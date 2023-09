Weekend scoppiettante con Ironman, Truck food, Fira di Sett Dulur e auto d'epoca

Sagre, street food, festival, spettacoli, motori rombanti, grandi eventi sportivi e artisti di spicco: tutti questi sono gli ingredienti del weekend a Ravenna e provincia. Tre giorni che promettono di essere davvero scoppiettanti tra il ritorno del Truck'n' Food in Darsena, gli ospiti di Prospettiva Dante, l'Ironman, la Fira di Sett Dulur e tante altre occasioni. Scopriamo tutti gli appuntamenti del fine settimana.

Sagre e golosità: dal Truck'n' Food alla Fira di Sett Dulur

Grandi feste e appuntamenti da leccarsi i baffi. Arrivano le golosità delle 'cucine su ruote': da venerdì a domenica torna in Darsena il Truck’n’ Food street festival. Per tutto il weekend torna la Sagra de Caplet a Porto Fuori, mentre a Russi ci sono golosità, buskers e fuochi d'artificio con la Fira di Sett Dulur. Nel fine settimana si trovano specialità tradizionali e spettacoli anche alla 50esima Sagra del ranocchio a Conselice, mentre fino a domenica si celebra la Sagra di Pentecoste a Castel Bolognese. Ripartono poi i gustosi itinerari fra le vigne di Oriolo dei Fichi con il "Trat-Tour", in programma sabato e domenica. Vino, spettacoli e tradizioni sono gli ingredienti della Festa dell’Uva e dell’Ecomuseo a Riolo Terme.

A tutto sport: Ironman e Kalemana Festival

Sport e benessere sono assoluti protagonisti del fine settimana. Yoga, danza, benessere e show infuocati: sabato torna sulla spiaggia di Punta Marina il "Kalemana Festival". Si fa il pieno di gare a Cervia, dove fino a domenica tornano le sfide per i 'super atleti' dell'Ironman 2023.

Festa nei quartieri e duelli medievali

E nel weekend si fa festa anche nei quartieri. Spettacoli, musica e gastronomia vi aspettano domenica a Ravenna con Quartiere Alberti in Festa. Borgo in festa anche a Faenza fino a sabato tra musica, gare di torte, Pavone d’Oro ed Artistation. C'è poi una sorpresa dal sapore storico: domenica il Medioevo rivive tra duelli e combattimenti con "Gesta d'Arme" alla Rocca di Bagnara di Romagna.

Spettacoli, musica e artisti: da Prospettiva Dante all'Urban Fair

Spazio a musica, spettacoli e cultura con grandi appuntamenti che arricchiscono il fine settimana. Da Patty Pravo a Linus, ci sono tanti protagonisti per "Prospettiva Dante" che prende corpo nel centro storico di Ravenna fino a domenica. Venerdì e sabato spazio alla vetrina di "Ammutinamenti", con la giovane danza d’autore che arriva in vari luoghi di Ravenna. Hip hop, musica e pitture fluorescenti sono gli ingredienti dell'Urban Fair che "invade" fino a sabato le strade di Faenza. Domenica la rassegna "Approdi" si chiude al Cisim di Lido Adriano con i live di CousCous a colazione e Asianoia, mentre c'è un doppio live per sostenere le aziende agricole colpite dall'alluvione al ristorante Il Canterino di Lugo.

Romagna de' Mutor: passa il Gp Nuvolari

Rombano i motori nel weekend. Domenica si parte 'Tutti in moto' dal circuito Vito Ortelli di Faenza per un raduno e una pizzata in favore dei disabili. Da venerdì a sabato invece le auto d'epoca del 33esimo Gran Premio Nuvolari attraversano la Romagna, passando da Faenza e Brisighella.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e gite. Sabato e domenica ultimi appuntamenti con "Verde brillante" a Bagnacavallo. Sabato ci sono le visite guidate a palazzo San Giacomo di Russi. Domenica un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante. E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.