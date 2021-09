Weekend sfizioso: truck food, Fira di Sett Dulur, Ironman, Star Wars e buon vino

Ci sono mille alternative per divertirsi in questo weekend a Ravenna e provincia. Un menù ricchissimo con sagre golose, eventi sportivi, feste divertenti, tour, visite, inaugurazioni e tanto altro ancora. Andiamo a scoprire tutti gli eventi che ci attendono.

Truck n Food, sagre e altre bontà

Ci sono tante prelibatezze da apprezzare nel fine settimana. Tre giornate di birra, musica e gustose specialità vi aspettano da venerdì a domenica nei Giardini Pubblici di Ravenna, dove tornano le cucine a ruote del Truck'n'Food festival. Venerdì e sabato si brinda con i Calici di Romagna al parco Primieri di Fusignano. Da venerdì a domenica torna, in versione da asporto, anche la Sagra del Ranocchio a Conselice. Continua invece fino a lunedì la festa nel centro di Russi con le sorprese e le bontà della Fira di Sett Dulur. Domenica inoltre c'è nuovo appuntamento con il Trat-tour a Oriolo dei Fichi tra esplorazioni nella natura, musica e degustazioni di vini romagnoli. Sabato compie 10 anni lo Shopping Center La Filanda di Faenza e per questa ricorrenzza si fa festa con i laboratori e la maxi torta dello chef Caridi. Musica, letture e buon vino si mescolano bene al Cardello di Casola Valsenio con l'appuntamento di domenica fra La bici e il Sangiovese.

Città in festa: i mercatini del quartiere, Star Wars e Navigare Ravenna

Continuano le occasioni per far festa. Domenica tra giochi, mercatini, danze e un puzzle dantesco torna la festa del Quartiere Alberti, dove non mancano costumi e scenografie "stellari" con gli iconici personaggi di Star Wars. Sostenibilità, femminilità e fantasia sono gli ingredienti della Fancy Women Bike Ride che domenica parte da Tagliata e attraversa il territorio cervese. C'è tempo poi per riequilibrare corpo e mente, sabato e domenica, con la festa olistica della “Dea Natura” al parco Berlinger di Russi. Sabato solidarietà, premi e video vi aspettano in piazza del Popolo a Ravenna per la Festa del Volontariato, mentre domenica si parte in barca da Marina e si giunge in Darsena con Navigare Ravenna.

Sfide sportive: Ironman e Verde Azzurro

Il weekend tuttavia vede come protagonista anche lo sport. Sabato e domenica infatti tornano a Cervia i super atleti per la sfida dell'Ironman con i percorsi di gara che attraverseranno gran parte del territorio ravennate. Continuano poi fino a domenica le gare di Verde Azzurro nella zona di Cervia.

Visite ed escursioni

Per gli amanti dei monumenti e delle tante bellezze del territorio ravennate, non manca l'occasione per qualche itinerario interessante. A Ravenna si parla di turismo responsabile fino a domenica tra workshop e percorsi guidati con il festival Itacà. Da venerdì con la Fira si va alla scoperta dell’antico Castrum di Russi. Domenica gran sorpresa a Ravenna: si aprono le porte di Casa Dante, l'atteso museo dedicato al Sommo Poeta. Sabato la visita è accompagnata da spettacolo e cena sotto la torre di Oriolo dei Fichi con il festival "Borghi Danteschi". Domenica parte il Bunker Tour di Cervia, mentre sia sabato che domenica c'è l'occasione di avventurarsi in canoa tra le meraviglie naturali del nostro territorio partendo dal parco Primo Maggio di Fosso Ghiaia.

Rombi di Passione

Si riscopre la Romagna de' mutor. Sabato e domenica primo weekend dedicato ai motori a Lugo con la mostra legata al centenario della Moto Guzzi e il Trofeo Nuvolari.

In concerto: lo Stabat Mater e i Flints

Sentiamo che musica c'è nel weekend. Sabato spettacolo e beneficenza al Pavaglione di Lugo con i fratelli Parmiani e i Flints, mentre domenica nella chiesa della Collegiata risuona lo Stabat Mater di Rossini.

Altri incontri fra aquiloni, ambiente e scienza

Non finiscono gli appuntamenti. Venerdì al chiostro del Comune di Castel Bolognese si tiene una serata dedicata a ricerca e astrofisica, dal Cern di Ginevra ai radiotelescopi. Sabato ci sono gli aquiloni in volo contro la violenza: il memorial per Elisa Bravi a Mezzano. Sabato poi i volontari si riuniscono a Lugo per ripulire il territorio in occasione del World cleanup day. Sabato alla Rocca di Lugo si tratta di politica e attualità con Gianni Bessi e il suo libro Post Merkel.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, ecco le novità per voi: venerdì viene presentata all'Officina Matteucci di Faenza l'installazione Nimrod, mentre ci sono tre serate d'arte in programma al Podere Schiavina di Filetto con Equidistanze residenze artistiche. E' appena arrivata alla Biblioteca Classense di Ravenna la mostra itinerante Dante nelle figure, mentre alla chiesa del Suffragio di Bagnacavallo sono giunte le Imperfect islands di Liliana Santandrea. Resta poco tempo però per gli scatti d'autore di Hugo Weber nella mostra Maman t’es où al PR2.

Inoltre a Ravenna ci sono: In su ‘l lito di Chiassi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali e a Palazzo Rasponi Dante e la Divina commedia raccontata con il mosaico del progetto "Scart". A Faenza l'omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli dell'Isia. A Lugo la mostra dedicata ai tarocchi alla biblioteca Trisi. Al Museo San Rocco di Fusignano c'è la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi, mentre al centro culturale Il Granaio c'è il Giardino nel mare di Kina Bogdanova. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente. Alla Sala del Carmine di Massa Lombarda la mostra sulla Marcia dantesca del 1921.