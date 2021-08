Weekend frizzante: Mosaico di notte, sagre a volontà, live in spiaggia e influencer

Tante bontà da gustare, spettacoli per emozionarsi, visite per scoprire la bellezza che ci circonda e occasioni che da tanto stavamo aspettando. Tutto questo ci offre il weekend di Ravenna e provincia con un pieno di eventi che vanno dalle sagre ai tour guidati, dai concerti rock alle mostre, dal cabaret al festival degli influencer.

Di sagra in sagra

Cominciamo dalle feste e sagre del fine settimana. Venerdì troviamo tante specialità internazionali alla Cena dei Popoli di Russi, poi per tutto il weekend abbondano le bontà e la musica alla Sagra del Buongustaio a Reda di Faenza. Gastronomia, macchine d'epoca e antiche tradizioni contadine rivivono invece alla Festa del Grano che si svolge fino a domenica al Podere Sansoni di Bastia. Venerdì e sabato si accende il primo appuntamento con Dolce come il Miele che porta nel centro di Cervia i mercatini, la smielatura e Sgabanaza. Fino a domenica c'è anche la Festa dell’Unità di Villa Prati che propone tagliatelle no limits, pesce e altre specialità.

Fra scrittori e influencer

Tanti sono gli incontri in programma nel weekend. Influencer e star delle piattaforme social tornano in massa in Romagna con "Pinarella summer social time", l'evento che riunisce, da venerdì a domenica, nel centro di Pinarella, youtuber, stelle di Instagram e Tik Tok. Cibo e narrazioni sono i protagonisti di "Cervia Gusta Libro", la rassegna che torna da venerdì a domenica all'ombra della Torre San Michele di Cervia. Venerdì invece c'è il presidente della Regione Stefano Bonaccini che presenta il suo libro al Bagno Club Milano di Milano Marittima, invece sabato è in programma una serata fra land art, Dante e stelle al circolo parrocchiale a San Severo di Cotignola.

In concerto: Ron Gallo, Rock in Movie e La Corelli

Abbondano i concerti nel fine settimana. Venerdì si comincia con Rock in Movie all'arena del Museo Classis di Classe, mentre a Lugo c'è il tributo dei Bellaprika a Vasco Rossi, il Concert de l’Hostel Dieu si esibisce alla Pieve di Tho a Brisighella e all'Arena dei Pini di Milano Marittima si ascolta lo Stabat Mater di Rossini. Sabato Ron Gallo e Chickpee portano sulla spiaggia dell'Hanabi di Marina di Ravenna lo show acustico "Farewell to Italy" e si compie un viaggio nella musica degli anni ’60 e ’70 con i Flints al parco Il Tondo di Lugo. Domenica la musica parte all'aba con il live solidale dei KhoraKhané al Coya Beach di Casal Borsetti, di sera al Mosquito Coast di Marina di Ravenna si ascolta il rock di Hernandez & Sampedro, l'electro-folk di Gio Gasdia e Slow emotion è sul parco del giardino della Rocca Melandri di Russi e La Corelli omaggia Stravinskij all'Arena dei Pini di Milano Marittima. Inoltre da venerdì a domenica all'ex Cava Marana di Brisighella ci sono tre serate di musica con il festival Recondite Armonie.

A teatro con Sconsolata, le fiabe e i burattini

Spazio anche al teatro. Venerdì serata di risate con la comicità di Anna Maria Barbera che porta la sua Sconsolata sulla spiaggia del Grand Hotel di Cervia. Per i più piccoli c'è la fiaba L'acciarino magico che va in scena al Mic di Faenza, mentre domenica, sempre al Mic, i burattini sono i protagonisti del Tarlantan della Moscovia.

Visite ed escursioni

Non manca mai l'occasione per scoprire il territorio ravennate e le sue bellezze. Sabato e domenica poi continuano le visite guidate di Incontro a Dante, alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta. Porte aperte per tutto il weekend al Labirinto Effimero di Alfonsine dove ci si perde tra le piante di mais nel segno di Dante, mentre domenica ci sono le visite guidate alla salina Camillone di Cervia. Sempre a Cervia c'è la nuova edizione di Cervia Città Giardino, la grande mostra floreale dedicata a Dante tra Cervia, Milano Marittima e Pinarella. Da venerdì a domenica proseguono gli appuntamenti con Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera nel centro di Ravenna, mentre tra sabato e domenica tornano gli itinerari alla scoperta della storia e del territorio di Bagnacavallo.

Vi mostro le mostre

Vediamo le mostre del weekend. Manca poco tempo per la mostra Quattro gallerie per un secolo d’arte ai Magazzini del Sale di Cervia. In compenso venerdì arriva Case sparse, la mostra di Studio Doiz che studia il rapporto fra poesia dantesca e città a Lido di Dante. Sabato giunge anche la mostra In su ‘l lito di Chiassi, con i tesori danteschi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, mentre alla galleria FaroArte di Marina di Ravenna arriva la personale di Vera Berardi Tell Me Words. Inoltre sabato si inaugura Un'estate Diabolika, con sei esposizioni ai Magazzini del Sale di Cervia.

A Ravenna inoltre ci sono: la mostra Dante Plus alla Biblioteca Oriani, l'opera di Santi Moix per Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense, le creazioni di Nicola Montalbini alla galleria Mag, i Nudi di Paolo Roversi a Palazzo Baronio e I colori della solitudine alla Pallavicini22 Art Gallery. A Milano Marittima si possono ammirare le creazioni del Vialetto degli Artisti, la mostra diffusa Il mio preferito di Werther Morigi e il progetto Assenza di Maurizio Gabbana, mentre a Cervia ecco le Vele della Mariegola delle Romagne al Museo del Sale. A Faenza c'è Faventia Upgrade all'Isia.

A Lugo la mostra dedicata ai tarocchi alla biblioteca Trisi. A Cotignola le opere dell'Inventario Varoli. Ad Alfonsine si visita la mostra dello scultore Gunther Stilling negli spazi del Labirinto Effimero. Al Museo Ugonia di Brisighella la personale Attraverso l'orizzonte di Roberto Pagani. A Bagnacavallo le opere in legno di Franco Ruffini alla Bottega Matteotti.

E allora cinema!

Ancora indecisi? Guardate cosa propongono al cinema. Ecco i film in programmazione all'arena in Massa di Massa Lombarda e al cineparco delle Cappuccine di Bagnacavallo, mentre sabato si apre la settimana di cinema d'autore all'arena di Conselice e alla sede di Tam a Marina di Ravenna vengono presentati undici monologhi degli allievi dell'Accademia Marescotti.