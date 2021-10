Weekend delizioso fra Notte d'oro, Chocomoments, sagra del castrato, mercatini e caldarroste

Il weekend ravennate è ricco di eventi. Torna il grande e atteso appuntamento con la Notte d'oro, ma ci sono anche le sagre, i mercatini, i concerti e gli spettacoli, le auto rombanti, le escursioni, le mostre e tanto altro ancora.

A Ravenna la notte è d'oro

Venerdì torna l'attesa Notte d'oro a Ravenna. Si va a caccia di "spazi aperti", questo il tema dell'edizione 2021. Non c'è il concertone in piazza, ma ci sono negozi, musei e monumenti aperti, con tante opportunità per visite gratuite e piene di fascino.

Dalla sagra al mercatino

Bontà irresistibili e prodotti pregiati sono protagonisti del weekend. Da venerdì a domenica ecco tre giorni dedicati al cioccolato artigianale in piazza a Faenza con Chocomoments: spazio dunque a praline, tavolette di cioccolato, torte sacher e altre delizie. Ancora una domenica golosa a Brisighella dove si possono gustare gli squisiti piatti della Sagra dell’Agnellone e del Castrato. Per gli amanti della stagione autunnale si fa una merenda con caldarroste e vin brulè al Parco della Pace di Massa Lombarda, mentre si trovano prodotti artigianali di qualità ed eccellenze enogastronomiche al Mercatino da Forte dei Marmi nella piazza del mercato di Ravenna.

In concerto: dal rap al jazz, dal festival Sclab alla Bandeandrè

Non si resta senza musica. Venerdì al Teatro Socjale di Piangipane sale sul palco il trio Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite per la rassegna Crossroads, mentre il progetto "On" del trio Sinigallia, Viterbini e Ice One si fa ascoltare al Bronson di Madonna dell'albero. Sabato il jazz incontra il rap nel live di Dj Gruff e Gianluca Petrella al Bronson, invece al Mama's di Ravenna si cantano i grandi successi di De Andrè con la Bandeandrè. Domenica poi si trovano musica e passione sul "Rap Sofà" del Cisim di Lido Adriano con Semola, Rumo e Fulcro, mentre al Palazzo dei congressi di Ravenna il violinista Enrico Onofri e l'Imaginarium Ensemble viaggiano tra i virtuosismi del Seicento. Ma non finisce qui: fino a domenica ci sono Mario Brunello, Giovanni Sollima e tanti altri ospiti al festival musicale Sclab all'Almagià di Ravenna.

A teatro: Slot e L’ultima eredità

Spazio anche agli spettacoli teatrali. Sabato si compie un viaggio tra geografia ed emozioni con Oscar De Summa e "L’ultima eredità" al Teatro Socjale di Piangipane, mentre al teatro comunale di Conselice Paola Quattrini e Paola Barale portano in scena il tema del gioco d’azzardo con "Slot".

Visite ed escursioni

Spazio a tour guidati ed escursioni. Le visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna sabato e domenica con gli appuntamenti di Incontro a Dante e nelle stesse giornate parte anche un tour guidato per farsi raccontare tutte le curiosità della mostra Un'epopea Pop al Mar di Ravenna. Con il progetto "Dare" sabato e comenica tornano tour e visite per scoprire la storia e l’attualità della Darsena di Ravenna. Ci si diverte invece tra prove magiche e caccia al fantasma sabato nella rocca di Bagnara di Romagna dove si rivive la saga di Harry Potter. Domenica parte dai Giardini Pubblici di Ravenna una pedalata solidale a favore dell'Istituto oncologico romagnolo e sabato scatta da Marzeno di Brisighella un trekking sotto la luna fra calanchi e antichi ruderi.

77 anni da festeggiare: la Liberazione di Cervia

Da venerdì a domenica entra nel vivo il programma di eventi per celebrare il 77esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo della città di Cervia: ad aspettarvi ci sono cortei, spettacoli musica e una emozionante rievocazione storica.

Motori ruggenti

C'è anche un appuntamento per gli amanti delle quattro ruote. Domenica aspettatevi gimkane, auto storiche e prove a cronometro: torna l'Asfalto Day a Massa Lombarda.

Vi mostro le mostre

Appassionati di mostre. Se ne vanno a breve le opere degli artisti del 20esimo Festival delle Arti dai Magazzini del sale di Cervia, il viaggio nel fantastico e nell'immaginario della Divina Commedia con le sculture di Mario Zanoni dalla Pallavicini art Gallery di Ravenna e anche l'omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli dall'Isia di Faenza. Però non disperate: nel palazzo della Prefettura di Ravenna arriva la mostra dedicata al Sommo Poeta L’ultima città di Dante.

Inoltre a Ravenna ci sono: In su ‘l lito di Chiassi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, alla Classense la mostra itinerante Dante nelle figure, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante e Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna. Al Museo San Rocco di Fusignano c'è la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente.

Al cinema con Ravenna Nightmare

Sabato appuntamento con l'anteprima di Ravenna Nightmare che propone al Palazzo del Cinema e dei congressi il documentario di Peter Jackson sulla prima guerra mondiale "They Shall Not Grow Old".