Weekend intrigante: Cosplay Night, Feste medioevali, Sagra di Pentecoste e film in aeroporto

Il ponte del 2 giugno ci offre un weekend lungo e pieno di divertimenti. Ci sono grandi appuntamenti tradizionali come il Festival delle Culture, la Sagra di Pentecoste e le Feste Medioevali, ma anche intriganti novità come la Marina Cosplay Night e una speciale proiezione cinematografica sulla pista d'atterraggio. Quindi non indugiamo oltre e andiamo a scoprire tutti gli eventi in programma.

Emozioni e divertimento: Feste Medioevali e Marina Cosplay Night

Tanti eventi e tanta allegria per il ponte del 2 giugno. Si comincia proprio giovedì con la sfilata canina, le figurine e il truccabimbi alla "Festa del Bastardino" in piazza Ugo La Malfa a Ravenna, mentre a Lido Adriano c'è l'ultima giornata di spettacoli e la grigliata della Festa della Repubblica, e a Cervia la festa del 2 giugno si celebra in piazza Garibaldi. Fino a domenica torna un appuntamento tradizionale sempre molto atteso: le Feste Medioevali di Brisighella che portano nel borgo cavalieri, duelli e antiche osterie. Da venerdì a domenica musica, sfilate, spettacoli e la straordinaria Sunymao vi attendono a Marina di Ravenna per la tre giorni di Marina Cosplay Night. Sempre da venerdì a domenica si anima la 15esima edizione del "Festival delle Culture" a Ravenna. Largo anche ai mercatini con le sorprese fra vintage e collezionismo de "l'Antico e le Palme" a Milano Marittima.

Sagre e appuntamenti gustosi

Gli appuntamenti gustosi cominciano già da giovedì: a Tagliata di Cervia c'è la serata birra & salsiccia con la musica dei Moka Club, mentre alla Torre di Oriolo parte un picnic itinerante tra gli agriturismi della collina. Ancora giovedì giochi e gastronomia vi attendono alla Festa della solidarietà nel parco pubblico di Villanova di Bagnacavallo. Per tutto il weekend ci sono sfilate e spettacoli alla Sagra di Pentecoste nel centro di Castel Bolognese. Sabato e domenica largo a musica, dibattiti e specialità romagnole con la Festa dell’Unità a Lavezzola. Inoltre da venerdì a domenica torna, in formula da asporto, la Sagra del Cappelletto a Massa Lombarda.

Spettacoli & Concerti

Spazio a concerti e spettacoli teatrali. Giovedì e venerdì si raccontano femminilità, paure e dolori a passi di danza con lo spettacolo “Pensavo Peggio” al Teatro Chiari di Cervia. Venerdì Emagiosef porta in concerto il suo nuovo album e raccoglie fondi per i bambini del Senegal al Teator Rasi, nel frattempo al Pavaglione di Lugo i Love Over Gold propongono il loro tributo a Mark Knopfler e ai Dire Straits e a Villa Orestina di Faenza inizia la rassegna "Elementi" con il live elettronico di Ciro Vitiello. Sabato la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco si esibisce nel concerto in memoria di Roberto Felloni. Domenica c'è infine l'anteprima di Spiagge Soul 2022 con Siti & The Band al bagno Kuta di Marina di Ravenna.

Incontri, visite ed escursioni

Non finiscono gli appuntamenti del fine settimana. Per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna. Nel fine settimana ci sono però anche visite e aperture straordinarie in vari monumenti e musei ravennati per il ponte del 2 giugno. Giovedì dal Parco Teodorico di Ravenna parte un itinerario cicloturistico sui luoghi della trafila garibaldina. Venerdì invece ci sono le visite guidate al roseto del Persolino Strocchi di Faenza. Sabato alla libreria Scattisparsi di Ravenna il giornalista Fausto Piazza racconta storie e aneddoti del giornalismo di provincia.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna l'opera Siderale di Massimo Pulini, 'Oceandipity' di Luca Barberini che con i suoi mosaici parla di mare e cambiamenti climatici, visite guidate e laboratori didattici tra le collezioni del Mar, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, la personale "Another Ghost Landascape" di Giorgia Severi a MonoGAO21 e al Magazzeno Art Gallery e le fotografie del capanno Garibaldi di Gabriele Fusconi all'ex negozio Bubani in piazza del Popolo. Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris", mentre alle Pescherie della Rocca ci sono le opere di Joan Miró. A Bottega Matteotti di Bagnacavallo ci sono i "volti" del giovane artista Pietro Galeati, mentre al Museo delle Cappuccine ci sono le mostre legate alla Biennale di incisione “Giuseppe Maestri”.

E allora cinema!

E non abbiamo ancora finito, perché il fine settimana ci offre anche tanti appuntamenti cinematografici. A partire dalla speciale proiezione in programma domenica all'interno dell'aeroporto di Villa San Martino a Lugo per i 50 anni di Più forte ragazzi. Sabato invece alla parrocchia di Porto Fuori c'è il cortometraggio "Il tenente Vignola". Infine, ci sono tutti i film in programma al cinema.