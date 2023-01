Weekend d'eccezione tra Virginia Raffaele e Castellitto, le feste di San Peval e Sant'Antonio

Il weekend di Ravenna e provincia stupisce con molteplici suggestioni. Ci sono i grandi artisti (Virginia Raffaele e Sergio Castellitto, per dirne due), ottimi concerti e anche feste tradizionali. Non mancano le mostre e gli incontri con gli autori, le commedie brillanti e le operette. Andiamo a scoprire tutti gli eventi in programma.

Palcoscenici eccellenti con Virginia Raffaele e Sergio Castellitto

Il teatro e i suoi grandi artisti sono letteralmente protagonisti di questo fine settimana. Fino a domenica il Teatro Alighieri di Ravenna ospita la straordinaria Virginia Raffaele che fa rivivere i suoi ricordi d'infanzia nello spettacolo "Samusà". Da venerdì a domenica sul palco del Rossini di Lugo c'è invece Sergio Castellitto che racconta sul palco la storia di "Zorro: Un eremita sul marciapiede". Venerdì Corrado Tedeschi e sua figlia Camilla vanno in scena con la commedia "Partenza in salita" al Teatro di Conselice, invece l'arguta comicità di Alessandro Fullin giunge al Teatro Masini di Faenza con "Le sorelle Robespierre". Sabato Ottavia Piccolo porta al Goldoni di Bagnacavallo lo spettacolo “Cosa Nostra spiegata ai bambini”. Domenica il Masini di Faenza ospita l'operetta "Il paese dei campanelli", che torna in scena a 100 anni dalla sua composizione.

In concerto: Savana Funk, Opez e Gazebo Penguins

Un grande sottofondo musicale accompagna il fine settimana. Venerdì ci sono gli Opez live al Cisim di Lido Adriano, mentre i Rigolò presentano il disco "Aliante" al Bronson di Madonna dell'Albero e si balla con i ritmi irrefrenabili dei Savana Funk al Teatro Socjale di Piangipane. Sabato i Gazebo Penguins portano in concerto il nuovo album "Quanto" al Bronson, invece al Teatro dei Filodrammatici di Faenza si compie un viaggio dall'opera all'operetta con il Coro Lirico Città di Faenza.

Feste & sagre

Fate largo alle feste tradizionali. Domenica nel centro di Casola Valsenio si celebra la classica festa di Sant’Antonio con musica, ciambelle e altre bontà. Da sabato invece entra nel vivo “San Pêval di segn”, la festa patronale di Massa Lombarda, che propone in centro spettacoli comici, luna park e sabadoni.

Incontri, visite e attrazioni

Continuano le sorprese nel weekend. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante in centro a Ravenna, mentre arrivano gli ultimi giorni per pattinare sulla pista di ghiaccio in piazza Kennedy. Venerdì al negozio di musica Jean Music Room di Ravenna torna l’iniziativa “Musica ai giovani” con cui si regalano vinili e cd di musica classica e jazz a tutti gli under 30. Sempre venerdì si raccontano "Garibaldi e il suo mito" a Palazzo Rasponi, l'incontro pubblico "Democratizzare il lavoro" si svolge al Planetario di Ravenna e il Caffè Letterario di Lugo ospita l'autore Paolo Gagliardi. Sabato la biblioteca Goia di Cervia ospita l'iniziativa "Vitamine per la mente" con la psicologa Claudia Righetti.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ancora niente programmi? Ma allora provate al cinema.