Weekend creativo: Dante 2021, Ammutinamenti, Sapore di Sale, Made in Italy e Garage Sale

Il weekend ravennate offre un menù variegato di eventi: si va dalla sagra ai concerti, dallo sport alla danza urbana, dal mercatino alle moto. Insomma, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa c'è da fare in questo fine settimana a Ravenna e in provincia.

Ravenna in festa: Dante 2021, Ammutinamenti e Garage Sale

Il weekend si apre all'insegna della cultura e delle sorprese. Ravenna entra nel vivo delle celebrazioni dantesche con il festival Dante 2021: ai chiostri francescani si parte con le prime due serate venerdì e sabato con protagonisti Virginio Gazzolo, il professor Sabatini e il dialetto romagnolo. Da venerdì parte però anche l'invasione della danza urbana con il programma di Ammutinamenti che porta artisti e coreografi in vari luoghi della città e dei suoi dintorni. Alla cultura però si accompagna anche lo svago: ecco che sabato e domenica tornano in Darsena i mercatini e la musica del Garage Sale.

Feste e tradizioni: Sapore di Sale e altre bontà

Che sapore ha il weekend? Decisamente Sapore di Sale. Torna la tradizionale festa dedicata all'oro bianco di Cervia che propone un intero fine settimana dedicato al sale fra cucina e tradizione: in varie location di Cervia ci sono show cooking, degustazioni, incontri per la sostenibilità e l'immancabile Rimessa del sale. Per chi invece ha sete di birra e di musica, venerdì e sabato c'è Villanova a tutta birra, un appuntamento che unisce concerti rock e boccali schiumanti al tennis club di Villanova di Bagnacavallo. Da sabato Fusignano celebra la beata vergine Maria, patrona della città, con i tradizionali festeggiamenti dell’Otto Settembre fra musica, mostre e sport. Sabato invece parte a Massa Lombarda la Festa della Ripresa tra stand gastronomici, concerti e il Palio. Sabato e domenica divertimento per grandi e piccini al Parco Teodorico di Ravenna dove arrivano gli aquiloni del festival internazionale di Cervia.

I tesori della ceramica a Made in Italy

La tradizione romagnola è fatta anche d'arte: proprio per questo sabato e domenica si celebra la ceramica a Faenza con la seconda edizione di Made in Italy con mostre, mercatini e artisti in vari spazi della città manfreda.

Ravenna Park Race e calcio-balilla umano

Spazio anche agli sportivi con un paio di appuntamenti da non perdere. Domenica si corre nel cuore della natura con la Ravenna Park Race, la gara podistica che parte da Casal Borsetti e attraversa le bellezze naturali dei lidi nord ravennati. Venerdì invece si chiude la tre giorni disport e intrattenimento a San Patrizio di Conselice con le attese finali del torneo di calcio-balilla umano.

Itinerari "divini": il Sangiovese tour in Harley e il Trat-tour in collina

Si avvicina il tempo della vendemmia e del vino. Parte così sabato da Ravenna il Sangiovese Tour: un giro d'Italia in Harley Davidson. Da domenica invece parte la nuova edizione del Trat-tour a Oriolo dei Fichi con esplorazioni nella natura, musica e degustazioni di vini romagnoli.

In concerto: Rossini Open, Basile e Colonel V

Non manca il sottofondo musicale. Venerdì e sabato la rassegna "Fuori dalle balle" si chiude in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola con i live dei Colonel V e Ayom, mentre fino a domenica continua il programma del festival Rossini Open a Lugo. Sabato torna il Rocca Music con tanti giovani artisti del territorio nel giardino della Rocca Melandri di Russi, invece in piazza Nenni a Faenza c'è un omaggio ai Weather Report con la Sarti Big Band. Domenica inoltre si ascolta la "Cummeddia" di Cesare Basile e Caminanti.

A teatro: Rivoluzione Dante

Il Sommo Poeta si celebra anche attraverso il teatro. La "Rivoluzione Dante" di Elena Bucci e Marco Sgrosso giunge al suo secondo atto a Palazzo San Giacomo di Russi con uno spettacolo dedicato ai grandi versi danteschi.

Visite ed escursioni

Sono tante le occasioni per scoprire il territorio ravennate e le sue bellezze. Domenica Mosaico di Notte propone nel centro di Ravenna nuovi tour speciali dedicati a Dante. Porte aperte per tutto il weekend al Labirinto Effimero di Alfonsine dove ci si perde tra le piante di mais nel segno di Dante, mentre domenica ci sono le visite guidate alla salina Camillone di Cervia. Sempre a Cervia c'è la nuova edizione di Cervia Città Giardino, la grande mostra floreale dedicata a Dante tra Cervia, Milano Marittima e Pinarella.

Incontri con gli autori, arte e altri appuntamenti

Gli appuntamenti con l'arte e la cultura non sono finiti. Venerdì Gianni Bessi presenta il suo libro 'Post Merkel' alla libreria Scattisparsi di Ravenna, alla Basilica di San Francesco si dà uno sguardo all'arte dantesca con Claudio Spadoni, Marco Miccoli e gli altri esperti de La Commedia dipinta. Venerdì inoltre si aprono gli appuntamenti di Verde Brillante a Bagnacavallo con giochi, letture e spettacoli. Da sabato partono visite guidate, talk e incontri con gli artisti per scoprire "l'Atlante infinito" al museo Varoli di Cotignola. Sempre sabato una giornata di cultura, tradizione e diritti civili a Casola Valsenio.

Vi mostro le mostre

Cari mostri da mostra, ecco qualche notizia per voi. Intanto le novità: al Museo San Rocco di Fusignano si è aperta la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi e venerdì si aggiungono gli scatti d'autore di Hugo Weber nella mostra Maman t’es où al PR2 di Ravenna e l'omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli all'Isia di Faenza. Sabato spunta anche il Giardino nel mare di Kina Bogdanova al centro culturale Il Granaio di Fusignano, mentre al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo apre la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu.

Però fate in fretta per vedere: l'opera di Santi Moix alla Biblioteca Classense di Ravenna, la mostra Dante Plus alla Biblioteca Oriani, le creazioni del Vialetto degli Artisti a Milano Marittima, Faventia Upgrade all'Isia di Faenza, la personale Attraverso l'orizzonte di Roberto Pagani al Museo Ugonia di Brisighella.

Inoltre a Ravenna ci sono: In su ‘l lito di Chiassi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, la mostra sulle orme di Dante del Circolo Fotografico Ravennate alla sala espositiva di via Berlinguer, Case sparse, la mostra di Studio Doiz a Lido di Dante e alla galleria FaroArte di Marina di Ravenna la personale di Vera Berardi Tell Me Words. A Lugo la mostra dedicata ai tarocchi alla biblioteca Trisi, mentre a Villa Verlicchi di Lavezzola c'è la doppia esposizione Vite raccolte e Tra sogni e irrealtà. A Cotignola le opere dell'Inventario Varoli. Ad Alfonsine si visita la mostra dello scultore Gunther Stilling negli spazi del Labirinto Effimero.

E allora cinema!

Se vi serve ancora qualche idea controllate le proiezioni al Cineparco delle Cappuccine a Bagnacavallo.