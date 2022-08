Weekend appetitoso con Brew Park, Sagra del Buongustaio, Festa del Grano e storie di gusto

Il weekend di Ravenna e provincia si preannuncia gustoso, con tante sagre e iniziative prelibate in arrivo. Il fine settimana fa dunque crescere l'appetito, ma non mancano altre iniziative culturali fra concerti, spettacoli, mostre, visite e incontri.

Feste & sagre gustose

Ci sono feste della birra, sagre tradizionali e appuntamenti che mettono in dialogo cultura e gastronomia. Da venerdì a domenica arriva l'ottava edizione di Cervia Gusta Libro con 3 appuntamenti fra libri e assaggi golosi. Per tutto il fine settimana ci sono piatti deliziosi e concerti alla Sagra del Buongustaio di Reda. Fino a domenica si può assistere alla mietitura di una volta, osservare mezzi agricoli storici e assaggiare le prelibatezze contadine alla Festa del Grano al Podere "Sansoni Vittorio" di Bastia. Sabato ci sono musica live e birre artigianali sulla spiaggia dell'Hanabi a Marina di Ravenna con il Brew Park.

Che musica con Lorenzo Kruger, i party da ballare e altri live

Non manca la musica nel weekend ravennate. Venerdì ci sono Daniele Cristofori&Friends al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio. Sabato al Villapapeete di Milano Marittima si balla con il party Flirt With Us. Domenica il cantautore Lorenzo Kruger porta sulla spiaggia del Finisterre Beach di Marina di Ravenna il suo "Singolarità tour", mentre psichedelia e hard rock si alternano nel parco della Rocca di Russi con il concerto dei Desert Wizards e il trio Conti, Bassetti e Guidi si esibisce nell’Abbazia Benedettina di Valsenio.

Tanti spettacoli con i burattini

Il divertimento non manca con gli spettacoli di burattini e marionette. Venerdì in piazza a Bagnacavallo va in scena “Le mani di Efesto”, mentre al bagno Coja Beach di Casal Borsetti la compagnia All'incirco presenta lo spettacolo "Felici e contenti?".

Visite, libri e laboratori

Continuano gli appuntamenti. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono le visite di Mosaico di Notte, mentre domenica ci sono gli appuntamenti estivi con le visite "Incontro a Dante" in centro storico. A Milano Marittima invece si può fare una passeggiata in centro per vivere un “Viaggio negli Abissi” tra luci e musica. Venerdì all'Arena del Sole di Lido di Classe c'è Conghigliamo Summer Lab, un laboratorio per scoprire le sorprese del mondo marino e Sabino Cianci presenta il libro "La mia vita di corsa" al Fantini Club di Cervia.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla Biblioteca Classense "Fragments", alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna un tributo alla diga foranea "Zaccagnini" negli scatti di Luigi Tazzari, l'omaggio al ceramista Riccardo Gatti nelle vetrine dell'ex negozio Bubani, in via Zirardini c'è la Cozza selvaggia di Marina come protagonista di una mostra fotografica e “Ipocorpo - viaggio verso il mondo nuovo” alla Galleria Pallavicini 22. Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Ai Magazzini del sale di Cervia ci sono le opere di “Sogno o son desto?”, mentre al Musa una mostra che valorizza l’antico mestiere dei "Maestri D’Ascia" e nella Sala Rubicone spuntano le mostre di Un'Estate Diabolika. A Bottega Matteotti di Bagnacavallo è esposta "Nel tempo" di Miii, mentre all'ex convento di Bagnacavallo si vedono le foto dell'edificio prima del restauro. A Palazzo San Giacomo di Russi c'è poi la mostra collettiva "Alla Natura".

E allora cinema!

Ancora indecisi? Ma andatevene al cinema! E non dimenticate le proposte all'aperto del Rocca Cinema a Ravenna, quelle del Cinema sotto i Tre Colli all'Arena Spada di Brisighella e quelle dell'Arena Borghesi a Faenza.