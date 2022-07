Weekend dinamico: Stef Burns, Sagra della cozza, La Rappresentante di Lista e le feste della birra

Occasioni a lungo attese e importanti artisti popolano il weekend di Ravenna e provincia dando vita a un fine settimana dinamico ed elettrizzante. Ci sono Stef Burns, La Rappresentante di Lista, il primo appuntamento con la marching band in centro, ma anche l'Arena delle Balle di paglia, la Sagra delle cozze e molto altro ancora.

Che musica: da Stef Burns a La Rappresentante di Lista

Nel fine settimana ravennate ancora grande spazio alla musica live con una serie di concerti da non perdere. Venerdì primo appuntamento con il "Festival delle Marching Band" in centro a Ravenna dove si parte con il ritmo dei Cambria Funky Style, al Pavaglione di Lugo c'è invece la seconda serata di Lugocontemporanea con i concerti Piano Solo Corpo Solo e Progressivamente, il live di Oren Ambarchi giunge nella Rocca Sforzesca di Bagnara. Sabato di pura energia con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, che si esibisce al San Marino Cafè di Casal Borsetti, mentre al Finisterre di Marina di Ravenna la rassegna Spiagge Soul propone la coinvolgente musica dei Mokoomba e in piazza Dante a Russi torna "Tacabanda" con la Banda musicale di Mercatale. Domenica si balla con le mani e con i piedi fra energia e sinfonia al Paglione di Lugo dove arriva La Rappresentante di Lista in concerto con l'orchestra Corelli, ma la musica live parte già all'alba con Paolo Zanarella al Bagno Corallo Beach a Marina Romea.

Di sagra in sagra

Grande spazio anche agli appuntamenti appetitosi nel weekend. Fino a sabato ci sono musica, boccali pieni, cucina romagnola e tedesca a "Birravezzanen", il tradizionale appuntamento estivo di Villa Vezzano. Grandi tributi musicali, birra e piatti prelibati sono la ricetta di Russi Rock Beer che continua fino a sabato nel parco della rocca Melandri di Russi. Ci sono musica e bontà da assaporare anche alla decima Sagra della cozza di Marina di Ravenna in programma da venerdì a domenica.

Arte e spettacoli tra balle di paglia e ombrelloni d'autore

Musica live, comicità, riflessioni, opere d'arte e molti altri ingredienti sono alla base del programma dell'Arena delle balle di paglia a Cotignola. Venerdì e sabato ci sono sue emozionanti serate in ballo con ospiti come Ermanno Cavazzoni, Marco Morandi, Maria Pia Timo e la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Artisti in strada e ombrelloni d'autore sono invece protagonisti dell'evento "Punta all'arte e arrivi su Marte" in programma in viale dei Navigatori a Punta Marina sabato e domenica.

A teatro con La Milanesiana e i maestri della danza

Il fine settimana non dimentica gli spettacoli teatrali per grandi e piccoli. Secondo appuntamento in provincia per il festival La Milanesiana che in piazza a Cervia mette in scena Antonio Rezza con lo spettacolo "Io". Venerdì invece il Pala De Andrè di Ravenna ospita lo spettacolo di danza del Béjart Ballet Lausanne. Spazio anche al divertimento per i più giovani con Matteo Giorgetti e le sue "Magicherie" domenica al Bagno Re di Denari di Punta Marina.

Incontri, visite ed escursioni

Ancora appuntamenti nel weekend: in centro a Ravenna ci sono le visite di Mosaico di Notte e le occasioni di Ravenna Bella di Sera. Domenica ci sono gli appuntamenti estivi con le visite "Incontro a Dante" in centro storico. Domenica parte invece alle 6 di mattina una camminata nella campagna di San Lorenzo di Lugo per ammirare i colori e i suoni dell’alba estiva.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: le grandi opere degli artisti del fumetto “Nella contea di Coconino” a Palazzo Rasponi dalle Teste, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, alla Biblioteca Classense "Fragments", in via Zirardini gli ambienti naturali ravennati immortalati da Milko Marchetti e nelle vetrine dell'ex negozio Bubani la mostra "La pittura unisce ciò che la guerra divide".

Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Ai Magazzini del sale di Cervia si ammirano le opere del "Museo dell’Aquilone", mentre alla Bottega d'arte di Milano Marittima sono esposti i dipinti di Werther Morigi. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris", mentre alle Pescherie della Rocca ci sono le opere di Joan Miró. Al Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo le immagini metafisiche del fotografo Diego Bracci e a Bottega Matteotti è esposta "Nel tempo" di Miii. A Palazzo San Giacomo di Russi c'è poi la mostra collettiva "Alla Natura". Al museo Varoli di Cotignola c'è "Flehmen", una mostra per due giovani talenti.

E allora cinema!

Ancora indecisi? Guardate cosa vi propone il cinema. Non dimenticate le proposte all'aperto del Rocca Cinema a Ravenna e l'appuntamento di venerdì alla Tenuta Masselina di Castel Bolognese con Cinemadivino.