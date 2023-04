Weekend succulento con Ravenna in Fiore, Festival degli aquiloni, sagre, street food e 25 aprile

Il weekend di Ravenna e provincia si preannuncia più gustoso che mai, grazie a una ricca varietà di appuntamenti che ci accompagnano per tutto il ponte del 25 aprile. Ci sono sagre, grandi festival, street food, concerti e le celebrazioni della Liberazione. Tra Ravenna in Fiore e Festival degli aquiloni spuntano i "Teodorico green days" e la Festa di Primavera.

Che festa tra Ravenna in Fiore, aquiloni e "giganti" di gesso

Il fine settimana ravennate è più colorato che mai. Sabato e domenica la primavera sboccia in centro storico con il ritorno in piazza Kennedy di "Ravenna in Fiore", mentre sulla spiaggia di Pinarella parte da venerdì "Artevento", il Festival degli Aquiloni. Cavalli, giochi di una volta e picnic vi attendono domenica al Parco Teodorico di Ravenna con i "Teodorico green days". Il 25 aprile parte invece la 122esima Festa di Primavera a Casola Valsenio con la sfilata diurna dei ‘Giganti di Gesso’, i tradizionali carri allegorici.

Di sagra in sagra

Il weekend è davvero succulento grazie ai tanti appuntamenti gastronomici in programma. Da domenica a martedì ci sono sapori tradizionali, ceramiche e mercatini alla Sagra della Spoja Lorda di Brisighella, mentre negli stessi giorni a Marina di Ravenna arrivano "I giorni della seppia". Da venerdì fino al 25 aprile il centro di Cervia abbraccia i sapori della Puglia e la musica country proponendo street food, pizzica e auto americane. Sempre da venerdì e per tutto il lungo ponte ci sono specialità di pesce e non solo con la sagra "Incozzati"al Parco dei Gemelli di Tagliata, mentre da sabato al 25 aprile arrosticini, porchetta e altre prelibatezze arrivano a Porto Fuori con "Sapori d'Abruzzo street food".

In concerto: Piero Pelù e Andrea Mingardi

Nel fine settimana la musica live ci riserva sorprese davvero speciali. Venerdì Piero Pelù porta i suoi 40 anni di rock al teatro Rossini di Lugo, mentre al Teatro Socjale di Piangipane Andrea Mingardi si avventura tra i classici del jazz, si viaggia tra hip-hop e afro-futurismo con i Mourning Blkstar al Bronson di Madonna dell'Albero. Sabato e domenica doppio appuntamento con il duo Deja Vu che si esibisce al Merikipe Cafè di Ravenna e al Playa Antigua a Marina Romea. Sabato Hierophant e Slug Gore mostrano le due facce del death metal italiano al Bronson. Domenica il maestro Boris Belkin guida l'orchestra Cherubini sulle note di Mozart e Vivaldi all'Auditorium di San Romualdo a Ravenna.

La Festa della Liberazione

Grandi eventi e cerimonie per celebrare i 78 anni della Liberazione dal nazifascismo. Tante sono le iniziative in campo per omaggiare l'anniversario del 25 aprile, con appuntamenti diffusi per tutto il ponte. Ecco le iniziative a Ravenna e nel Forese e nella zona di Cervia.

Tutti all'Opera con "Il barbiere di Siviglia"

C'è spazio anche per un grande appuntamento a teatro. La Stagione d'Opera di Ravenna porta sul palco del Teatro Alighieri "Il barbiere di Siviglia", in scena venerdì e domenica con un allestimento dal sapore contemporaneo.

Incontri, visite ed escursioni

Ci sono ancora incontri con gli autori e iniziative per il weekend. Venerdì alla Sala D'Attorre di Ravenna Alessandro Volpe presenta il libro “Intorno alle cornici di Giotto”, si parla di "Donne e cooperazione in Romagna" con Ilaria Pitti, Tito Menzani e Laura Orlandini alla Biblioteca Oriani, ci sono racconti e proiezioni per ricordare l’epopea degli scariolanti al Teatrino della Casa delle Aie di Cervia e Giordano Sangiorgi e Max Monti presentano "L'osteria del palco" alla Darsena del Sale di Cervia. Sabato si inaugura la Ciclovia del Senio con una biciclettata che parte da Piazza Bernardi a Castel Bolognese, i sabati del Moog a Ravenna chiudono con la presentazione del romanzo "L'Alsìr" di Iacopo Gardelli, la rassegna Libri sotto l’argine porta Lorenza Pieri a Villanova di Bagnacavallo. Domenica arriva un nuovo appuntamento con Incontro a Dante in centro a Ravenna, parte dal Parco della Pace di Bagnacavallo l'escursione "Inalberiamoci in bici". Da sabato a martedì 4 giorni fra mostre libri e incontri al Mulino Scodellino di Castel Bolognese con la rassegna Il mulino nella storia.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Non abbiamo ancora finito. Alla consueta programmazione del cinema si aggiungono il festival "Corti da Sogni" che continua fino a sabato a Ravenna e la proiezione del docufilm su Arrigo Sacchi che si tiene lunedì a Fusignano.