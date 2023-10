Weekend entusiasmante tra festival del gioco, sagra della Porchetta, mercatini, vino e rievocazioni

Un weekend ricco di entusiasmo e occasioni arriva a Ravenna e provincia. Largo innanzitutto ai giochi con Zuga Zuga e il Ludo Orienteering, ma ci sono anche le squisite sagre e le degustazioni di vino, oltre a mercatini, spettacoli, mostre e concerti. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti in programma.

Giochi, rievocazioni e mercatini

Il fine settimana è pieno di sprint e propone tanti appuntamenti per tutta la famiglia. Sarà soprattutto un weekend per giocare a Ravenna: sabato e domenica torna il festival "Zuga zuga", mentre domenica tra centro e darsena ci sono laboratori e Ludo Orienteering per tutta la famiglia. Le occasioni però non finiscono qui: sabato e domenica mercatino artistico, scampagnate, aperitivo e piadina vi attendono con "Decihand made" al Museo di San Pietro in Campiano, mentre sabato ci sarà il "garage sale" della sartoria sociale a Cervia. E ancora a Cervia sabato e domenica si celebra l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo con cerimonie, rievocazioni storiche e spettacoli. Domenica si va a caccia di nuove idee per il matrimonio con il "Wedding Day" all'Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo.

Sagre e golosità

Il weekend ci regala anche diversi eventi da leccarsi i baffi. Sapori e prodotti tipici si trovano alla Sagra della porchetta di mora romagnola che prende vita domenica nel centro di Brisighella, mentre nella stessa giornata troverete auto, moto, pizza fritta e caldarroste alla Sagra di Pezzolo. Ci sono poi tanti vini da gustare sabato in centro a Faenza con “Faenza in un bicchiere”, nel frattempo si può fare una visita con degustazione nell’azienda agricola Daniele Longanesi di Bagnacavallo.

Spettacoli e concerti

Il ritmo della musica e dello spettacolo riempiono di magia il nostro weekend. Venerdì e sabato due serate di musica al Mama's di Ravenna con Sara Zaccarelli e Piccola orchestra Ochtopus. Venerdì si compie un viaggio dalla Romagna all’Argentina con la voce di Raffaello Bellavista alla Sala Corelli del Teatro Alighieri. Sabato c'è una grande serata di liscio alla discoteca Hof di Porto Fuori con l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, La Jovenc & Nei Shi presentano "Gardenia" al Clan Destino di Faenza. Domenica alla Basilica di San Francesco di Ravenna ripartono i concerti della rassegna "Musica e Spirito", la rassegna “Bellezza fuori porta” conduce la musica nella chiesa di Roncalceci e la pianista Marina Popadic è protagonista sul palco del Ridotto dell'Alighieri. Per quanto riguarda il teatro, venerdì Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono protagoniste della commedia "Il marito invisibile" al Teatro Walter Chiari di Cervia, mentre le fiabe dei fratelli Grimm ispirano lo spettacolo “I tre desideri” in scena domenica al Rasi di Ravenna.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e scampagnate. Venerdì al Teatro Rasi di Ravenna si tiene il convegno nazionale di studi su Enrico Mattei, c'è poi il primo appuntamento con le residenze artistiche al Mar di Ravenna. Sabato una serata dantesca con Marco Martinelli e Ivan Simonini al circolo La Quercia di Ravenna. Domenica un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante, le "Storie di Ravenna" raccontano i mosaici del 1959 al Mar, dove viene anche proiettato un documentario per le giovani artiste ravennati e internazionali, mentre a Bagnacavallo tornano le visite guidate al Teatro Goldoni e al Podere Pantaleone. E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna e ci sono anche le attrazioni di Halloween a Mirabilandia.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.