Weekend trascinante: Teodorico in Fitness, Morgan, Post Talk e tante sagre

Ci sono grandi show e sagre appetitose, visite culturali e appuntamenti con il fitness nel weekend di Ravenna e provincia. Tanti gli eventi culturali fra Giornate europee del Patrimonio, Mens-A e Post Talk, poi arriva Morgan in concerto e si fa sport e prevenzione al parco Teodorico. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti che ci attendono.

Di sagra in sagra

Sono molti gli eventi gustosi del fine settimana ravennate. Per tutto il weekend ci sono concerti, spettacoli e prelibatezze alla Festa dell'Uva di San Pietro in Vincoli. A Oriolo dei Fichi sabato e domenica ritorna l'appuntamento goloso con il Trat-Tour alla scoperta delle cantine e dei vini locali. Da venerdì a domenica si chiude l'estate con birra, musica e bontà gastronomiche al Romea Beach di Marina Romea che ospita l'Oktober Fest on the beach. Sabato festa golosa al parco Mita di Faenza con la Sagra della pizza fritta, mentre domenica al Centro Porta Nova di Russi si tiene il Pranzo dei popoli. Sabato parte tra stand gastronomici, concerti e spettacoli la sesta Sagra salesiana della chiesa di San Simone e Giuda a Ravenna e, ancora sabato, ci sono cappelletti, piadina, canti e solidarietà con la "Festa Insieme" in ricordo di Cristiana in piazza Savonarola a Lugo.

Teodorico in Fitness e Farini social week: si fa festa in parchi e quartieri

Il weekend propone diversi appuntamenti nelle aree verdi e nei quartieri. Parte a Ravenna la Farini social week che porta spettacoli, arte, laboratori e tanto altro nel quartiere Farini. Venerdì si tiene "Parco Lento", una festa in pineta per scoprire le nuove aree gioco di Pinarella. Sabato si chiude con due ore di Nordic Walking nella magica atmosfera della Salina di Cervia la Wellness Week. Sport, benessere e prevenzione sono i protagonisti di “Teodorico in Fitness” che si tiene domenica al parco Teodorico di Ravenna. Caccia al tesoro e pic-nic in pineta sono gli ingredienti dell'appuntamento in programma domenica a Milano Marittima. Sabato e domenica, invece ci sono musica, spettacolo ed esibizioni con la Festa dello Sport al centro sportivo Liberazione di Cervia. C'è poi un evento per chi sta progettando il proprio matrimonio con il Wedding Day in programma domenica al Fantini Club di Cervia.

Morgan e altri artisti in concerto

Grandi soddisfazioni anche per gli amanti della musica live. Sabato l'eclettico Morgan si esibisce nel Parco del Convento dell’Osservanza di Brisighella, invece il duo D'Antonio e Noferini propone un omaggio a Niccolò Paganini nella chiesa di Piangipane. Domenica la rassegna "Col Canto" continua con il coro polifonico Ludus Vocalis alla chiesa del Carmine di Lugo.

Che spettacolo: danza, burattini e Marescotti

Il weekend ravennate propone anche tanti spettacoli fra letture, spettacoli e danza. Venerdì Ivano Marescotti legge gli scritti di Pasolini e Turoldo al Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Da venerdì a domenica ci sono tanti ospiti a Cervia per fare un pieno di lezioni e spettacoli di hip hop con "Danza per la Città". Sabato è in programma un pomeriggio con i burattini in ricordo del maestro Stefano Zaccagnini al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio.

Post Talk e altri incontri

In programma ancora tanti incontri per riflettere e approfondire. Venerdì si tiene la serata inaugurale del percorso di volontariato con il film “Solo cose belle” al cinema Europa di Faenza. Venerdì e sabato ci sono Concita De Gregorio, Luca Bizzarri e tanti altri ospiti al "Post Talk" che torna negli spazi di Favetia Sales a Faenza. Sabato filosofi e docenti discutono del futuro affrontando vari temi nell'appuntamento del Mens-A alla biblioteca Classense di Ravenna. Sempre sabato, il runner Simone Cellini presenta il libro "L’equilibrio della corsa" al Fantini Club di Cervia.

In visita con le Giornate Europee del Patrimonio

Non mancano le visite per scoprire il nostro territorio. Venerdì le Passeggiate con Gusto ci portano alla scoperta del borgo San Biagio di Ravenna, sabato ultimo appuntamento per le visite guidate a Palazzo San Giacomo e al Castrum di Russi e domenica continuano le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna. Sabato e domenica ci sono concerti, tour guidati e molte altre sorprese con le Giornate europee del Patrimonio che coinvolgono vari musei e monumenti di tutto il territorio provinciale.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla Biblioteca Classense ci sono Il Paradiso degli italiani, Sulle tracce degli Scout e l'opera di Giulia Dall’Olio per Ascoltare bellezza, "Il corpo del fiore" nelle opere di Sara Meliti e Gio Manzoni alla Galleria Pallavicini 22, l'omaggio ai 150 anni degli Alpini nelle vetrine dell'ex negozio Bubani e le opere di Santino 'Mario' Guli al Museo NatuRa di Sant'Alberto. Al Mic di Faenza continua la personale dedicata a Nino Caruso e arrivano le grandi copertine di Guido Crepax alla Galleria d'arte della Molinella. Alle Officine del Sale di Cervia c'è "Luci dall'Egeo" di Evgenia Kaika, mentre al Museo del Sale spazio alle immagini storiche di saline Italiane e alla Sala Rubicone l'omaggio ai salinari di Luigi Carobene. A Lugo, la biblioteca Trisi ospita “Noi amiamo il Pavaglione” e la mostra "Migranti". A Palazzo San Giacomo di Russi c'è la mostra collettiva "Alla Natura". A Bagnacavallo ci sono i disegni di Delladio in mostra a Bottega Matteotti, mentre all'ex Convento di San Francesco c'è "La piena dell'occhio" di Enrico Minguzzi e poi tra Museo Civico delle Cappuccine e chiesa del Suffragio si possono ammirare le “Illuminazioni” di Baldazzi e le opere della Biennale d'incisione. Al museo San Rocco di Fusignano la mostra antologica di Ettore Panighi. C'è anche “Spine Mixtape 2” al museo Ugonia di Brisighella. Le macchine per scrivere Olivetti sono a Casa Monti di Alfonsine.

E allora cinema!

Se tutto questo non vi basta, potete provare con un film al cinema.