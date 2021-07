Weekend squisito: Sagra delle saraghine, auto storiche e Iron Ciapèt

Ci sono tanti eventi da non perdere nel weekend di Ravenna e provincia, fra live in spiaggia, fitness nel parco e pesce dell'Adriatico. Un menù ricco e delizioso, tutto da scoprire

La sagra della Saraghina

Un buon weekend deve cominciare pensando all'appetito. E siete fortunati, perché da venerdì a domenica si può apprezzare tutto il gusto del nostro mare con la Sagra della saraghina a Marina di Ravenna: tre giorni di bontà e mercatini.

Michelle Hunziker torna con Iron Ciapèt

Due giorni per rimettersi in forma tra spettacolo e adrenalina. Torna Michelle Hunziker con Iron Ciapèt: due giornate nel parco del golf club di Milano Marittima in compagnia della simpatica showgirl e del suo team di personal trainer che sproneranno tutti a dare il massimo per il proprio benessere. Sport e spettacolo però sono di casa anche al bagno Nariz di Punta Marina dove si gioca tra venerdì e sabato la 24 ore di pallavolo.

In concerto: l'omaggio a Morricone, Marc Ribot e Bon Scott Experience

Tanta musica nel fine settimana. Venerdì ultima serata di Russi Rock Beer con il tributo agli Ac/Dc firmato dalla Bon Scott Experience alla Rocca Melandri di Russi, mentre a Brisighella si presenta Marc Ribot con i Ceramic Dog. Sabato si tiene un grande omaggio a Ennio Morricone con Tosca e la Roma Sinfonietta al Pavaglione di Lugo, mentre al Chiarè Barristò di Lido Adriano c'è il duo DejaVu. Domenica si chiude l'anteprima di Spiagge Soul con il doppio live dei Banana Boat al Finisterre Beach e Sara Zaccarelli con la sua Nu Band al Bagno Kuta di Punta Marina, poi c'è il nuovo appuntamento di Musica&Spirito alla Basilica di San Francesco a Ravenna, l'Orquesta ReuSónica Trio a Budrio di Cotignola, al Giardino della Rocca di Russi una serata di musica con Michele Carnevali e all'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo la seconda edizione di Suono Franco.

Rombano auto e moto d'epoca

Lo spettacolo si fa anche a due e quattro ruote: nel centro di Faenza si ammirano le auto e le moto d'epoca che partecipano al Raduno di auto e moto storiche "Vallata del Senio".

Autori, storie e personaggi

Spazio a libri, autori e chiacchiere. Venerdì a Casola Valsenio c'è Cristiano Cavina per il primo appuntamento di Casola è una favola, mentre al bagno Marco di Cervia arriva l'autore e regista Federico Moccia con il suo ultimo romanzo, sempre a Cervia c'è anche il mitico Arrigo Sacchi fra gli ospiti di Sportur Academy al Fantini Club, il presidente della Regione Stefano Bonaccini porta il suo libro al Mercato Coperto di Ravenna e a Lido di Classe il Festival Naturae propone il laboratorio "Conchigliamo". Tra sabato e domenica si celebera la Giornata dell'ascolto al campo di HumuSapiens a Bagnacavallo, mentre sabato a Faenza il Rione Verde racconta 60 anni della sua storia in un libro

Visite ed escursioni

Spazio agli itinerari e alle escursioni. Sabato e domenica continuano le visite guidate di Incontro a Dante, alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta. Porte aperte per tutto il weekend al Labirinto Effimero di Alfonsine dove ci si perde tra le piante di mais nel segno di Dante, mentre domenica ci sono le visite guidate alla salina Camillone di Cervia. Sempre a Cervia c'è la nuova edizione di Cervia Città Giardino, la grande mostra floreale dedicata a Dante tra Cervia, Milano Marittima e Pinarella. Sabato tornano le visite guidate per ammirare il Teatro Masini di Faenza, mentre venerdì e sabato sono in programma delle visite guidate serali per i finissage di“Inclusa est flamma” e “Oltremondo dantesco" alla Biblioteca Classense di Ravenna.

Al sipario: la "pace" di Dalfiume

Spazio anche agli spettacoli teatrali. Venerdì sera all'arena di Conselice c'è Davide Dalfiume con "Ci piace la pace".

Vi mostro le mostre

Cari mostri delle mostre, eccoci a voi. Sta scadendo il tempo per la mostra Inclusa est flamma alla biblioteca Classense di Ravenna, la biancheria d'altri tempi dalle vetrine di piazza del Popolo e l'installazione artistica E mo e mo da Palazzo Rasponi. Ma non temete, perché ci sono anche le novità: arrivano Quattro gallerie per un secolo d’arte ai Magazzini del Sale di Cervia, alla chiesa ex Albis di Russi la mostra Un mondo in bianco e nero e a colori, alla Casa Baldassarri di Bagnacavallo l'esposizione Six rooms e Allo en allo a Villa Verlicchi di Lavezzola.

Inoltre a Ravenna ci sono: la mostra Dante Plus alla Biblioteca Oriani, le incisioni di Ebba Holm e l'opera di Santi Moix per Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense, a Palazzo Rasponi Una storia ravennate, la poliedrica mostra di Nicola Montalbini al Mag, la collettiva Incipit Vita Nova alla Galleria Pallavicini 22 e La Divina Foresta spessa e viva di Pio De Rose a PR2. Al Terme Beach Resort di Punta Marina poi ci sono le opere di Roberto Bellucci.

A Milano Marittima si possono ammirare le creazioni del Vialetto degli Artisti, mentre al Musa di Cervia c'è la mostra l'Antico futuro. A Faenza c'è Faventia Upgrade all'Isia. A Lugo alle Pescherie della Rocca ci sono le xilografie con cui Dalì celebrò la nascita di Dante e al Museo Baracca c'è Mille chilometri in un giorno. A Cotignola le opere dell'Inventario Varoli. Ad Alfonsine si visita la mostra dello scultore Gunther Stilling negli spazi del Labirinto Effimero. Al Museo Ugonia di Brisighella la personale Attraverso l'orizzonte di Roberto Pagani, mentre all'ex Convento dell’Osservanza c'è la mostra Nella Selva Oscura. A Bagnacavallo le opere in legno di Franco Ruffini alla Bottega Matteotti.

E allora cinema!

Se il resto non vi è bastato, c'è sempre il cinema. Ecco i film da non perdere all'Arena del Carmine di Lugo, all'arena Jolly di Russi e all'arena di Massa Lombarda.