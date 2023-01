Weekend stellare: Sagra del Cardo, San Peval, Floyd Machine e la cometa

Un weekend da vivere a pieno, con gli occhi rivolti verso i palchi e verso il cielo. A Ravenna e in provincia ci sono infatti tante occasioni fra sagre, spettacoli, concerti e straordinari fenomeni naturali. Ma si celebrano anche le vittime della Shoah con le tante iniziative della Giornata della Memoria. Vediamo dunque tutti gli appuntamenti del fine settimana.

Di sagra in sagra

Ci sono momenti golosi da non perdere in questo weekend. Sabato e domenica tornano il circuito gastronomico e le degustazioni della "Sagra del Cardo di Cervia" che porta aria di festa nel centro storico cervese. Prosegue “San Pêval di segn”, la festa patronale di Massa Lombarda, che propone in centro spettacoli comici, luna park e bontà da gustare.

In concerto: i 50 anni di Dark side of the Moon e altri live

C'è anche tanta musica nel fine settimana. Venerdì al Piccadilly Club di Faenza prende vita il 'Veglione Romagnolo' con Roberta Cappelletti insieme alle Emisurela, arriva una nuova tappa di "Music Is The Best" al Bronson di Madonna dell'albero, "I Pitoni" si esibiscono nel Teatrino della Casa delle Aie di Cervia e alle Pescherie della Rocca di Lugo si svolge la performance del musicista Luca Maria Baldini. Sabato i Floyd Machine portano al Teatro Alighieri di Ravenna il loro tributo ai Pink Floyd celebrando i 50 anni dell'album The dark side of the Moon. Domenica si svolge il concerto "Il gatto nero e il gigante egoista" al Mic di Faenza.

A teatro: Aspettando Godot... e Mercadini

Grandi appuntamenti a teatro. Sabato c'è Roberto Mercadini che racconta l'Orlando Furioso al Teatro Rasi di Ravenna. Venerdì a Russi va in scena "Aspettando Godot". Da venerdì a domenica al Teatro Masini di Faenza Claudio Casadio è protagonista de "L'Oreste. Quando i morti uccidono i vivi".

E arriva la cometa!

A proposito di grandi eventi, c'è un appuntamento che, senza esagerare, si può definire epocale: sfreccia vicino alla terra la Cometa dei Neanderthal e la si potrà vedere, cielo e meteo permettendo, per alcuni giorni. Per l'occasione il Gruppo Astrofili Faenza organizza un momento di osservazione venerdì sera al Parco delle Ginestre di Faenza.

La Giornata della Memoria

Venerdì 27 gennaio è la Giornata della Memoria, data simbolo per onorare tutte le vittime dell'Olocausto. Sono tantissimi gli appuntamenti dedicati in programma per tutto il fine settimana in provincia di Ravenna: li trovate tutti qui.

Incontri, visite e attrazioni

Continuano le sorprese nel weekend. Venerdì "Le fleurs du mail" viene illustrato da Cesare Baracca all'Hotel Ala D’Oro di Lugo, Antonella Salomoni presenta il libro “Il protocollo segreto" alla Sala D'Attorre di Ravenna. Sabato si impara a conoscere le monete della Cervia medievale con un incontro al Musa di Cervia, si narra la storia del ballo romagnolo con Bruno Malpassi, Franco Masotti e Susanna Venturi al Moog di Ravenna, si incontrano le figure femminili nella Divina Commedia alla libreria Libridine di Ravenna e a Palazzo Laderchi di Faenza Edda Negri e Mario Russomanno presentano il libro “I Mussolini dopo Mussolini”. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante in centro a Ravenna, si tiene un nuovo appuntamento con "Spirito e materia" al Palazzo Vecchio di Bagnacavallo, parte una nuova passeggiata patrimoniale dalla Torre San Michele di Cervia e alla Rocca di Bagnara si presenta il libro "A casa di donna Mussolini".

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ancora indecisi? Guardate cosa c'è in programmazione al cinema e tenete presente che venerdì al Museo della battaglia del Senio di Alfonsine proiettano il film "Lezioni di persiano".