Weekend con brio: Festa d'Sa Jusef, la grande danza, Pavone d'Oro, mercatini e Riccardo Rossi

Il weekend di Ravenna e provincia propone un programma carico di eventi e cerca con grinta di riappropriarsi degli spazi che il Coronavirus ha cercato di togliere in questi due anni. Ci sono quindi sagre, mercatini, spettacoli a teatro, concerti, escursioni, visite e altri incontri da non perdere.

Dalla sagra al mercatino

Largo alle feste e alle bancarelle. Da venerdì a domenica vi aspettano mercatini, saraghine, pedalate e molto altro alla "Festa d’sà Jusef" di Villa Prati: il tradizionale appuntamento per celebrare San Giuseppe torna con tante sorprese. In piazza San Francesco a Ravenna, invece, spazio a bancarelle, golosità e solidarietà: da venerdì a domenica c'è infatti il mercatino benefico della Croce Rossa.

In concerto: Dirty Bastards, Paolo Fresu e Pavone d'Oro

Il weekend ravennate ci assicura tanti concerti. Venerdì al Teatro Socjale di Piangipane si celebra un San Patrizio di pura energia con il punk rock dei Dirty Bastards, mentre all'auditorium Corelli di Fusignano si esibiscono Paolo Fresu e Paolo Angeli. Sabato si fa un viaggio nell’universo femminile e a favore della pace con Roberta Montanari, gli Eugenia Post Meridiem suonano al Bronson di Madonna dell'albero, si va tra swing e funk con il "Blue Sound" del Giò Belli Trio al Mama's Club, Silvana e Daniele Cristofori sono protagonisti della festa di primavera al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio, mentre i Magic Queen ci portano a spasso nel tempo attraverso la musica dei Queen al Teatro Fellini di Faenza. Domenica i Matinée musicali del Mic di Faenza si chiudono con Pier Luigi Berdondini e il Modern Sarti Ensemble. E non finisce qui, perchè da venerdì a domenica al Teatro San Giuseppe di Faenza scatta l'edizione 2022 del Pavone d’oro con 60 giovani voci in gara.

A teatro con il balletto, Giacobazzi e Riccardo Rossi

Tanti spettacoli a teatro. Si ride con il mitico Giuseppe Giacobazzi che venerdì e sabato si racconta al Goldoni di Bagnacavallo con lo spettacolo "Noi. Mille volti e una bugia". Sabato e domenica la grande danza torna sul palco del Teatro Alighieri con l'Alonzo King Lines Ballet. Venerdì al teatro Masini di Faenza ci sono Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina in scena con "Zio Vanja". Sabato, sempre al Masini, Riccardo Rossi compie un viaggio attraverso la schiacciante superiorità femminile con "W le donne".

Scrittori, visite e approfondimenti

Tanti altri incontri interessanti vi attendono fra libri, visite e approfondimenti. Venerdì si parla di ‘Questioni d’un certo genere’ con Luca Sofri e Ludovica Lugli alla Biblioteca Manfrediana di Faenza, Andrea Pomella presenta il romanzo "I Colpevoli" al Caffè Letterario di Ravenna, al Mama's club invece di tiene un incontro sulla crisi climatica. Sabato vi attendono 'Crimini e sangue nel secondo dopoguerra a Ravenna' con il nuovo libro di Albertano e Carnoli che si presenta alla Biblioteca Oriani di Ravenna e Linda Traversi racconta il suo romanzo "La panchina delle cose difficili" alla libreria Liberamente, mentre si passa un pomeriggio con gli 'amici cucciolotti' alla sede Enpa di Ravenna, si scoprono "Le chiese inosservate" di Ravenna e si va alla scoperta della basilica di San Francesco e della sua cripta sommersa. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna e ci sono anche una visita e un laboratorio alla Casa delle Marionette. Continuano poi gli eventi di Sorelle Festival in varie località della provincia.

Esplorando il patrimonio verde: pulizia, pedalate e pinete

Tanti anche gli appuntamenti in nome dell'ambiente, fra escursioni e manifestazioni. Sabato ci si trova a Solarolo per pulire il territorio dai rifiuti abbandonati. Domenica si celebra l'arrivo della primavera con una passeggiata sensoriale per bambini alla pineta San Vitale di Ravenna e scatta "Operazione occhio verde", un itinerario nel cuore della natura tra la pineta San Vitale e la Piallassa Baiona. Sabato invece parte da Ravenna una cicloescursione per scoprire una "piccola Scala" della Romagna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna "Il cammino dell’eroe" con Dante, Alice e altri, gli scatti di Inanimate e l'opera Siderale di Massimo Pulini, in via Zirardini si ammirano i 9 lidi ravennati nelle foto di Matteo Rizzi, Ravenna incontra l’arte al Pr2. Al Museo del Sale di Cervia la mostra Cervia Ritrovata, mentre al Magazzino del Sale Torre c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Al Mic di Faenza le opere di "Gioia di ber". Alla Rocca di Lugo le immagini delle campagne "Da inverno a inverno" negli scatti di Paola De Pietri. Sorelle Festival porta alla Rocca di Riolo Terme le opere di Valentina Botta e Chiara Fabbri, mentre le opere di Luca Rotondi sono in mostra al Museo Ugonia di Brisighella e la mostra L'una si trova alla Sala Espositiva di Castel Bolognese.

E allora cinema!

Come sempre, ricordatevi di controllare le proposte dei cinema.