Weekend super con Festival del Mare, Contesa Estense, Buongiorno ceramica e Giardini segreti

Un weekend pieno di emozioni vi attende: dallo sport alla ceramica, dalle escursioni alle rievocazioni storiche, dal tour in cantina ai mercatini. Insomma, un menù ricco e variegato, tutto da scoprire.

Il mare in festival: tour in motonave, incontri e gastronomia

Con l'arrivo dell'European Maritime Day, Ravenna si riscopre città di mare. E sono tanti gli eventi collegati a queste giornate: fino a domenica si scopre Ravenna tra incontri, visite guidate e tour in motonave. E per tutto il weekend c'è anche il Festival per il Mare dell’Adriatico, con tanti eventi in Darsena fra laboratori, incontri e gastronomia. E mentre fate un giro in Darsena potete ammirare la mostra a cielo aperto dedicata ai monumenti Unesco di Ravenna che rimane esposta fino a domenica.

Un fine settimana in festa tra Contesa Estense, Trat-Tour e Buongiorno Ceramica

Ci sono tante grandi manifestazioni in programma in provincia. Venerdì torna M'illumino di Classico con spettacoli, dibattiti e tessere di mosaico da ammirare nella serata del Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna. Entra poi nel vivo il programma della Contesa Estense a Lugo: in questo weekend spazio al corteo storico e al Palio della Caveja nel Pavaglione. Sabato e domenica a Faenza ci sono mostre, aperitivi e colazioni nelle botteghe artigiane con la nuova edizione di "Buongiorno ceramica", mentre a Cervia vi aspettano esibizioni, workshop, mercatini e beneficenza con "C'è Sport e Benessere". Spazio anche a un appuntamento goloso: sabato e domenica riparte il Trat-Tour, un percorso on the road tra vini e sapori sulle colline di Oriolo dei Fichi. Domenica musica, giochi, panini e letture animate vi aspettano all'ex convento San Francesco di Bagnacavallo con la festa solidale “Voliamo con Mila”, ma si fa festa anche al Parco Teodorico di Ravenna per i 100 anni degli scout cattolici di Ravenna tra giochi, foto e ricordi.

Ancora divertimento tra Lego e Subbuteo

Spazio ai giochi che appassionano grandi e piccini. Sabato si disputa il torneo di subbuteo “Flick and Fish” al circolo sportivo “Zangaglia” di Casal Borsetti, mentre al Centro Sportivo “Bendazzi” di Alfonsine, sabato e domenica, si riuniscono gli appassionati di Lego per "Mattoncini lungo il Senio".

Visite "in fiore": Giardini segreti e Giardini d'aMare

La primavera è al suo apice e sono ancora tanti gli eventi "fioriti" del weekend. Sabato e domenica ci sono piante in fiore e oasi meravigliose da scoprire con il nuovo appuntamento di Giardini segreti in tutto il Ravennate. Fiori, vivaisti e allestimenti vi attendono anche a Punta Marina con la due giorni di "Giardini d’aMare".

Spettacoli & Concerti

Musica e spettacoli teatrali abbondano nel fine settimana. Venerdì il cantautore israeliano Sagi Rei porta la sua musica al Bagno Bandito di Cervia, mentre musica e danza si intrecciano al Teatro Rasi di Ravenna con "Canto Primo" di OvO e gruppo nanou. Sabato si compie un viaggio musicale nel mondo del musical e del rock con il Chorus Fantasy alla Chiesa di S. Paolo Apostolo di Ravenna. Da venerdì a domenica inoltre si fa il pieno di spettacoli a Ravenna con i burattini, le mostre e gli show del festival "Arrivano dal Mare".

Mercanti in fiera

Bancarelle e sorprese vi attendono nel fine settimana. Ci sono tanti espositori e tante cose da scoprire domenica con "Porto Fuori in Fiera" che si svolge nella Piazza dell'incontro di Porto Fuori.

Libri, autori e altri incontri

Abbiamo tanti appuntamenti con la cultura nel weekend. Venerdì al cinema teatro Sarti di Faenza si presenta un libro per raccontare la vita dell'artista Gentile Fornarini: "Un maestro del Rinascimento", mentre alla libreria Scattisparsi di Ravenna l'autrice Nicoletta Timoncini racconta i due volumi di "Sussurri di siti silenti". Sabato lo scrittore israeliano Eshkol Nevo porta al Teatro Rasi di Ravenna “Le vie dell’Eden”, mentre alla libreria Scattisparsi Marco Parollo racconta il suo progetto fotografico “Riverbero”.

Visite ed escursioni

Non finiscono gli appuntamenti del fine settimana. Per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna. Fino a domenica ci sono visite guidate, biciclettate e presentazioni per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione nel Ravennate. Le canoe saranno 'esaurite', ma lo spettacolo della discesa dei Fiumi Uniti si può comunque ammirare nella giornata di domenica. E ancora domenica si può fare una scarpinata tra orti, poderi e giardini partendo dall'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo. Sabato e domenica si festeggia la biodiversità alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima tra farfalle, mostre e visite guidate, mentre a Bagnara e a Riolo si possono ammirare le Rocche di Caterina Sforza e le loro incredibili storie. Domenica poi si parte da Riolo Terme per una pedalata sui calanchi fra natura e bontà, mentre dalla Basilica di Classe parte il tour dei "centauri in abiti eleganti" che tornano in sella per raccogliere fondi per la lotta al cancro e a Milano Marittima parte una nuova camminata ecologica per pulire la pineta.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna l'opera Siderale di Massimo Pulini, 'Oceandipity' di Luca Barberini che con i suoi mosaici parla di mare e cambiamenti climatici, visite guidate e laboratori didattici tra le collezioni del Mar, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, la personale "Another Ghost Landascape" di Giorgia Severi a MonoGAO21 e al Magazzeno Art Gallery, le opere finaliste del Premio Ilaria Ciardi nella Galleria dell'Accademia di Belle Arti e le fotografie del capanno Garibaldi di Gabriele Fusconi all'ex negozio Bubani in piazza del Popolo.

Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris". A Bottega Matteotti di Bagnacavallo ci sono i "volti" del giovane artista Pietro Galeati e a Palazzo Vecchio il progetto "AmArti". La personale di Armanda Randi è alla sala "Punto InComune" di Russi.

E allora cinema!

Se tutto questo non vi basta, potete sempre andare al cinema.