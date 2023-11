Un weekend impegnato tra sagre, Transmissions, corteo contro la violenza e Andrea Delogu

Ci sono golosità, spettacoli emozionanti e momenti che fanno riflettere nel weekend di Ravenna e provincia. Il mese di novembre si chiude con tanti appuntamenti per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma ci sono anche tante sagre, concerti e artisti di rilievo. Andiamo a scoprire tutti gli eventi in programma.

Stop alla violenza: cortei e appuntamenti nel Ravennate

Il weekend si apre all'insegna della sensibilizzazione, per focalizzare l'attenzione su un problema che, purtroppo, non accenna a scomparire: la violenza sulle donne. Per tutto il fine settimana ci sono tanti appuntamenti legati alla giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne in tutta la provincia. Fra i tanti, segnaliamo il corteo degli Uomini in scarpe rosse che si terrà sabato in centro a Ravenna.

Sagre & golosità

Il fine settimana propone tanti appuntamenti gustosi. Si gusta la paella alla sagra di Sant'Andrea, che è in programma da venerdì a domenica. Domenica poi si trovano golose specialità e una lotteria solidale alla Festa della mora romagnola di Bagnara, mentre nel borgo di Brisighella tornano le bontà e la musica con la Sagra dell’ulivo e dell’olio. Spazio anche a un appuntamento fuori porta: da venerdì a domenica c'è "Calici d’Autunno" al Castello Estense di Ferrara e per i lettori di RavennaToday il biglietto è scontato.

In concerto: Transmissions, La Corelli e Sarah Jane Morris

La musica live ci accompagna nel weekend. Venerdì e sabato continua la musica del festival "Transmissions" al Teatro Rasi di Ravenna. Venerdì ci sono due "ambasciatori" del jazz come Sarah Jane Morris e Gianni Vancini sul palco del Teatro Socjale di Piangipane. Sabato la voce di Guido Barbieri e La Corelli ci propongono 'Pulcinella' di Stravinskij al teatro Pedrini di Brisighella, poi c'è il "jazz contaminato" del Roberto Lupo Quartet al Mama's Club di Ravenna. Domenica la musica dell’Adriatic Dixieland Jazz Band arriva al "concerto-baratto" per sostenere la cucina popolare al Teatro di Cervia, mentre il Quartetto Mirus è protagonista di "Rossini Open" all'Antica Pieve di Campanile a Santa Maria in Fabriago, Giacomo Fossa e Pietro Ceresini si esibiscono alla Sala Corelli del Teatro Alighieri e l'Ensemble Sarti Jazz fa un omaggio al sassofonista Sonny Rollins al Mic di Faenza.

Al sipario: Andrea Delogu, MeloLogic e Barbablù

Vediamo ora gli appuntamenti teatrali del fine settimana. Venerdì ci sono letture e danza contro la violenza con lo spettacolo "Farfalle Bianche" al Mama's Club di Ravenna. La coinvolgente Andrea Delogu è protagonista domenica al teatro Masini di Faenza. Sempre domenica la Corelli torna in scena al Museo Classis-Ravenna con "Melo-Logic", un originale indagine in musica. Sabato c'è "Barbablù" alla Casa del Teatro di Faenza. Domenica c'è anche lo spettacolo “Destinatario sconosciuto” in scena al centro sociale La Quercia di Ravenna. Favole al Teatro Goldoni di Bagnacavallo: domenica tocca alla "Bella Addormentata".

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e scampagnate. Venerdì la storica e archeologa Paola Novara presenta il libro "Le cento chiese di Ravenna" alla Biblioteca Classense, Federica Donati presenta il libro "Una boccata di Famiglia" alla Feltrinelli di Ravenna. Venerdì e domenica “Il porto delle storie” si chiude a Cervia con Nadia Fusini e Loredana Lipperini. Sabato a Faenza arrivano i "Semi di futuro" con un evento per sostenere le aziende agricole alluvionate, c'è una nuova visita de “Le chiese inosservate” in centro a Ravenna, Claudio Casadio racconta la sua esperienza teatrale alla Rocca Brancaleone e Antonino Genovese presenta il suo romanzo giallo alla libreria Liberamente di Ravenna. Domenica ecco un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante, Remo Borgatti racconta le città del volley al Pala De Andrè di Ravenna e arriva Magolandia alla Rocca di Riolo Terme. Tutti i giorni si può invece pattinare sulla Pista di ghiaccio in piazza Kennedy a Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.