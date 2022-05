Weekend saporito: Ravenna Music Race, Sposalizio del Mare, Beer fest e cene itineranti

Il weekend ravennate ci offre eventi per tutti i gusti: ci sono sagre, Beer Fest, Music Race, Sposalizio del mare, Distretto A Weekend, grandi artisti e molto altro ancora. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a scoprire quel che ci riserva il fine settimana in provincia

Sposalizio del Mare, Ravenna Music Race e Distretto A Weekend

Grandi manifestazioni vi aspettano, fra tradizioni e novità. A Ravenna si prepara una grande festa in Darsena con boccali di birra, food truck e musica: arriva da venerdì a domenica Ravenna Darsena Beer Fest. Domenica, sempre in Darsena ci sono corsa, birra e divertimento alla base della Ravenna music race "beer edition". Per i golosi c'è anche la tre giorni di Gusto con Classe all’Antico Porto di Classe. Si rinnova un'unione secolare, quella fra Cervia e il mare: torna da venerdì a domenica lo Sposalizio del Mare, con tanti eventi fra corteo storico, pesca dell’anello e tornei. Sabato e domenica a Cervia ci sono anche visite in salina e antiche tradizioni marinaresche con il Festival per il Mare dell’Adriatico. Street food, concerti e mercatini sono gli ingredienti del Garage Sale che sabato e domenica approda al ristorante La Giostra di Cervia. Anche a Faenza si fa sul serio: cena itinerante, street art e visite guidate sono alcuni dei momenti clou della 3 giorni di Distretto A weekend. Domenica ci si sposta in collina per un picnic itinerante tra gli agriturismi di Oriolo, mentre a Brisighella si fa una merenda nell'oliveta. Fino a domenica ci sono auto d'epoca, spettacoli, spaventapasseri e prelibatezze alla Sagra delle Alfonsine. Sabato poi vi aspettano musica, street art e cibo di strada per l'inaugurazione del nuovo skate park di Russi.

Spettacoli & Concerti

Musica e spettacoli teatrali abbondano nel fine settimana. Venerdì va in scena "Quelle ragazze ribelli" alla Casa del Teatro di Faenza. Da venerdì a domenica vi attendono anche tre giorni di musica alla Chiesa dei Santi Simone e Giuda di Ravenna. Domenica è in programma la maratona musicale "AAA Cercasi Pace", una serata per aiutare i profughi ucraini, a La Birreria di Faenza, mentre all'auditorium parrocchiale di Bagnara di Romagna si svolge un concerto in memoria di Anna Lolli a 50 anni dalla morte.

Libri, autori e altri incontri

Continuano gli appuntamenti culturali. Venerdì il maestro del thriller Joe R. Lansdale sarà al Teatro Rasi di Ravenna per raccontare "Moon Lake", invece alla Casa Matha si tiene una giornata di studio per il centenario di Pier Paolo Pasolini, alla Sala Rubicone di Cervia c'è la presentazione del libro “Silvano Collina il Visionario”, mentre alla Biblioteca “Maria Goia” si racconta il libro “Pane, olio, vino e sale” e al convento di Brisighella la rassegna Cotidie Legere propone l'incontro con Giulia Melandri. Sabato alla libreria Scattisparsi di Ravenna gli architetti Mecozzi, Verdini e Mencarini cercheranno di trovare l'equilibrio fra arte, uomo e ambiente.

Visite ed escursioni

Non finiscono gli appuntamenti del fine settimana. Per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna. Sabato parte da Piazza della Libertà a Faenza la "Camminata per Nicoletta", invece si parte per "Un zir in t'la val" alla Pialassa Baiona di Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna l'opera Siderale di Massimo Pulini, 'Oceandipity' di Luca Barberini che con i suoi mosaici parla di mare e cambiamenti climatici, visite guidate e laboratori didattici tra le collezioni del Mar, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, la personale "Another Ghost Landascape" di Giorgia Severi a MonoGAO21 e al Magazzeno Art Gallery, le opere finaliste del Premio Ilaria Ciardi nella Galleria dell'Accademia di Belle Arti e le fotografie del capanno Garibaldi di Gabriele Fusconi all'ex negozio Bubani in piazza del Popolo.

Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris". A Bottega Matteotti di Bagnacavallo ci sono i "volti" del giovane artista Pietro Galeati, mentre al Museo delle Cappuccine ci sono le mostre legate alla Biennale di incisione “Giuseppe Maestri”. La personale di Armanda Randi è alla sala "Punto InComune" di Russi.

E allora cinema!

Se tutto questo non vi basta, potete sempre andare al cinema.