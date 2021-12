Weekend acceso: con le luci dell'albero di Natale arrivano mercatini, presepi, Ice park e tanti spettacoli

Il primo weekend di dicembre è più acceso che mai a Ravenna e provincia. Arrivano tante nuove attrazioni natalizie e il clima di festa si riscalda alla grande. Ci sono alberi di Natale, piste di ghiaccio, mercatini, presepi e spettacoli emozionanti. Tanti i concerti, ma anche le mostre e le visite. Tuffiamoci in questo fine settimana di sorprese.

Alberi, ice park e altre sorprese: si accende il Natale

Si accende l'atmosfera natalizia in tutto il Ravennate. Sabato in piazza del Popolo a Ravenna si illumina l'albero di Natale, arrivano i Capanni di Natale e anche tanti presepi. Inoltre è aperta tutti i giorni la pista di ghiaccio JFK on Ice in piazza Kennedy. Spostandoci a Cervia e Milano Marittima le sorprese non finiscono: tra sabato e domenica arrivano l'Ice Park, Christmas Grotto e tante altre sorprese a Milano Marittima, mentre a Cervia si inaugura la pista di pattinaggio, il giardino degli elfi e in piazza Garibaldi arriva anche il tendone del Petit Cabaret. Danza e gusto caratterizzano invece il Galà di Natale che si tiene domenica all'Hotel Dante di Cervia: protagoniste le esibizioni danzanti e la torta della pasticcera Federica Selleghini di "Maitre Chocolatier".

In concerto: Giacomo Toni, Bahrami, Dream of life e altri live

La musica live è grande protagonista del weekend. Venerdì Giacomo Toni porta le sue "Ballate di Ferro" al Socjale di Piangipane, Guido Rimonda e Ramin Bahrami aprono la Stagione musicale del Teatro Masini di Faenza. Sabato Sunset Radio e Glory Days sono al Teatro Goldoni di Bagnacavallo per il concerto benefico "Dream of life", il Mauro Mussoni Quintet porta sul palco del Mama's di Ravenna l'album "Follow the flow". Doenica si ascoltano le grandi colonne sonore da Morricone a Bacalov con il Quartetto Segovio a Sant'Agata sul Santerno. Sabato e domenica doppio appuntamento alla Sala Corelli dell'Alighieri di Ravenna con la rassegna Giovani in musica: sul palco l'ensemble dell'istituto Verdi, Dimitri Ashkenazy e Jorge Juarez.

Tanti spettacoli a teatro

Non resta indietro la programmazione teatrale. Venerdì e sabato la Stagione dei piccoli arriva al Teatro Alighieri con gli spettacoli "Tante storie per giocare" e "Anima blu", venerdì invece le storie di violenza e speranza sono in scena al comunale di Russi con lo spettacolo "Inside Out". Sabato alla Biblioteca Classense di Ravenna torna in scena "Dantemotivo", una colonna sonora ispirata ai versi danteschi, mentre domenica al Teatro Masini di Faenza c'è la favola "Enrichetta dal ciuffo". Sabato al Chiari di Cervia spazio allo spettacolo "La pancia del mondo".

Mercanti in fiera

Largo alle bancarelle con gli speciali appuntamenti natalizi. Nel weekend in centro a Ravenna ritornano gli attesi Capanni di Natale, mentre sabato alla sede Enpa di Ravenna il Mercatino di Natale è un'occasione per una raccolta solidale a favore degli amici animali. E raccoglie fondi per gli animali anche il mercatino natalizio dell'Enpa in corso Mazzini a Faenza.

Si festeggia la Liberazione

Non solo Natale e spettacoli, nel fine settimana ci sono anche momenti solenni. Sabato si celebra infatti la Liberazione di Ravenna con una pedalata lungo i luoghi di commemorazione dei caduti della guerra. Fra sabato e domenica si celebra anche la Liberazione di Russi con uno speciale ricordo al partigiano Lino Bondi.

Incontri, laboratori e solidarietà

Ecco tanti altri appuntamenti. Tornano in varie giornate nelle piazze della nostra provincia le stelle di Natale per sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma dell'Ail. Sabato al Mercato Contadino di Campagna Amica c'è un laboratorio per creare addobbi originali per la casa. L'ex comandante dell’Amerigo Vespucci, Gianfranco Bacchi, presenta al Circolo nautico di Cervia il libro “Il punto più alto”.

Visite

Spazio anche a tour guidati ed escursioni. Le visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna con gli appuntamenti di Incontro a Dante tra sabato e domenica. Sabato un nuovo appuntamento con Le chiese inosservate, un programma di itinerari dedicati alle chiese di Ravenna meno frequentate da un punto di vista turistico. Venerdì invece è in programma una visita ai laboratori di restauro della Soprintendenza di Ravenna.

Vi mostro le mostre

Cari mostromani amanti delle mostre, guardate quante mostre ci sono per voi. A Ravenna ci sono: Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante, Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna, nella Manica Lunga della biblioteca Classense di Ravenna la mostra Giulio Ruffini - Libertà del segno, alla Pallavicini22 Mosaicos para Dante, Il libro ha radici e semi all'Accademia di Belle Arti e i Racconti ravennati nelle vetrine dell'ex negozio Bubani. A Faenza: al Mic e all'Isia le opere di "Summer School", sempre al Mic c'è anche Gioia di ber. Al Museo Baracca di Lugo Il Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente. A Castel Bolognese la collettiva d'arte "Rosso" nella Sala espositiva della Chiesa di Santa Maria della Misericordia.