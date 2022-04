Weekend pasquale con I Ministri, Uova d'arte, mercatini, Sagra dei salumi e del tartufo

Si fa un pieno di eventi a Ravenna e provincia grazie aun weekend che si allunga fino a lunedì con Pasqua e Pasquetta. Tanti i momenti golosi e gli appuntamenti in piazza, ma non mancano spettacoli e concerti, visite e passeggiate, incontri e mostre. Quindi non perdiamo altro tempo e scopriamo tutto quello che c'è da fare.

Pasqua, sagre e mercatini

Allegria, bancarelle, arte e squisitezze colorano il fine settimana pasquale. A Ravenna torna per tre giorni, da sabato a lunedì il mercato dell’antiquariato e dell'artigianato nelle vie del centro storico. Sabato e domenica in piazza a Cervia ci sono invece sculture, laboratori creativi, spettacoli e cioccolato con la manifestazione "Uova d'arte". Un trionfo di sapori e profumi vi aspetta poi nel borgo di Brisighella dove, il lunedì di Pasquetta, torna la Sagra dei salumi stagionati e del tartufo marzolino.

In concerto: I Ministri, Eloisa Atti e il concerto di Pasqua

Tanti concerti ci offrono il giusto sound per il weekend festivo. Venerdì la rassegna Crossroads porta al Teatro Socjale di Piangipane il jazz "femminile" con Eloisa Atti, i giovani artisti dell'Istituto Verdi danno vita a una serata per aiutare i bimbi dell’Ucraina alla Sala Corelli dell'Alighieri di Ravenna, mentre il Bella Ciao Trio si esibisce nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Castel Bolognese. Sabato I Ministri portano la loro 'Cronaca nera e musica leggera' al Rock Planet di Pinarella. Lunedì infine il coro e il quintetto Ad Novas sono protagonisti del concerto di Pasqua alla chiesa Stella Maris di Milano Marittima.

Visite, incontri ed escursioni

Spazio a incontri culturali, visite ed escursioni. Venerdì c'è un bell'approfondimento sul patrimonio culturale dell’Ucraina con Maria Cristina Carile alla Sala D'Attorre di Ravenna. Sabato le illustratrici Federica Aglietti e Sara Fattori svelano l'arte come reazione alla sofferenza alla Libreria Scattisparsi di Ravenna, intanto al Parco del Loto di Lugo si fa una passeggiata con laboratorio di botanica creativa. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna, mentre per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna. E non finisce qui: da sabato a lunedì ci sono tanti musei e monumenti di Ravenna aperti per Pasqua, mentre sabato e domenica è in programma una passeggiata urbana che parte da piazza San Francesco per scoprire la Ravenna di Dante. Lunedì poi è tutto pronto per una Pasquetta in bicicletta con picnic: un bella pedalata che parte dal parco fluviale di Riolo Terme.

Vi mostro le mostre

Cari mostri da mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna l'opera Siderale di Massimo Pulini, in via Zirardini si ammirano i 9 lidi ravennati nelle foto di Matteo Rizzi, le opere di Giampaolo Masotti e la mostra "Sguardi dal passato" a Palazzo Rasponi, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, l'esposizione “Risveglio primaverile” nella sala espositiva di vicolo degli Ariani e “Cu nesci, arrinesci”, gli scatti di Alessandra Valletti al Pr2. Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Al Mic di Faenza le opere di "Gioia di ber", mentre alla Galleria della Molinella il paesaggio rurale romagnolo prende vita con le foto di Guerra, Nonni e Visani. Alla Rocca di Lugo le immagini delle campagne "Da inverno a inverno" negli scatti di Paola De Pietri. Le opere di Luca Rotondi sono in mostra al Museo Ugonia di Brisighella, mentre nelle antiche cantine di palazzo Frontali inaugura sabato una retrospettiva dedicata a Domenico Dalmonte. Al Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo i “Frammenti” di Fernando Orrico.

E allora cinema!

Come sempre, ricordatevi di controllare le proposte dei cinema.