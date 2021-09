Weekend a bocca aperta: Bell'Italia, Malika Ayane, Oktoberfest, aquiloni e Vintage festival

Festival, sagre, feste tradizionali, grandi ospiti e altre sorprese vi attendono nel weekend di Ravenna e provincia. Tra una festa della birra, un concerto e un mercatino, spuntano aquiloni e visite che vi lasceranno a bocca aperta.

Feste, sagre e altre bontà

Il weekend ravennate propone ancora una volta un ricco menù di feste e sagre. Gusto e musica della tradizione vi aspettano venerdì al parco Mita di Faenza con la Sagra della pizza fritta, mentre venerdì e sabato ci sono i Calici di Romagna da gustare al parco Primieri di Fusignano. Sempre venerdì appuntamento con una "pizza solidale" per sostenere i malati di sclerosi multipla al ristorante Rosa dei venti a Ca' di Lugo, invece domenica torna l'appuntamento con il Trat-tour a Oriolo dei Fichi. Fino a domenica una vera e propria festa dei sapori è in programma in piazza del Popolo a Ravenna dove ci sono gli stand di Bell'Italia con le specialità tipiche di tutte le regioni italiane. Per tutto il weekend ci si diverte, fra spettacoli, mercatini e bontà da gustare, alla festa di San Michele a Bagnacavallo. Birra, musica e gustose specialità abbondano invece all'Oktoberfest on the beach che va in scena da venerdì a domenica al Romea Beach di Marina Romea.

Il festival continua: Farini social week, barche, moto e aquiloni

Continuano le sorprese. Si apre sabato la nuova edizione della Farini social week che propone nel quartiere ravennate spettacoli, lezioni di yoga, appuntamenti artistici e tante altre iniziative. A Lugo proseguono da venerdì a domenica gli appunteamenti di Rombi di Passione a Lugo con la mostra legata al centenario della Moto Guzzi e i motoraduni. I bikers romagnoli si mettono in moto anche sabato tra Lugo e Ravenna per celebrare l'anniversario dantesco. Sabato e domenica invece si festeggiano i 50 anni della barca Passatore a Cervia, fra mostre e veleggiate. Infine sabato parte sulla spiaggia di Pinarella di Cervia il nuovo Festival internazionale dell'Aquilone con un grande omaggio alla libertà: da Dante a Patrick Zaki agli esuli afghani.

Mercatini: torna Lugo Vintage Festival

Sabato e domenica fate spazio a stand e mercatini: torna il Lugo Vintage Festival con tante sorprese sulle bancarelle, le gustose specialità dei truck food e i motori.

Visite e sorprese: la notte dei ricercatori e le Giornate europee del Patrimonio

Il fine settimana è dedicato anche alla scoperta grazie a importanti appuntamenti culturali. Tour attraverso la storia, il futuro del mare, graphic novel e molti altri ingredienti sono alla base della Notte europea dei ricercatori venerdì a Ravenna e Faenza. Sabato e domenica invece ci sono le Giornate europee del Patrimonio con visite, passeggiate e aperture straordinarie in programma presso vari siti d'interesse del territorio ravennate. Visite e tour guidati vi aspettano anche in centro a Ravenna con gli appuntamenti di Incontro a Dante. Per chi ama invece le escursioni nella natura parte domenica da piazza della Libertà a Bagnacavallo la camminata solidale per sostenere la ricerca contro la leucemia, mentre domenica si percorre il trekking della biodiversità nella pineta di Lido di Dante.

Tra Mens-A e Post Talk spunta anche Malika Ayane

Non sono finiti gli incontri interessanti del weekend ravennate. Sabato al complesso ex Salesiani di Faenza torna il Post Talk, con tanti ospiti del mondo della stampa e dell'informazione e la cantante Malika Ayane. E' dedicato a Dante e al Nuovo Umanesimo il nuovo appuntamento del festival Mens-A che si svolge domenica alla Biblioteca Classense di Ravenna.

In concerto: Vinsanto e Flavio Giurato

Torna con un nuovo appuntamento il festival itinerante Crossroads. Venerdì al Cisim di Lido Adriano salgono sul palco i cantautori Vinsanto e Flavio Giurato.

Vi mostro le mostre

Cari amanti delle mostre, ecco le novità per voi: apre venerdì Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna. Poi arrivano li scatti di Mirco Buscherini per un Viaggio lungo un volto alla Sala Rubicone di Cervia e si va Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna.

Se ne vanno però: Dante e la Divina commedia raccontata con il mosaico a Palazzo Rasponi di Ravenna, la mostra dedicata ai tarocchi alla biblioteca Trisi di Lugo e la mostra sulla Marcia dantesca del 1921 alla Sala del Carmine di Massa Lombarda.

Inoltre a Ravenna ci sono: In su ‘l lito di Chiassi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, sempre alla Classense la mostra itinerante Dante nelle figure e al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante. A Faenza l'omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli dell'Isia. Al Museo San Rocco di Fusignano c'è la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi, mentre al centro culturale Il Granaio c'è il Giardino nel mare di Kina Bogdanova. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente e alla chiesa del Suffragio le Imperfect islands di Liliana Santandrea.

E allora cinema!

Il weekend non si dimentica degli appassionati di cinema. Parte sabato la ricca programmazione del Soundscreen film festival fra proiezioni, cine-concerti e altre sorprese.