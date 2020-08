Un weekend agrodolce con Garage Sale, Gene Gnocchi, Ruggeri, Smielatura e Festa del Grano

Il weekend ravennate apre le porte al divertimento con un ampio menù di appuntamenti. Dall'evento gastronomico al momento culturale, i concerti, i mercatini e i grandi personaggi. Ci sono Run in The Sea, il Garage Sale, Cervia Gusta Libro, Guida e Basta, Lugo Summer Live e tante altre occasioni per svagarsi fra musica live, presentazioni di libri, escursioni, passeggiate, pedalate, mostre, sagre, degustazioni e chi più ne ha più ne metta.

Sport e allegria con Run in the Sea e i Giochi della Gioventù

Il weekend parte con lo sport. Venerdì si torna a correre con il primo appuntamento di Run in the Sea che propone una bella corsa attorno alla Darsena di Ravenna. Sabato invece ci sono tante gare in programma per i giovani sportivi ai Giochi della Gioventù che si svolgono al Palazzetto dello Sport di Russi.

Gusto e tradizione: dalla Smielatura alla Festa del Grano

Una perfetta combinazione di gusto, tradizione, tecnica e ambiente vi accoglie in questo weekend. Si parte venerdì e sabato con il primo fine settimana della Smielatura a Cervia. Poi una sagra che raccoglie al suo interno gastronomia e tradizione: fino a domenica vi aspetta al Podere Sansoni di Basta la prima Festa del Grano dove si impara qualcosa di più sulla mietitura, si scoprono veicoli d'epoca e si apprezzano alcuni piatti golosi.

Non solo cultura con Cervia Gusta Libro e Guida e Basta

Pillole di cultura e non solo piovono in provincia nel fine settimana. Da venerdì a domenica si accende la nuova edizione di Cervia Gusta Libro che porta sotto la Torre di San Michele storie golose, street food e bollicine. Sabato sera piazza Garibaldi a Cervia ospita Guida e Basta, uno show che punta a trasmettere gli importanti valori della sicurezza stradale con ospiti d'eccezione come Gene Gnocchi, Enrico Ruggeri e Mirko Casadei. Sabato poi si tiene un picnic fra musica e solidarietà al Parco Tassinari di Faenza.

Omaggi in concerto: dai Blues Brothers a Luigi Tenco

Sono sempre tanti i concerti in programma nella provincia ravennate. Venerdì Hernandez & Sampedro animano con il loro repertorio il pic nic in programma al Podere La Berta di Brisighella, ai Giardini Pensili del Palazzo della Provincia si ascolta il tango di Fabio Furia, Andrea Amati interpreta i successi di Luigi Tenco al bagno La Rotonda di Lido Adriano, Michele Fenati omaggia Charles Aznavour alla Villa Cacciaguerra-Ortolani di Voltana e uno show dedicato ai Blues Brothers va in scena al Pavaglione di Lugo per Lugo Summer Live Restart. Sabato il festival live lughese continua con il blues dei Bad Guys Power, sempre al Pavaglione.

Mercanti in festa con Garage Sale

Abbondano sorprese e creazioni fra le bancarelle. Venerdì ecco un nuovo appuntamento con la Festa Mercato a Massa Lombarda, mentre sabato e domenica torna il Garage Sale i Darsena a Ravenna con oggetti vintage, musica e altro ancora.

Ilaria Gaspari e altri incontri

Non si ferma la cultura. Venerdì Iliaria Gaspari è ospita del Museeo Classis dove racconta al pubblico le Lezioni di felicità tratte dalla filosofia greca. Sabato al Convento di San Francesco a Bagnacavallo si apprezzano le Lettere romane di Alessandro Fullin e Marco Barbieri. Doemnica infine vi attendono muica e libri al Mulino Scodellino di Castel Bolognese con Caterina Ferraresi, Donato D'antonio e Marko Feri.

Musei, monumenti e itinerari

Proseguono nel weekend le occasioni di esplorare monumenti musei e bellezze del territorio ravennate. Come al solito sabato e domenica ci sono le speciali visite in musica per esplorare il centro di Ravenna fra storie, note e personaggi. Venerdì poi è in programma una bella passeggiata al tramonto per scoprire la bellezza dell'Antico Porto di Classe. Per chi ha voglia di rilassarsi in un ambiente magico ci sono visite, spettacoli e pic nic alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima.

Escursioni

Spazio poi alle escursioni in mezzo alla natura. Domenica appuntamento alla Foce del fiume Bevano per un'avventura in canoa adatta anche alle famiglie, mentre sabato ci si gode il tramonto in barca nel cuore delle Saline di Cervia. Per chi invece ama pedalare sabato si salta in sella da Ravenna per una gita in campagna che vi porta fino all'aeroporto La Spreta per seguire imbarco e lancio dei paracadutisti.

Avventure da ridere con i burattini

Spettacoli e allegria per i più piccoli abbondano con gli show dei burattini. Venerdì sera doppio appuntamento con Pinocchio, storia di un burattino ai Giardini Speyer di Ravenna e le Arlecchinate al bagno Coya Beach di Casalborsetti.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, vediamo un po' quali sono le mostre che fanno per voi. Subito una news: sabato arriva l'esposizione Estate Diabolika ai Magazzini del Sale di Cervia. Poi potete continuare ad ammirare: a Milano Marittima le esposizioni del Vialetto degli Artisti, al Museo del Sale di Cervia la Cervia improvvisata di Luca Mandorlini, All'ombra dei sogni, una personale di Mauro Mazzali alla galleria FaroArte di Marina di Ravenna, gli scatti Ric-amati di Romina Pilotti alla Sala Artemedia di Cervia, Di tutto un po', la personale di Angela Zini alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo e la mostra Tessere musive al Sisam di Marina Romea.

E allora cinema!

Se tutto il resto non vi interessa, date un'occhiata alla programmazione del Rocca Cinema alla Rocca Brancaleone di Ravenna, alle proiezioni dell'arena del Carmine di Lugo e alle proposte del Cineparco di Bagnacavallo.