Weekend scatenato con Patti Smith, Under Fest, Festa della Romagnola e auto d'epoca

Luglio se ne va con un weekend denso di emozioni in provincia di Ravenna. Arrivano infatti grandi artisti e tante sorprese. Si apre la nuova edizione di Under Fest, mentre in concerto giungono Patti Smith e Sangiovanni. Tante visite e spettacoli in centro, mentre in provincia ci sono feste e sagre da apprezzare.

In concerto: Patti Smith, Sangiovanni e Under Fest

Grandi ospiti e concerti nel fine settimana. Il tour di Sangiovanni fa tappa in piazza Garibaldi a Cervia, mentre al bagno HanaBi di Marina di Ravenna si ascolta Jesse the Faccio, Domiziano Maselli e Leonardo Rubboli invece suonano live per "Elementi" a Massa Lombarda e al Bagno Polka di Marina Romea si tiene l'appuntamento d'apertura di Under Fest. Da sabato si balla con la serata "Dante's Red Paradise" al Villapapeete di Milano Marittima, mentre il sound della Kola Beat Band trascina tutti al Bagno Corallo di Marina di Ravenna. Domenica, infine, la 'sacerdotessa del rock' Patti Smith arriva in concerto in piazza Garibaldi a Cervia.

Feste e sagre golose

Non mancano gli appuntamenti con feste e sagre nel weekend. Fino a domenica ci sono piatti prelibati, incontri e spettacoli alla Festa dell’Unità di Villa Prati. Sabato e domenica invece si apprezza tutto il gusto della tradizione alla Festa della Romagnola a Casola Valsenio. Sabato all'azienda agricola Randi di Fusignano si tiene una serata di musica e degustazioni.

Auto d'epoca e spettacoli

Ancora divertimento ed emozioni nel fine settimana. Domenica nel borgo di Brisighella si tiene un grande raduno di auto e moto d'epoca, mentre sabato a Casola ci sono mercatini, favole e spettacoli con "U j era ‘na völta el föl in piàza".

Incontri e visite

Si prosegue con visite e incontri. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono le visite di Mosaico di Notte, gli spettacoli le occasioni di Ravenna Bella di Sera e domenica ci sono gli appuntamenti estivi con le visite "Incontro a Dante" in centro storico.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: le grandi opere degli artisti del fumetto “Nella contea di Coconino” a Palazzo Rasponi dalle Teste, alla Biblioteca Classense "Fragments" e in via Zirardini gli ambienti naturali ravennati immortalati da Milko Marchetti. Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Ai Magazzini del sale di Cervia ci sono le opere di “Sogno o son desto?”, alla Sala Artemedia la mostra "Caputo... d'estate", mentre alla Bottega d'arte di Milano Marittima sono esposti i dipinti di Werther Morigi. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris", mentre alle Pescherie della Rocca ci sono le opere di Joan Miró. A Bottega Matteotti di Bagnacavallo è esposta "Nel tempo" di Miii. A Palazzo San Giacomo di Russi c'è poi la mostra collettiva "Alla Natura".

E allora cinema!

Ancora indecisi? Guardate cosa vi propone il cinema. Non dimenticate le proposte del Cinema sotto i Tre Colli all'Arena Spada di Brisighella.