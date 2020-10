Weekend ritmato: Mei, wellness, sagra del vino, Garage Sale, castelli e Wedding day

Il weekend ravennate è davvero imbottito di eventi questo fine settimana. Ci sono concerti, spettacoli, sagre, festival, mostre, proiezioni cinematografiche, mercatini, fiere, visite, escursioni e altri appuntamenti ancora. Vediamo dove trascorrere al meglio il nostro tempo libero.

A tutta musica con il Mei e altri concerti

Il weekend di Ravenna e provincia è tutto a ritmo di musica. Arriva infatti un intero fine settimana di concerti con il Mei - Meeting degli Indipendenti 2020 che da venerdì a domenica porta artisti affermati e nuovi talenti in ogni angolo di Faenza: da Piero Pelù a Tosca, da Omar Pedrini a Ernia, un programma intenso di musica live e incontri. Ma non finisce qui, perché venerdì si può ascoltare anche la voce di Sarah McKenzie ospite di Ravenna Jazz al Teatro Socjale di Piangipane. Sabato poi si tiene una vera e propria maratona musicale con Ravenna Live Music Party, un evento dedicato allo scomparso Franco Vassura al Teatro Alighieri di Ravenna con tanti artisti che si alternano sul palco, mentre al Tre Emme di Godo si balla con il rock del Warning Trio. Domenica infine Il Teatrone vola sulle note di Mozart alla Chiesa di San Girolamo a Bagnacavallo e la Cappella Musicale si esibisce nel concerto per San Francesco alla Basilica di San Francesco a Ravenna.

Mercanti in fiera: la Fiera del Disco, Garage Sale e Wedding Day

Continuano gli appuntamenti del fine settimana con una serie di eventi che propongono sorprese e bancarelle. Sempre in occasione del Mei si tiene a Faenza la Fiera del Disco all'interno del Palazzo delle esposizioni. Sempre sabato e domenica ritorna anche l'appuntamento con il Garage Sale all'Almagià di Ravenna dove non mancano propste vintage, musica e qualche stuzzichino. Invece domenica si svolge il Wedding Day, l'appuntamento dedicato agli sposi all'Antico convento di Bagnacavallo che mette in mostra abiti, decorazioni e tutto ciò che serve per un fantastico matrimonio.

Si sta in forma con Cervia Wellness

Dalla zumba al pilates, sabato e domenica prende vita nel centro e sulle spiagge di Cervia un appuntamento tutto dedicato al benessere: si chiama Cervia Wellness e propone una serie di attività mirate per mantenersi sani e in forma.

La Sagra del vino tipico romagnolo

Tra un evento e l'altro è bene ristorarsi un po'. Una tappa consigliata è quella della Sagra del vino tipico romagnolo che si svolge sabato e domenica a Cotignola, dove ci sono assaggi di vino, ma anche musica e spettacoli.

Al sipario, risate incluse: Flavio Oreglio, Claudio Bisio e Gigio Alberti

Più che mai vivi gli orizzonti teatrali in questo fine settimana. Venerdì al Teatro Masini di Faenza Claudio Bisio e Gigio Alberti portano in scena la commedia Ma tu sei felice?, mentre sabato al Carmine di Massa Lombarda la stagione teatrale parte con lo spettacolo di Flavio Oreglio. E non finisce qui: venerdì allo spazio Scambiamenti di Cervia di tiene una performance di improvvisazione con la compagnia Impulso Teatro.

In festa per la libertà di stampa e con Farini social week

Un altro bell'appuntamento del weekend è quello del festival della libertà di stampa che si tiene venerdì e sabato al teatro comunale di Conselice. Da sabato poi si apre la Farini social week, la festa che porta arte, eventi sportivi, spettacoli, menrcatini e altre sorprese nel quartiere Farini di Ravenna.

ItineRari tra le bellezze del territorio

Il weekend propone tante visite ed escursioni. Continua l'edizione 2020 di ItineRa che nel weekend propone nuove uscite e visite pe celebrare paesaggi, cultura e identità del territorio. Se volete visitare la città di Ravenna sulle tracce del Sommo Poeta potete partecipare ai tour di Incontro a Dante in programma sabato e domenica nel centro storico. Poi ci sono due occasioni dedicate ai castelli della provincia. Alla Rocca di Bagnara sabato e domenica si ammirano con una visita il potere e i segreti di bellezza di Caterina Sforza, mentre alla Rocca di Riolo è sempre la Tigre della Romagna a esser protagonista delle visite esperienziali di sabato e domenica. Continuano le esplorazioni: sabato la Fiab ravennate programma una escursione fuori zona lungo la ciclabile del Marecchia, mentre domenica con una visita si scopre la misteriosa Casa del Diavolo di Alfonsine.

Incontri: ambiente, cultura e giornalismo musicale

Tanti gli incontri interessanti del fine settimana. Venerdì c'è il laboratorio Futuro Green 2030 all'azienda agricola Galassi di Alfonsine, Laboratorio Aperto propone un talk e uno spettacolo per l'innovazione culturale negli spazi del Museo Classis-Ravenna e una serata dantesca con il poeta Gian Mario Villalta al Circolo ravennate dei forestieri. Sabato la scrittrice Dacia Maraini è ospite di un doppio appuntamento a Ravenna e a Lugo, invece sabato e domenica si svolge il Forum del Giornalismo Musicale a Faenza.

Letture e laboratori danteschi

Sabato parte anche l'iniziativa A spasso con Dante che propone laboratori, narrazioni e letture dedicate al Sommo Poeta in vari spazi di Ravenna. Inoltre ricordatevi che tutti i giorni, per celebrare il settecentenario dantesco presso la tomba di Dante si tiene la lettura perpetua della Divina Commedia.

Vi mostro le mostre

Carissimi mostri, l'angolo delle mostre è sempre mostruosamente animato. Arriva in tempo per il weekend Alfonso Leoni, genio ribelle dedicata all'artista a 40 anni dalla sua scomparsa al Mic di Faenza. Attenzione però alle scadenze: continuano fino a domenica la mostra dedicata al Festival degli Aquiloni al Magazzino del Sale di Cervia, I luoghi della mia mente di Tommaso Martines alla Galleria Pallavicini 22 di Ravenna e la mostra Paesaggi all'ex chiesa in Albis di Russi, mentre fino a sabato c'è Dante e la scienza al Liceo Classico di Ravenna e a breve se ne va anche Il furto della corazza di Teodorico all'Archivio di Stato di Ravenna.

Si possono continuare a visitare: Non giudicare all'ex convento San Francesco di Bagnacavallo, Vizio di Forma al Museo San Rocco di Fusignano, gli scatti in giro per il mondo dei fotografi cervesi in vari spazi di Cervia, la mostra Iotunoi al Dart di Lavezzola, la mostra Tesori Ritrovati al Museo Classis-Ravenna, Kinderkampf di Walter Reggiani alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo, Equinozio d'autunno, omaggio a Dante di Nicola Verlato alla Biblioteca Classense di Ravenna, Insieme al mondo, piangere, ridere, vivere di Fabrizio Dusi al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo e Natural Theatre di Rosetta Berardi alla Confcommercio di Lugo.

E allora cinema!

Il divertimento continua con le proiezioni dei cinema e con il programma del Soundscreen Film Festival che continua fino a sabato al Palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna. Inoltre sabato si tiene anche il secondo appuntamento di Sottocasa 2.0 che vi porta alla scoperta del quartiere Farini di Ravenna attraverso i filmini di famiglia.