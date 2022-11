Weekend di gusto: Art & Ciocc, sagra del tartufo, mercatini e visite nella natura

Grandi delizie e tanti spettacoli sono protagonisti del weekend a Ravenna e provincia. Tornano le delizie di Art & Ciocc, ma ci sono anche altri appuntamenti golosi, mercatini, vari concerti e show a teatro. Spazio poi agli eventi all'aria aperta, al cinema e ad altre sorprese.

Che gusto tra Art & Ciocc e Sua maestà il tartufo

Il fine settimana di Ravenna è più goloso che mai. Per tutto il weekend in piazza del Popolo ci sono i maestri cioccolatieri di Art & Ciocc che portano in città tante delizie tipiche a base di cioccolato. Appuntamento gustoso anche a Brisighella dove domenica torna la sagra Sua maestà il tartufo.

In concerto: l'omaggio a Masotti e altri live

Sono tanti gli appuntamenti musicali del weekend. Venerdì i ravennati Hernandez & Sampedro portano in concerto il loro terzo album "Traces" al Bronson di Madonna dell'albero. Sabato al Mama's Club di Ravenna si ascolta il folk italiano sul palco con i Musicanti del Piccolo Borgo, invece al Teatro Rossini di Lugo il Trio Euroasia vola sulle note di Beethoven. Domenica si tiene al Teatro Alighieri un concerto in ricordo di Roberto Masotti, con oltre 30 artisti sul palco per omaggiare il fotografo ravennate scomparso, mentre la mattina alla Sala Corelli arriva il coro gospel Voices of Joy.

Al sipario: Vito, Maria Pia Timo e altri spettacoli

Non mancano gli spettacoli a teatro. Venerdì Vito porta in scena al Masini di Faenza la sua comicità con "La felicità è un pacco". Sabato Maria Pia Timo racconta le fatiche della vita moderna con "Una donna di prim’ordine" alla Sala del Carmine di Massa Lombarda. Da venerdì e domenica al Teatro Rasi va in scena "Pasolinacci e Pasolini": l'omaggio al 'maestro' di Marco Martinelli e Ermanna Montanari. Domenica si compie un viaggio alla scoperta dell’amicizia con "Tina&Gigi" all'Almagià di Ravenna, intanto al Socjale di Piangipane arriva "Quattro Volte Andersen". Illustrazioni e magie si alternano nello spettacolo "C’era 2 volte 1 cuore" al Teatro Goldoni.

Mercanti in fiera

Bancarelle e non solo nel fine settimana. Da venerdì a domenica musica, degustazioni e show cooking si alternano al "Mercato contemporaneo" di Bagnacavallo. I mercatini tornano anche in Darsena a Ravenna con "La Pulce d'Acqua".

Visite ed eventi nella natura

Tanti gli appuntamenti nel verde. Domenica parte una visita tra alberi e storia per scoprire la trasformazione del podere Pantalone di Bagnacavallo, mentre un tour in bicicletta per la Giornata Nazionale degli Alberi parte da Casa Monti ad Alfonsine. Domenica spazio anche a una caccia al tesoro in bicicletta per scoprire il Parco Lento di Pinarella.

Incontri, visite ed escape room

Non mancano incontri e visite guidate sul territorio ravennate. Domenica continuano le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna. Venerdì Giuliana Sgrena descrive la condizione femminile nei paesi mediorientali e occidentali al Mama's Club di Ravenna, Susanna Ausoni e Antonio Mancinelli raccontano "L'arte dello styling" al Caffè Letterario, con Marco Rosetti si ascolta “Il suono della paura” alla Ceroni Piano School e alla sala didattica delle Cappuccine di Bagnacavallo Costanza Ghezzi presenta “Il segno di Nora”. Sabato spazio a divertimento e adrenalina con l'escape room "Maledetta" alla Rocca di Riolo Terme. Sempre sabato le curatrici di "Ammutinamenti" raccontano la danza d'autore tra passato e presente al Moog di Ravenna, mentre ripartono le visite delle "chiese inosservate". Domenica poi Filippo Bini presenta "Il tocco delle tenebre" alla Rocca di Bagnara.

Vi mostro le mostre

Appassionati di mostre, sono davvero tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ci sono ancora appuntamenti nel weekend. Vediamo cosa danno al cinema. E poi si chiude la ventesima edizione del Ravenna Nightmare Film Festival al Palazzo del Cinema e dei Congressi, mentre domenica alla Darsena del Sale l'impresa di 'Pelo' Di Giorgio viene raccontata in un docufilm.