Weekend di primavera: Giornate Fai, Giardini Segreti, Dantedì, street art e Garage Sale

Una moltitudine di eventi affolla il weekend di Ravenna e provincia. Spazio a occasioni raffinate e curiose, ma anche a grandi iniziative e personaggi caratteristici nel fine settimana che apre la stagione primaverile. Si celebra il Dantedì, ma arrivano anche le Giornate Fai e il primo appuntamento con i Giardini Segreti. Spazio però anche a spettacoli, mercatini e influencer.

Meraviglie da scoprire: Giornate Fai, Giardini Segreti, Dantedì

Visite e aperture straordinarie colorano il primo fine settimana di primavera. Piante e alberi accolgono domenica il primo appuntamento stagionale dei Giardini Segreti che tornano in vari luoghi della provincia. Sabato e domenica poi ci sono tanti tesori da scoprire con le Giornate Fai di Primavera che di portano fra palazzi e santuari di varie località del Ravennate. Sabato inoltre si festeggia il Dantedì, la giornata in onore del Sommo Poeta che propone una speciale passeggiata nella millenaria Pineta di Classe, ma anche passeggiate, letture e set fotografici dedicati a Dante in vari luoghi di Ravenna. Domenica parte poi un'altra camminata nella pineta di Classe e si fa una passeggiata anche nella pineta di Cervia mentre venerdì si va alla scoperta della storia del borgo San Rocco a Ravenna.

Sagre, festival e mercatini

Ci sono tanti appuntamenti per divertirsi nel weekend. Sabato e domenica torna il Garage Sale all'Almagià di Ravenna. Sempre nel weekend, in Darsena sono protagonisti street art e performance con il festival "Tempus Fugit". Non si fermano le feste in maschera: domenica arriva il Carnevale dei ragazzi a Voltana, mentre a Faenza torna il Carnevale di San Lazzaro. Da venerdì parte anche la festa “Primavera in Fiore” a Traversara di Bagnacavallo. C'è poi un appuntamento che unisce bontà e solidarietà: tornano in vari luoghi del Ravennate le uova di Pasqua di Ail per sostenere la ricerca su leucemia e linfomi.

In concerto: Claver Gold, Licaones e Donald Harrison

Tanti concerti allietano il fine settimana ravennate. Venerdì al Bronson di Madonna dell'Albero ci sono la statunitense Ana Roxanne e il duo Bono/Burattini, mentre al Socjale di Piangipane si esibisce il 'maestro del jazz' Donald Harrison, la musica dei "Licaones" si ascolta alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, al Foyer del teatro Pedrini di Brisighella c'è il "Trio Calézna" e i Faiver suonano alla Terrazza del Sole di Mezzano. Sabato Claver Gold torna in concerto con l'album "Questo non è un cane" al Rock Planet di Pinarella, alla Scuola di Musica Malerbi di Lugo si tiene un concerto a favore dei terremotati della Siria e ricerca e sperimentazione arrivano sul palco del Mama's Club di Ravenna con l'Ethensemble. Domenica il virtuoso del clavicembalo Riccardo Tanesini è protagonista di "Maratona Bach" alla Sala San Carlo di Faenza.

A teatro: "La Boheme" e altri spettacoli

Speciali appuntamenti anche a teatro. Venerdì e domenica "La bohème" di Puccini va in scena sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna. Venerdì Michela Murgia porta in scena lo spettacolo "Dove sono le donne?" al Teatro di Conselice, mentre alla Sala Fellini di Faenza c'è il monologo tragicomico "Assolo per Paquita". Venerdì vanno in scena due farse e mezzo con la Compagnia del Buon Umore al Circolo Arci di Ammonite.

Incontri e divertimenti

Ancora tante proposte per il weekend. Venerdì Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele, racconta l'arte e le canzoni del padre alla Darsena del Sale di Cervia, invece alla biblioteca di Cervia si presenta l'antologia "Viaggi" e l'appuntamento "Dante par Ross" è alla biblioteca comunale di Russi. Sabato c'è un nuovo laboratorio di "Ravennantica for kids" al Museo Classis, si celebra la festa di primavera al Mercato Coperto Contadino di Campagna Amica a Ravenna, c'è una conversazione sul romanzo moderno con Sebastiana Nobili alla libreria Libridine di Ravenna, Nicola Valentini introduce all'ascolto del concerto di Krylov e Lifits agli Antichi chiostri francescani, Rojbin Berîtan e Chiara Cruciati presentano il libro "La montagna sola" alla biblioteca Oriani e il trio Sideri, Caravita e Garavini racconta i 21 anni di Lady Godiva Teatro al Moog di Ravenna. Domenica c'è un nuovo appuntamento con Incontro a Dante in centro a Ravenna, e poi parte una Caccia al tesoro per il centro di Lugo.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Avete ancora voglia di divertirvi? Guardate cosa c'è al cinema e non dimenticate della visita del duo di influencer Dinsieme che domenica presenta al CinemaCity il suo nuovo film.