Weekend di San Giuseppe: street food, Sagra della seppia, Ron e Segavecchia

C'è tanta "carne" al fuoco nel weekend di Ravenna e provincia. Sarà perché arriva la festa di San Giuseppe e c'è già voglia di primavera: e in effetti sono tanti gli appuntamenti fra sagre e scampagnate, ma non mancano concerti e spettacoli di livello. Tra Ron e Sagra della seppia, spuntano momenti tradizionali come la Segavecchia.

Sagre e feste: street food, seppia, Sà Jusef e Segavecchia

Il fine settimana ravennate è denso di sagre gustose e feste tradizionali. Tre giorni di golose bontà vi attendono al Russi Street Food Festival, da venerdì a domenica in piazza Farini. Fino a domenica a Villa Prati si celebra la "Festa d’sà Jusëf" e, per l'occasione, domenica c'è anche "Zumba di primavera", una raccolta fondi per sostenere la lotta alla leucemia. Sempre fino a domenica si possono gustare deliziosi piatti marinari e tanti spettacoli alla Sagra della Seppia di Pinarella. Prelibatezze, musica e maschere sono alla base della tradizionale festa della 'Segavecchia' che si svolge per tutto il weekend nel centro di Cotignola.

In concerto: da Ron a Nina Nastasia

Tanti appuntamenti musicali nel weekend di Ravenna e provincia. Venerdì al Socjale di Piangipane arriva il live acustico di Ron, mentre sul palco del Bronson di Madonna dell'Albero c'è Nina Nastasia con il suo nuovo album, all'auditorium di Fusignano si ascoltano i MixMonk e arriva un live di "Libertà e malinconia" con Paola Sabbatani al Teatro dei Due Mondi di Faenza.

A teatro con Diplomazia e Una riga nera al piano di sopra

Non mancano gli spettacoli a teatro. Venerdì "Una riga nera al piano di sopra" va in scena al Teatro Rasi di Ravenna. Da venerdì a domenica invece il cartellone propone "Diplomazia" al teatro Rossini di Lugo. Cucina, circo e ironia si mescolano nel "Sandokan" della compagnia I Sacchi di sabbia che arriva domenica al Teatro Comunale di Conselice.

Incontri, visite e divertimenti

Ancora tante proposte per il weekend. Venerdì alla biblioteca di Cervia si tiene la presentazione della mostra "Il fascismo nel ravennate", Maria Paola Patuelli presenta il libro "Metamorfosi del rosso fra comunismo e femminismo" alla Sala D'Attorre di Ravenna ed Enrico Casarini racconta lo straordinario incontro musicale fra Mina e Battisti alla Darsena del Sale di Cervia. Sabato c'è un nuovo laboratorio di "Ravennantica for kids" al Museo Classis, Paolo Panzacchi presenta il romanzo "Fantasmi" alla biblioteca Taroni di Bagnacavallo, si parla di nuovi progetti fra Darsena ed Equidistanze con la gallerista Alessandra Carini al Moog di Ravenna e a Castiglione di Cervia ci sono musica e poesie in ricordo di Aldo Spallicci. Domenica c'è un nuovo appuntamento con Incontro a Dante in centro a Ravenna, al museo del sale di Cervia partono i laboratori di stampa romagnola e si festeggia San Giuseppe con una camminata e un picnic nella natura, partendo dall'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo.

