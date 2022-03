Weekend sprintoso: Giornate Fai, Dantedì, Garage Sale, Segavecchia e festival dello street food

Un weekend a tutto sprint arriva in provincia di Ravenna. Ci sono momenti imperdibili come il Dantedì e le Giornate Fai di Primavera, feste tradizionali come la Segavecchia, appuntamenti dal sapore gustoso e poi mercatini, escursioni, musica live e spettacoli a teatro. Insomma, diamo un'occhiata a tutto quello che ci aspetta sul territorio.

Cultura in festa: Dantedì e Giornate Fai di Primavera

Il fine settimana propone appuntamenti amati e attesi. Accadde il 25 marzo 1300: Dante Alighieri iniziò il suo viaggio nei regni ultraterreni. E così venerdì si festeggia il Dantedì, una giornata per celebrare il Sommo Poeta fra film, letture, musica e molto altro. Si celebra però anche la bellezza del territorio, attraverso i suoi tesori segreti. Ecco che sabato e domenica tornano le Giornate Fai di Primavera con tante visite in programma nel Ravennate e tanti luoghi da scoprire.

Sagre, street food e mercatini

Non mancano le sorprese golose e le care tradizioni. Preparate i vostri stomaci al meglio, perché da venerdì a domenica arrivano le prelibatezze delle cucine su ruota in piazza a Russi con l'International street food. C'è poi il grande ritorno di una tradizione secolare: la Segavecchia di Cotignola che con musica, spettacoli e prelibatezze celebra la sua 571esima edizione. Spazio però anche a un appuntamento fisso come il Garage Sale che torna con le sue proposte vintage, workshop e truck food sabato e domenica all'Almagià di Ravenna.

In concerto: Lovesick Duo, Roberto Gatto e Rap Sofà

Il weekend ravennate ci assicura anche tanti concerti. Venerdì al Teatro Socjale di Piangipane si compie un viaggio musicale da Bologna a New Orleans con i Lovesick Duo, mentre si spazia fra le melodie di Bach con Ottavio Dantone e Alessandro Tampieri al Teatro Goldoni di Bagnacavallo e si ascolta il grande jazz con Roberto Gatto all'Auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano. Domenica invece le canzoni di Ugo Crepa vi aspettano sul Rap Sofà al Cisim di Lido Adriano.

A teatro con le Heroides

Spazio anche al teatro. Sabato al Teatro Masini di Faenza le eroine del mito si raccontano fra antichità e presente nello spettacolo "Heroides".

Incontri, visite ed escursioni

Tanti altri appuntamenti interessanti vi attendono. Venerdì il giudice Roberto Di Bella e lo psicologo Enrico Interdonato parlano di mafia e criminalità organizzata in un appuntamento online. Largo anche a verde e sostenibilità: sabato fra gioco e laboratorio, si impara coltivare il proprio orto fai-da-te al Mercato coperto contadino di Campagna Amica a Ravenna, mentre si scopre come utilizzare le energie rinnovabili nell’agricoltura sostenibile al Caseificio Buon Pastore di Sant’Alberto. Sempre sabato con la Fiab si parte in bicicletta da Ravenna per ammirare uno dei tesori delle Giornate Fai. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna e si tiene il secondo appuntamento di "Operazione occhio verde", un'escursione alla scoperta della natura tra la pineta San Vitale e la Piallassa Baiona.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna "Il cammino dell’eroe" con Dante, Alice e altri, gli scatti di Inanimate e l'opera Siderale di Massimo Pulini, in via Zirardini si ammirano i 9 lidi ravennati nelle foto di Matteo Rizzi, nelle vetrine dell'ex negozio Bubani in piazza del Popolo si celebra il centenario dell’Ippodromo Candiano con la collezione di Alberto Forti, le opere di Giampaolo Masotti a Palazzo Rasponi, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte e Ravenna incontra l’arte al Pr2.

Al Museo del Sale di Cervia la mostra Cervia Ritrovata, mentre al Magazzino del Sale Torre c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani e alla Sala Rubicone c'è la mostra "La shashe". Al Mic di Faenza le opere di "Gioia di ber". Alla Rocca di Lugo le immagini delle campagne "Da inverno a inverno" negli scatti di Paola De Pietri. Le opere di Luca Rotondi sono in mostra al Museo Ugonia di Brisighella. Al Palazzo Vecchio di Bagnacavallo c'è "Carnevale nella memoria", un viaggio nel tempo attraverso gli scatti della festa di Carnevale.

E allora cinema!

Come sempre, ricordatevi di controllare le proposte dei cinema.