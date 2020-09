Weekend imbottito: Cremonini, Itinera, Vintage Festival, Subsidenze, fitness e Festa di San Michele

C'è tanto da fare in questo weekend a Ravenna e nelle altre città della provincia, perché sono moltissimi gli eventi in programma nel fine settimana: si va dalle fiere alle feste, dai concerti alle mostre, dalle visite ai giochi di squadra. Si vadalla Divina Commedia nel mondo alla Festa di San Michele, dal Vintage Festival al Post Talk, passando per il fitness all'aria aperta e la street art. Scopriamo tutto quel che c'è da fare.

ItineRa e Park Training Day

Il weekend si accende nel segno del verde e delle attività all'aria aperta. Sabato si tiene una mattinata tutta dedicata al fitness all'aria aperta con Park Training Day al Bosco Baronio di Ravenna. Tra sabato e domenica parte l'edizione 2020 di ItineRa, con un'escursione in pineta e un doppio appuntamento in centro per abbracciare ambiente e cultura ravennate.

La città si colora con Subsidenze

Torna anche quest'anno il Festival Subsidenze che, in gemellaggio con Mantova, propone un tributo doppio a Dante e Virgilio. E così mentre si preparano i nuovi stupendi murales che andranno a colorare la città di Ravenna, nel weekend ci sono mostre e incontri in vari luoghi del quartiere Darsena.

Festa di San Michele, Vintage Festival e aquiloni

Il divertimento non manca di certo nel fine settimana. Per tutto il weekend a Cervia continuano le iniziative proposte dal 40esimo Festival dell'Aquilone. Per gli amanti di bancarelle, fiere e mercatini ecco due appuntamenti da non perdere: domenica alla Fiera di Faenza tornano le occasioni di Affari Privati, mentre sabato e domenica ci sono mercatini, food truck, musica e moto nel Pavaglione con Lugo Vintage Festival. E poi da venerdì si apre la Festa di San Michele, la celebrazione del patrono di Bagnacavallo che porta tante sorprese in città.

Quanti incontri! Dalla Divina Commedia al Post Talk con Cristoforetti e Cremonini

Tanti incontri di qualità vi aspettano in questo weekend, fra cultura, ambiente, informazione e tanto altro. Si comincia venerdì con la Divina Commedia nel Mondo e la consegna del Lauro dantesco alla Basilica di San Francesco di Ravenna, mentre nella Sala Olindo Guerrini si parla delle oasi palustri ravennati. A Darsena Pop Up venerdì e sabato si parla di rigenerazione urbana e nuove tecnologie attraverso il progetto Dare Uia, mentre venerdì allo spazio ArteYoga di Ravenna si raccolgono le rune della vendemmia.

Sabato il complesso ex Salesiani di Faenza torna a ospitare Post Talk, l'appuntamento che riunisce grandi personalità per discutere d'informazione e che quest'anno vede fra gli ospiti Samantha Cristoforetti, Cesare Cremonini e Roberta Capua. Sempre sabato si ascoltano i dialetti di tutta Italia alla premiazione del concorso di poesia dialettale Giordano Mazzavillani che si svolge a Palazzo Rasponi di Ravenna, Marescotti e altri ospiti si riuniscono alla sal Muratori della Biblioteca Classense per il festival Mens-A, sempre alla Classense c'è Elvis Malaj che presenta Il mare è rotondo e alla Casa Matha viene presentato il volume postumo di Nino Carnoli Andavamo al Caffè.

Rombi di Passione

Domenica si tornano a sentire i Rombi di Passione nelle strade di Lugo con il decimo motoraduno che si riunisce ai piedi del monumento a Francesco Baracca.

Puliamo il mondo

Il fine settimana ravennate pensa anche all'ambiente. Domenica infatti torna l'iniziativa Puliamo il Mondo che prevede la raccolta di rifiuti sulle spiagge e in alcuni luoghi della città di Ravenna.

