Weekend stuzzicante: sagra del cappelletto, Bell'Italia, Lercio, Lom a merz e Carnevallo

Il weekend di Ravenna è pieno di momenti golosi e occasioni speciali. Dai coristi di Copenhagen alla sagra, dai mercatini allo spettacolo di danza. Ci sono anche le maschere di carnevale, i falò di Lom a merz, la rievocazione nella rocca e tanti altri appuntamenti da scoprire

Sagre e golosità: la Sagra del cappelletto e Aspettando Bell'Italia

Dopo il rinvio per maltempo, domenica la tradizione dei Lom a Merz si celebra alla Torre di Oriolo dei Fichi tra degustazioni, giochi, musica e cavalli. Venerdì è in programma una cena dai sapori piemontesi a Casa Spadoni di Faenza. Da venerdì a domenica ci sono specialità da tutte le regioni d'Italia in piazza a Faenza con i mercatini di Aspettando Bell'Italia. Sabato e domenica poi torna la Sagra del Cappelletto Invernale al Centro di Quartiere di Fruges.

Carnevallo, rievocazioni e festa nel parco

Ancora occasioni per divertirsi e stare insieme. Maschere e divertimento vi attendono domenica a Bagnacavallo con la nuova edizione di Carnevallo in centro. Sempre domenica c'è una curiosa rievocazione storica alla Rocca di Riolo Terme. Sabato e domenica, in occasione della Giornata della Fauna Selvatica, il parco naturale di Cervia riapre le porte fra escursioni, laboratori e truccabimbi.

In concerto: Elvis e il coro di Copenaghen

Un fine settimana di grande musica nel Ravennate. Venerdì al Teatro Socjale di Piangipane giunge un grande omaggio al Re del rock & roll Elvis Presley. Venerdì e sabato vi aspettano al Mama's Club due concerti dal sapore sudamericano. Sabato al Bronson di Madonna dell'albero ci sono i live di Yonic South, Leatherette e Big Sea. Domenica all'auditorium San Romualdo di Ravenna si esibiscono i 65 giovani coristi del Sankt Annae Gymnasium di Copenaghen.

A teatro: la grande danza e uno spettacolo contro la violenza

Non mancano le sorprese a teatro. Si parte sabato e domenica con la grande danza della Kibbutz Contemporary Dance Company al Teatro Alighieri di Ravenna. Nelle stesse serate al Walter Chiari di Cervia va in scena "Le ferite del vento" con Cochi Ponzoni. Venerdì al teatro Moderno di Fusignano c'è uno spettacolo di denuncia ispirato al femminicidio di Ilenia Fabbri. Domenica al teatro Rossini di Lugo la compagnia teatrale "Amici del Pronto Soccorso di Lugo" propone uno spettacolo in favore della Lilt. Da venerdì a domenica il Teatro Masini di Faenza ospita Enrico Guarneri protagonista dello spettacolo "La roba". Spazio anche ai bambini: domenica va in scena al Teatro Socjale di Piangipane la fiaba "Rumori nascosti".

Incontri, visite e divertimenti

Ancora tante proposte per il weekend. Sabato al Cisim di Lido Adriano giunge il tour di "Lercio.it" che festeggia i 10 anni di satira, c'è un nuovo laboratorio di "Ravennantica for kids" a Casa Dante e si fa un viaggio attraverso l’arte antica dei burattinai con Mauro Monticelli e Gianluca Palma al Moog di Ravenna. Da sabato partono anche le iniziative di Sorelle Festival a Faenza. Sabato e domenica al Museo del Sale di Cervia si svolge un weekend dedicato a donne e bambini, mentre da venerdì a domenica c'è il laboratorio di Pinocchio & Friends e l'iniziativa del "giocattolo sospeso" al centro commerciale Esp di Ravenna. Domenica si tiene l'ultimo appuntamento della rassegna "Metti un pomeriggio a palazzo" che propone una visita a Palazzo Rasponi dalle Teste.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ancora indecisi? Guardate cosa c'è in programmazione al cinema. Inoltre fino a domenica a Faenza si svolge la prima edizione del Noam Film Festival.