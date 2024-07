Weekend gustoso tra Pucci, Mario Biondi, Rumagna Unite e sagra della saraghina

Un fine settimana di grandi eventi in piazza e sagre attende il Ravennate. Cervia in fermento tra Pucci e Mario Biondi, mentre a Punta Marina è il weekend della saraghina e a Marina di Ravenna continuano gli appuntamenti di "Azzurro a tavola". Tante le occasioni di visitare mostre interessanti sia a Faenza che Ravenna.

Sapori e territorio: è tempo di Saraghina, Azzurro a Tavola, Calici di mare e Gin Fest

Weekend da gusti e sapori del territorio quello che attende Punta Marina dal 19 al 21 luglio: in programma la manifestazione "Di Sale e D'Azzurro", sagra in cui si celebra la saraghina. E a Marina di Ravenna è ancora tempo di Azzurro a Tavola, questo sabato, con protagoniste le prelibatezze dell'Adriatico. Venerdì e sabato a Marina Romea arriva “Calici di mare” con degustazioni, prodotti tipici e spettacoli. Gin artigianali, vini e golosità: a Milano Marittima venerdì torna il "Craft Gin Fest". Musica, birra e salsiccia: sabato Tagliata di Cervia fa festa al Parco dei Gemelli. Musica, cultura, buon cibo per un nuovo venerdì al Podere Ortinsieme di Russi. Chiude sabato "Birravezzanen", sagra a Brisighella con birre in arrivo direttamente dalla Baviera e buon cibo.

A Marina di Ravenna si combatte il caldo correndo all'alba

Nuovo appuntamento con le colazioni all'antico Porto di Classe: un viaggio mattiniero alla scoperta del sito ravennate.

Mercatini dell'antiquariato ancora protagonisti questo weekend a Cervia. Spazio alle lezioni magistrali nel fine settimana al ventennale di "Filosofia sotto le stelle" a Cervia. Battere la calura per fare sport e conoscere il territorio: domenica è il momento di "Corri Marina all'alba".

Fine settimana da ridere a Cervia: doppio appuntamento con Pucci

C'è attesa per il doppio appuntamento nel weekend con la comicità di Pucci, a Cervia in piazza Garibaldi. Venerdì luglio penultimo appuntamento de "L'aperiGene" a Faenza: attesa l'intervista di Gnocchi a Vladimir Luxuria. Da Inside Out al Comandante, ricca l'offerta cinematografica all'Arena del Carmine nel weekend. Performance artistiche immerse nei paesaggi naturali: sabato e domenica a Villa Emaldi torna la rassegna "Elementi".

Sabato a Marina di Ravenna va in scena il teatro dei burattini con "La Capra ballerina", una fiaba della tradizione regionale italiana dedicata al mondo infantile.

Tra grandi successi e cover c'è attesa per Mario Biondi

Un grande della musica italiana e internazionale a Cervia: domenica arriva Mario Biondi. A Spiagge Soul è il turno venerdì di Kalifa Kone, polistrumentista originario del Mali, figlio di cantastorie dell’Africa nera: appuntamento a Marina di Ravenna. Da Willie Peyote ai Punkreas e Dj Mitch partono venerdì a Campiano, tra musica e beneficenza, i concerti di "Rumagna Unite". Doppio appuntamento dell'Orchestra internazionale di Hong Kong, in tour nel ravennate: primo concerto domenica sera a Ravenna. Due serate dedicate a band italiane al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna: venerdì arrivano Coca Puma & Puà, mentre sabato spazio ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Per “Le Stelle di Galla Placidia”, venerdì a Ravenna è in programma l'Omaggio a Puccini. Chiude domenica il festiva Tacabanda di Russi, dedicato alle bande musicali provenienti da tutta Italia. Nuova domenica in compagnia dei Concerti in Villa a Lavezzola.

Ti mostro le mostre

Anche nel pieno dell'estate prosegue al Mic di Faenza l'omaggio a Giò Ponti. A Ravenna va avanti la personale su Errò, uno dei più grandi artisti islandesi viventi. Chiude domenica a Palazzo Rasponi, a Ravenna, “Dusciana Bravura", esposizione che rappresenta un antipasto della Biennale del Mosaico. Prosegue a Russi, a Palazzo San Giacomo, anche in questo fine settimana la mostra che raccoglie in sessanta scatti il "segno" lasciato dall'acqua nell'alluvione del 2023. Mentre termina sabato la personale fotografica di Chiara Fabbro che mette in scena le storie di migranti dai Balcani alla Malesia fino alle Canarie. Apre venerdì a Cervia una mostra sugli autoritratti d'autore, per una storia lunga oltre un secolo.

Infine prosegue al Private Banking in piazza del Popolo a Ravenna la mostra dedicata ai 250 anni della Guardia di Finanza.