Weekend esaltante con Garage Sale, Cristicchi, Contesa Estense, Fiera di San Rocco e le sagre

Sagre, rievocazioni, mercatini e spettacoli: tante sorprese contraddistinguono il weekend di Ravenna e provincia. Ci sono il Garage Sale, la Contesa Estense, l'Antica Fiera di San Rocco, vari momenti golosi e grandi protagonisti. Andiamo allora a scoprire tutti gli eventi in programma sul territorio.

Sagre, fiere e mercati

Tante occasioni golose, fiere tradizionali e mercatini entusiasmanti colorano il fine settimana ravennate. Bancarelle, borgo medievale, sapori e giochi arrivano a Faenza con l'Antica Fiera di San Rocco in programma sabato e domenica. Mercatini vintage, artigianato e street food sono invece gli ingredienti del "Garage Sale" che torna domenica nella zona dell'Almagià di Ravenna. Sabato e domenica la Festa d'autunno arriva a Russi, mentre domenica il gusto della tradizione giunge a Brisighella con la sagra "Le delizie del Porcello". Sabato e domenica la Contesa Estense torna a Lugo per rivivere le giornate del Palio interrotte dall'alluvione. Domenica inoltre torna “La Pulce d’Acqua” in Darsena.

In concerto: Alberto Bertoli e altri artisti

La musica live ci accompagna nel weekend. Venerdì Alberto Bertoli canta sulle note di papà Pierangelo al Teatro Socjale di Piangipane. Sabato il festival "Biglia" giunge al Bronson di Madonna dell'Albero e porta sul palco Cemento Atlantico, Cous Cous a Colazione e Lyl. Domenica il concerto lirico "In Alto i Cori" porta la musica al Teatro Masini di Faenza, la chitarra di Piero Bonaguri è protagonista dei “Concerti della Domenica” al Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna e il concerto "Fra barocco e Novecento" arriva al Mic di Faenza.

Al sipario: Simone Cristicchi e altri spettacoli

Non mancano gli spettacoli teatrali. Domenica al teatro di Cervia Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri vanno in scena con "La Signora omicidi". Tra canzoni e riflessioni Simone Cristicchi è protagonista dello spettacolo "Franciscus" in anteprima nazionale sabato e domenica al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e scampagnate. Venerdì Eraldo Baldini presenta il libro "Pirati e corsari nel mare di Romagna" alla biblioteca “Terzo Casadio” di Porto Fuori. Sabato scatta la "Run to win" al Parco Teodorico di Ravenna una camminata per sensibilizzare la popolazione sul fenomeno del gioco d'azzardo, si fa poi una passeggiata tra spiaggia, duna e pineta a Lido di Classe, alla Rocca Brancaleone si compie un viaggio radiofonico nell’arte contemporanea con Nicola Montalbini e Alessandra Carini e si parla di mosaico tra passato e presente con Nicola Samorì e il collettivo CaCO3. E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.