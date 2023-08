Weekend sfrenato tra buskers, Summer of Love, Festa del Mare e Sagra del Buongustaio

Ferragosto è appena passato, ma la voglia di scatenarsi in questa calda estate non è tramontata. Sono tanti gli eventi pieni di energia in questo weekend tra Ravenna e provincia. Ci sono sagre, party a tema, feste in discoteca, concerti e altre occasioni sfiziose. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti da non perdere.

Feste, sagre e mercatini

Feste, golosità, cene e mercatini affollano il fine settimana ravennate. Prosegue la "Festa del Mare" a Marina di Ravenna, dove fino a domenica si trovano sagra della Cozza, concerti, balli, mercatini e spettacoli. Sabato food truck e artisti di strada vi attendono tra Lido di Classe e Lido di Savio per l'ultima serata del "Busker Festival". Specialità di mare e musica arrivano con la sagra "Seppia, la regina dell'estate" sabato e domenica al parco pubblico di Punta Marina. Per tutto il weekend ci sono musica, golosità e risate alla Sagra del Buongustaio a Reda di Faenza. Venerdì largo alla bontà con una cena di beneficenza al bagno Ventaglio di Punta Marina per sostenere la battaglia di Sara contro il tumore, mentre a Brisighella tornano i mercatini di "Borgo d’Arte".

Party e discoteche

La voglia di scatenarsi ci porta a ballare con dj set e party elettrizzanti. Sabato arriva il "Summer of Love": musica, balli e fiori per il party anni '70 che prende vita nel centro di Milano Marittima. Sempre sabato, dopo quasi 10 anni, riapre la storica discoteca La Lanterna di Riolo Terme. Domenica al Touchè-Santafè di Marina torna la serata "Freedom": il party bohemien con brillantini e collane.

In concerto: Mondo Generator e Bandastorta

Spazio ora ai concerti in programma nel Ravennate. Venerdì i Mondo Generator di Nick Oliveri portano in concerto il nuovo album all'Hanabi di Marina di Ravenna, intanto si ascolta la musica d’organo alla Basilica di San Vitale di Ravenna, nell'antica Pieve di Tho risuonano le note di tre nyckelharpe e al giardino della Rocca di Russi Michele Carnevali omaggia Ennio Morricone. Sabato all'alba risveglio musicale con Daniela Pini, Davide Burani ed Elisabetta Sangiorgi al Vecchio Lavatoio di Massa Lombarda, in serata largo ai giovani con i talentuosi Drama in Piazza Caboto a Lido di Classe. Domenica sera si balla con il live della Bandastorta in piazza San Francesco a Ravenna.

Incontri, visite e pilates con i gatti

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri e visite. Venerdì è in programma una serata di pilates circondati dai gatti nell'infermeria felina di Bizzuno, mentre va in scena lo spettacolo "Mengone e il mostro della cantina" al Coja Beach di Casal Borsetti e le note di sax accompagnano un approfondimento su Cordula Poletti alla Domus dei Tappeti di Pietra di Ravenna. Da venerdì a domenica si svolge la nona edizione di Cervia Gusta Libro, accanto alla Torre di San Michele a Cervia. Venerdì e sabato ci sono gli appuntamenti di Mosaico di Notte in centro a Ravenna e per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.