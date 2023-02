Weekend evocativo: Lom a Merz, Emagiosef, l'omaggio a Vasco e L'amica geniale

Il weekend di Ravenna e provincia propone feste tradizionali, spettacoli, concerti e momenti golosi. Ci sono grandi artisti in scena ed eventi evocativi, tante mostre e incontri affascinanti. Andiamo a scoprire tutto quel che c'è da fare.

Feste e golosità: i Lom a Merz e altre occasioni

Nel fine settimana ravennate parte la celebrazione dei Lom a Merz, antico rito contadino per propiziare la bella stagione e un buon raccolto. Domenica la tradizione si rinnova alla Torre di Oriolo dei Fichi tra degustazioni, giochi, musica e cavalli. Sabato a Russi, al Centro Sociale Culturale Porta Nova, si tiene una serata di degustazione dedicata agli antipasti.

In concerto: Alberto Rocchetti ed Emagiosef

Tanta musica ci attende nel weekend. Venerdì sera il tastierista Alberto Rocchetti porta al Teatro Socjale di Piangipane il suo omaggio a Vasco Rossi, il rock di New York giunge sul palco del Bronson di Madonna dell'albero con Jesse Malin, il pianista Domenico Quaceci presenta l’album "Ascendence" al Piccadilly di Faenza, Gloria Turrini e Mecco Guidi portano il progetto “G and The Doctor” al ristorante Marchesini di Ravenna e la musica degli Extraliscio giunge alla Darsena del Sale di Cervia. Sabato si ascolta la musica balcanica della Piccola Orchestra Ochtopus al Mama's club di Ravenna, mentre Emagiosef porta World music e solidarietà al Teatro Alighieri di Ravenna. Domenica c'è un quartetto d'eccezione al Mic di Faenza per l'omaggio a Niccolò Paganini.

A teatro: L'amica geniale a fumetti e altri spettacoli

Non mancano le sorprese a teatro. Da graphic novel a spettacolo: venerdì "L'amica geniale a fumetti" arriva al teatro Rasi di Ravenna. Si parla invece di gioco compulsivo con lo spettacolo "Partita aperta" sabato al comunale di Russi. Venerdì migranti e crisi della civiltà sono al centro dello spettacolo della Scuola Sperimentale dell'Attore alla Casa del Teatro di Faenza. Domenica Ottavia Piccolo va in scena con "Cosa Nostra spiegata ai bambini" al teatro di Conselice.

Incontri, visite e divertimenti

Non è finita, ci sono ancora tante proposte per il weekend. Venerdì si tiene la presentazione del libro “Mosaico - Una dichiarazione d’amore” alla Sala D'Attorre di Ravenna. Sabato continuano a Casa Dante i laboratori didattici per bambini di "Ravennantica for kids", Guido Barbujani è ospite al Caffè Letterario di Lugo all'hotel Ala d'Oro e si parla di mostre e musei arbitrari al Moog di Ravenna. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante in centro a Ravenna, poi si tiene il secondo appuntamento della rassegna "Metti un pomeriggio a palazzo" che propone una visita di Palazzo San Giacomo a Russi. Sabato e domenica emozione e divertimento arrivano alla rocca di Riolo Terme con una escape room e “Candle Castle”.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ancora indecisi? Guardate cosa c'è in programmazione al cinema.