Weekend affamato con sagre, Pucci, Harry Potter, Notte Rossa e Festival Naturae

Il weekend di Ravenna e provincia chiude luglio con tanta fame di bontà e divertimento. Abbondano feste e sagre, ma ci sono anche grandi ospiti e concerti. Sul palco spazio a Pucci, Andrea Mingardi e agli artisti internazionali di Spiagge Soul. Tornano le Feste dell'Unità e la Festa del pubblico voto, ma c'è anche l'ultima serata di Ravenna Banda di Sera in centro. Non attendiamo oltre e andiamo a scoprire gli eventi in programma.

Marching band, Notte Rossa, Festival Naturae e Harry Potter

Il weekend ravennate si riempie di spensieratezza e allegria. Venerdì c'è il gran finale di Ravenna Banda di Sera: in centro a Ravenna la musica dei Pulsar, balli e Cantine in Città. Sabato le vie di Casola Valsenio si trasformano nella scuola di Hogwarts con giochi e avventure per i fan di Harry Potter. Domenica al bagno Corallo di Marina di Ravenna torna la Notte Rossa: cena, musica, animazione e fuochi d’artificio per sostenere la donazione di sangue. Passeggiate, gite in canoa concerti e laboratori: prosegue fino a domenica il programma del Festival Naturae a Lido di Classe.

Sagre, feste e mercatini

Non mancano le occasioni golose nel fine settimana. Da venerdì a domenica al parco pubblico di Punta Marina ci sono musica, sorprese e delizie con la festa "Birrettina". Venerdì ci sono vini e prodotti d'eccellenza da gustare a Milano Marittima con "Tramonto Divino", mentre a Brisighella tornano i mercatini di "Borgo d’Arte" e a Conselice scende la solidarietà in piazza con una cena di pesce realizzata grazie ai pescatori di Legacoop. Sfilata, motoraduno, musica e golosità sono alcuni degli ingredienti della Festa del pubblico voto che si svolge fino a domenica a Bagnara di Romagna. Tagliatelle 'no limits' e altre bontà romagnole vi attendono alla Festa dell’Unità di Villa Prati che si tiene fino a domenica, invece va avanti fino a lunedì la Festa dell'Unità di Cotignola che propone piatti tradizionali, dibattiti e spettacoli.

In concerto: Andrea Mingardi, Ricky Portera e Spiagge Soul

Largo alla musica live. Venerdì spazio al country folk 'raffinato' di Todd Day Wait & The Dukes al Finisterre di Marina di Ravenna, viaggia tra rock e blues Andrea Mingardi alla Darsena del Sale, la tribute band di Vasco Rossi "Vaskompiglio" è sul palco di piazza Vivaldi a Lido Adriano, si ascolta la Musica d’organo alla Basilica di San Vitale a Ravenna, a Villa Ortolani di Voltana largo ai Khorakhanè in concerto con un omaggio a Fabrizio De Andrè. Venerdì e sabato doppia serata di musica al Pavaglione di Lugo con Bob Malone e il concerto benefico di Ricky Portera & Friends. Domenica si ascoltano le sperimentazioni sonore di Perila nella Salina di Cervia e si fa il pieno di musica con "Spiagge Soul": ci sono Ariane Salimata Diakite, Cucoma Combo e Alte Feulip in diverse località dei lidi ravennati.

Al sipario: Andrea Pucci e Mercadini

Largo al teatro, con show comici e monologhi d'autore. Sabato divertimento puro in piazza a Cervia con il 'Summer Tour' del comico Andrea Pucci. Venerdì Roberto Mercadini torna sul palco con “Fuoco Nero su fuoco bianco” al Centro di Ricerca Espressiva “Vecchio Macello” di Castel Bolognese. Sempre venerdì burattini in scena ai Giardini Speyer di Ravenna con “Il rapimento del principe drago”, mentre a Brisighella c'è una serata noir con LaCorelli.

Party in discoteca e calcio tennis

Spazio i party da ballare e allo sport solidale. Sabato al Bagno Obelix Beach di Marina di Ravenna si gioca a calcio-tennis con il "Torneo del Sorriso" e il ricavo va a sostegno degli alluvionati. Domenica al Touchè-Santafè di Marina si balla invece con la serata "Freedom": il party bohemien con brillantini e collane.

Incontri e visite

Le sorprese del weekend non sono ancora finite. Venerdì gli "Sguardi" di Humusapiens tornano con giochi e balli al Parco della Pace di Bagnacavallo. Venerdì e sabato sono tante le proposte in centro a Ravenna tra i negozi aperti, le visite guidate e gli spettacoli di "Mosaico di Notte" e nelle stesse serate si viaggia tra cultura e neuroscienza in piazza San Francesco con le “Lezioni Treccani”. E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.