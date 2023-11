Weekend 'da lovi': Art&Ciocc, pista di ghiaccio, sagra del tartufo e Voce Artistica

Un weekend ricco di golosità arriva a Ravenna e provincia. Ci sono Art&Ciocc, la sagra del tartufo e altri appuntamenti gastronomici, ma non bisogna trascurare il divertimento, con l'apertura della pista di ghiaccio. A tutto questo aggiungete una buona manciata di musica, mostre e spettacoli e il gioco è fatto.

Sagre & golosità

Il fine settimana è davvero squisito. Gli amici delle loverie troveranno cioccolato in abbondanza fra gli stand di Art&Ciocc, il tour dei cioccolatieri che da venerdì torna in piazza del Popolo a Ravenna. Domenica poi vi attendono profumi e sapori deliziosi alla sagra "sua maestà il tartufo" nel borgo di Brisighella. Sabato invece c'è una cena di solidarietà per aiutare gli alluvionati al Centro Sociale Porta Nova di Russi.

La pista di pattinaggio e lo scivolo ghiacciato

Il divertimento continua in centro, dove si sente già aria di Natale. Sabato mattina, infatti, inaugura in piazza Kennedy a Ravenna la pista di pattinaggio sul ghiaccio che accompagnerà i ravennati per tutte le festività. E novità di quest'anno è uno scivolo ghiacciato per i più piccoli.

Concerti e dintorni: torna la "Voce Artistica"

La musica live ci accompagna nel weekend. Venerdì e sabato doppio appuntamento con "Santa Balera" che porta la musica di Giacomo Toni, Emisurela e altri artisti alla Ca del Ballo di Ravenna e a Le Cupole di Castel Bolognese. Venerdì si ascolta il sound rinnovato dei Savana Funk al Bronson di Madonna dell'albero. Sabato all'Officina della Musica di Ravenna c'è la masterclass del batterista Ellade Bandini, il pianista Pietro Beltrani celebra Rachmaninov all'Oratorio di Sant’Onofrio, Gilles Apap e Alfredo Oyágüez Montero si esibiscono al Teatro Masini di Faenza.

Al sipario: i fratelli Parmiani e altri spettacoli

Non mancano gli appuntamenti teatrali. Fino a domenica cantanti ed esperti si confrontano alla nuova edizione della "Voce Artistica" al Teatro Alighieri di Ravenna. Venerdì un raro documentario dedicato a Giovanna Marini viene presentato alla Casa del Teatro di Faenza. Sabato "Il lupo e i sette capretti" va in scena al teatro Walter Chiari di Cervia, mentre ci saranno musica e i fratelli Parmiani per festeggiare i 40 anni della Pubblica Assistenza al Teatro di Russi.

A tutto gioco: fra Lego e Dungeons & Dragons

Per chi non perde mai la voglia di giocare, ecco un paio di appuntamenti interessanti. Sabato e domenica l'ex chiesa in Albis di Russi ospita una mostra di Lego in ricordo del piccolo Giacomo. Venerdì intanto scatta la 'game night' alla biblioteca Trisi di Lugo tra giochi da tavolo e “Dungeons & Dragons”.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e scampagnate. Da venerdì a domenica ci sono tanti volumi, autori affermati e una lotteria alla 20esima Festa del Libro che si svolge nella scuola di San Pietro in Campiano. Venerdì il dj Massimo Cotto presenta il suo nuovo libro all'hotel Ala d'Oro di Lugo, intanto Viviana Bravi racconta la storia delle lughesi in Consiglio comunale alla biblioteca del Liceo di Lugo, Michele Ferlito racconta la sua esperienza come direttore di carcere alla Sala D'Attorre di Ravenna, si presenta "Le parole del fango" alla Sala della comunità di Sant'Agata sul Santerno, la Biblioteca di Russi festeggia i suoi primi 10 anni all'ex macello, si presenta il libro "Fuori dall'incubo" al Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi e si parla di cambiamenti climatici al centro civico di Giovecca. Sabato al centro antidiscriminazioni di Ravenna si compie un "rito laico" in memoria delle vittime di transfobia, mentre Alice Keller presenta il libro “Fuori è quasi buio” alla Rocca Brancaleone di Ravenna, al cinema Sarti di Faenza c'è un convegno per i 100 anni dalla nascita di Alteo Dolcini si fa una pedalata autunnale al Podere Pantaleone di Bagnacavallo. Domenica ecco un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante, mentre Luca Occhi presenta il suo nuovo thriller 'E non è finita mai' alla Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna e partono gli appuntamenti della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti al Podere Pantaleone di Bagnacavallo.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana. Fino a sabato ci sono anche le proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest al Palazzo del Cinema e dei Congressi di Ravenna.