Concerti e spettacoli: Squadra Omega, Caterina Barbieri e altro ancora

La musica ci accompagna nel weekend grazie ai live della Festa di San Michele a Bagnacavallo: venerdì e sabito doppio concerto al convento di San Francesco con Squadra Omega e Caterina Barbieri. Sempre grazie al patrono di Bagnacavallo arriva anche un appuntamento al Teatro Goldoni dove domenica va in scena lo spettacolo Enrichetta dal ciuffo. Invece alla basilica di San Rocco a Ravenna sabato si può ascoltare la Cappella Musicale che canta in memoria di Roberto Felloni.

Giochi e risate, fra burattini e Harry Potter

Un fine settimana di divertimento non può dimenticare i più giovani. Ed ecco che sabato alla Rocca di Bagnara si partecipa all'intrigo al castello, un gioco a squadre che permette di tuffarsi nel magico mondo di Harry Potter. Inoltre domenica al giardino del Museo Natura di Sant'alberto si ride con lo spettacolo di burattini Fagiolino e Sganapino contro lo scheletro. Domenica poi si va a caccia dei tesori d'autunno ai Giardini Pubblici di Ravenna. Spazie anche alle letture per i più piccoli con la Maratonda di sabato al centro sociale Il Tondo di Lugo.

Letture e laboratori danteschi

Sabato parte anche l'iniziativa A spasso con Dante che propone laboratori, narrazioni e letture dedicate al Sommo Poeta in vari spazi di Ravenna. Inoltre ricordatevi che tutti i giorni, per celebrare il settecentenario dantesco presso la tomba di Dante si tiene la lettura perpetua della Divina Commedia.

Giornate europee del Patrimonio e altri itinerari

Si ripresentano puntuali le Giornate europee del Patrimonio che propongono, sabato e domenica, diverse visite in affascinanti luoghi della provincia. Ma ogni giorno è un'occasione per esplorare il nostro territorio e le sue bellezze. Se volete visitare la città di Ravenna sulle tracce del Sommo Poeta potete partecipare ai tour di Incontro a Dante in programma sabato e domenica nel centro storico.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, per voi le sorprese non mancano mai. Sono arrivate fresche fresche alcune novità: Equinozio d'autunno, omaggio a Dante di Nicola Verlato alla Biblioteca Classense di Ravenna, Insieme al mondo, piangere, ridere, vivere di Fabrizio Dusi al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, Natural Theatre di Rosetta Berardi alla Confcommercio di Lugo e Il furto della corazza di Teodorico all'Archivio di Stato di Ravenna. Altra gradita notizia è che prosegue la mostra Tesori Ritrovati al Museo Classis-Ravenna. Fate presto però, perché alcune mostre ci stanno per lasciare: All'ombra dei sogni, una personale di Mauro Mazzali alla galleria FaroArte di Marina di Ravenna, l'esposizione dedicata alla scuola Umberto Folli alla sala del Carmine di Massa Lombarda, Chickamauga di Davide Reviati alla Biblioteca di Russi, Modellismo in scala dalle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna e Conoscere il terremoto alla Galleria comunale d'arte di Faenza.

Si possono continuare a visitare: Non giudicare all'ex convento San Francesco di Bagnacavallo, la mostra Paesaggi all'ex chiesa in Albis di Russi, Vizio di Forma al Museo San Rocco di Fusignano, Dante e la scienza al Liceo Classico di Ravenna, gli scatti in giro per il mondo dei fotografi cervesi in vari spazi di Cervia, la mostra Iotunoi al Dart di Lavezzola, Kinderkampf di Walter Reggiani alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo e I luoghi della mia mente di Tommaso Martines alla Galleria Pallavicini 22 di Ravenna.

E allora cinema!

Il divertimento continua con le proiezioni dei cinema, ma non solo: infatti parte sabato il programma del Soundscreen Film Festival al Palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna. Ma se questo non vi basta: sabato i tiene anche il primo appuntamento di Sottocasa 2.0 che vi porta alla scoperta di un quartiere di Ravenna attraverso i filmini di famiglia.