Weekend di Sant'Apollinare: fuochi d'artificio, saraghine, Niballo e Max Angioni

Spettacoli, divertimento e fuochi d'artificio: Ravenna e provincia si preparano a un weekend pieno di festa. Arrivano grandi appuntamenti per tutto il territorio, come la festa del patrono di Ravenna, Sant'Apollinare, e il Palio del Niballo. Poi sono in programma anche grandi spettacoli e concerti, dallo show comico di Max Angioni ad Alice che canta le canzoni di Battiato. Spuntano poi sagre e festival golosi: ecco tutti gli appuntamenti in programma.

Grandi feste con Sant'Apollinare e il Niballo

Un fine settimana di grandi avvenimenti ci attende. Ravenna celebra la festa di Sant'Apollinare, patrono della città, con il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali sul mare in programma domenica. Dal corteo storico alla giostra dei cavalieri: sabato si disputa a Faenza il 66esimo Palio del Niballo. Da sabato, inoltre, ritorna il festival Filosofia sotto le stelle a Cervia.

Sagre e mercatini

Non mancano le occasioni golose. Sabato e domenica si gustano le saraghine al parco pubblico di Punta Marina e domenica le delizie di mare vi aspettano anche al bacino pescherecci di Marina di Ravenna, dove si celebrano i giorni del Pesce Azzurro. Venerdì invece vi attende il 'Craft Gin Summer Fest' a Cervia, un grande festival dedicato ai gin artigianali, mentre a Brisighella tornano i mercatini di "Borgo d’Arte". Celebra la 20esima edizione la festa della birra di Villa Vezzano che prosegue fino a sabato. Domenica ci sono vini, degustazioni e musica con "Borgo Indie" al Convento dell’Osservanza di Brisighella.

In concerto: Alice, Spiagge Soul e street band

Attenzione anche al sottofondo musicale del fine settimana ravennate. Venerdì in centro nuovo appuntamento targato Ravenna Banda di Sera con la Second Line Street Band, intanto alla Basilica di Classe c'è la musica d’organo, le donne della Divina Commedia e le note di chitarra si incrociano alla Domus dei Tappeti di Pietra, al Museo Classis di Classe ci sono i Romagna Brass, i Samantha Rocks portano la loro energia al bagno Marisa di Marina Romea e a Villa Ramona a San Pietro in Trento si ascolta il concerto ‘Evviva l’opera’. Sabato i Fast Animals and the slow kids salgono sul palco con l'orchestra Corelli al Pavaglione di Lugo, mentre Spiagge Soul prosegue al Finisterre di Marina di Ravenna con l'hip hop di Calla MC e i Vaskompiglio portano sul palco i successi di Vasco Rossi al bagno Saraghina di Lido di Dante. Domenica grande appuntamento in piazza a Cervia con Alice che canta i successi di Battiato nel concerto "Eri con me", mentre a Palazzo Grossi di Castiglione si fa spazio a "Semplicemente Morricone".

Al sipario: Max Angioni e burattini

Ancora spettacoli. Da Zelig alle Iene, passando per "Lol": la comicità di Max Angioni arriva sabato in piazza a Cervia. Per i più piccoli continua la rassegna "Burattini alla Riscossa" con un nuovo appuntamento venerdì al Coja Blue di Casalborsetti.

Party in discoteca

Spazio anche alle feste, in discoteca e sulla spiaggia. Al Woodpecker di Milano Marittima si balla con Leandro Da Silva e con il party del Vip Master. All'Hanabi di Marina di Ravenna nuovo appuntamento sabato con il "Brew Park", la festa itinerante che propone birre artigianali e musica.

Incontri e visite

Le sorprese del weekend non sono ancora finite. Venerdì e sabato sono tante le proposte in centro a Ravenna tra i negozi aperti, le visite guidate e gli spettacoli di "Mosaico di Notte". Venerdì appuntamento a Russi con le "Passeggiate con Gusto" e al bagno Susy di Marina Romea arriva il "Conchigliamo Summer Lab". E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.