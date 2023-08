Weekend esagerato: sagre golose, Frogstock, Santalbirra e party sulla spiaggia

Ultimo weekend di agosto e a Ravenna e provincia si fa festa come se non ci fosse un domani. Largo quindi a party sulla sabbia, concerti e sagre. Dal festival Avis alla Sagra delle Sfogline, passando per la festa "Non mollo" al Frogstock. Tornano anche i boccali schiumanti di Santalbirra, il festival "Radici" e altri appuntamenti da non perdere.

Feste, sagre e mercatini

Tante feste ghiotte e occasioni golose nel fine settimana ravennate. Venerdì ci sono mercatini, spettacoli e gastronomia con la festa del “Buco incavato” a Massa Lombarda, ma attenzione perché da vanerdì parte anche la Sagra delle Sfogline nell'area feste di via Rabin, sempre a Massa Lombarda. Sabato spazio a street food, musica e solidarietà per gli alluvionati al parco Tassinari di Faenza con la festa "Non mollo". Da venerdì a domenica birra, musica, piatti bavaresi e romagnoli vi attendono al Beer Festival di Maiano, mentre fino a sabato ci sono cappelletti, boccali schiumanti e concerti con "Santalbirra" a Sant'Alberto. Golosità e beneficenza contraddistinguono invece la Sagra del Tortellone Sanpatriziese che si tiene da sabato a lunedì in Piazza Mameli a San Patrizio. Da sabato degustazioni, mercatini e percorsi gastronomici vi attendono in vari luoghi del Ravennate con “L’Arca dei Savori”. Per tutto il weekend spazio anche al Festival Avis che propone spettacoli, musica, prelibatezze e un impegno per la donazione di sangue. Domenica alla Rocca Brancaleone di Ravenna si gustano musica, poesia, lotteria e prelibatezze tipiche alla 'Festa della Pace per l’Ucraina'.

Party e discoteche

Grandi feste sulla spiaggia. Cena e musica d'atmosfera vi attendono sulla spiaggia del Donna Rosa di Marina di Ravenna con "Bianco" il 'white beach party' di venerdì. E nella stessa serata ci si trova al 'Ballo Scalza' del bagno Lucciola per un dj set scatenato con Checco Tassinari e Alex Testi.

In concerto: Frogstock e Lee Pearson

Non mancano i concerti nel Ravennate. Venerdì il punk dei La Sad è protagonista del Frogstock al parco fluviale di Riolo Terme, mentre alla Darsena del Sale di Cervia il batterista Lee Pearson incontra il quartetto Eos. Sabato il rap di Rancore chiude il festival Frogstock a Riolo Terme, cinque giovani artisti si alternano sul palco dell'Hanabi di Marina con il minifestival "Motonave cuori rotti" e c'è una serata disco-funk coi Funkclub al San Marino Caffè di Casalborsetti.

Domenica si viaggia sulle note di Segovia con il duo Remembrances al Museo Carlo Zauli di Faenza.

Al sipario: il festival "Radici" e il dialetto di Marescotti

Largo agli appuntamenti teatrali. Venerdì la rassegna Burattini alla Riscossa si chiude al Coja Beach di Casal Borsetti con il suggestivo spettacolo "Invisible Emotion". Sabato primo appuntamento dedicato al dialetto romagnolo e a Ivano Marescotti con una proiezione per rivivere le interpretazioni dell'indimenticato attore romagnolo all'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo. E poi il festival “Radici” torna in versione itinerante proponendo tanti spettacoli fino a domenica.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e gite. Venerdì al bagno Wave di Punta Marina si presentano due libri per raccontare due icone dello sport ravennate come Manù Benelli e Gino Maioli, Ivan Simonini svela "I mosaici ravennati nella Divina Commedia" alla Domus dei Tappeti di pietra a Ravenna e c'è l'ultimo appuntamento stagionale per “Conchigliamo Summer Lab” a Lido di Classe. Sabato si va in bicicletta lungo il Naviglio fra storie e memorie partendo da Bagnacavallo. Domenica si trascorre una serata tra le vigne all'azienda agricola Solaroli di San Severo con musica, poesia e chiaro di luna. Venerdì e sabato ci sono gli appuntamenti di Mosaico di Notte in centro a Ravenna e per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana. E ci sono delle proiezioni gratuite venerdì e sabato al parco Domenico Conti di Barbiano.