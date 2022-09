Weekend musicale con Ravenna in Onda, Mei, Festa di San Michele ed Ermal Meta

Golosità, curiosità, grandi personaggi e soprattutto tanti concerti: ecco il menù del weekend a Ravenna e in provincia. Arrivano RavennaInOnda - la festa di Rai Radio 3, il Mei, la Festa di San Michele, ma anche la Notte dei Ricercatori e molti altri eventi.

Musica in festa con Mei, RavennaInOnda e altri concerti

Un fine settimana a tutta musica si prospetta in provincia grazie a grandi manifestazioni e tanti concerti. Da venerdì a domenica musica e informazione sono assoluti protagonisti al Teatro Alighieri con "RavennaInOnda - la Festa di Rai Radio 3". Il festival porta sul palco nomi illustri come quello di Nicola Piovani, Peppe Servillo e Gad Lerner. In contemporanea torna per tre grandi giorni di musica live a Faenza il Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti: nel centro faentino arrivano così una marea di concerti con nomi del calibro di Gianluca Grignani, Ditonellapiaga, Filippo Graziani e tanti altri ospiti. Ma non è finita. Venerdì la Teachers' band si esibisce nella parrocchia di San Simone e Giuda a Ravenna per raccogliere fondi a favore dell'oratorio. Sabato parte la rassegna “Giovani in Musica” al Polo delle Arti e porta in scena 8 soprani e il tenore Danilo Pastore, con uno speciale concerto pomeridiano torna l'iniziativa per regalare vinili di musica classica ai giovani del negozio Jean Music Room a Ravenna, gli Extraliscio portano tutta la loro energia in piazza della Libertà a Bagnacavallo e la rassegna "Cherubini per sempre" si chiude con l'Mdi ensemble all'auditorium di San Romualdo. Domenica si tiene un concerto lirico con Paola Cigna, Alessia Nadin e Marco Bussi nell'auditorium parrocchiale di Bagnara di Romagna.

Notte dei Ricercatori, Festa di San Michele e altre emozioni

Feste, sagre e appuntamenti imperdibili rendono unico il weekend ravennate. Dimostrazioni, incontri e visite guidate arrivano nelle sedi universitarie di Ravenna e Faenza con la Notte europea dei ricercatori. Per tutto il fine settimana ci sono spettacoli, mercatini, dolci tipici e altre bontà alla Festa di San Michele che coinvolge tutto il centro di Bagnacavallo. Continuano la sesta Sagra salesiana nella chiesa di San Simone e Giuda a Ravenna e la Farini social week che porta spettacoli, arte, laboratori e tanto altro nel quartiere Farini di Ravenna. Per tutto il weekend si svolge la Festa di Godo tra palio, mostre, stand gastronomici, sport e musica. Il centro di Ravenna si ravviva con la Festa del Volontariato che si tiene sabato pomeriggio in piazza del Popolo e la Pink Ranning che si corre domenica con due percorsi che abbracciano la Darsena e il parco Teodorico. Domenica parte una settimana di emozioni fra musica, mostre, spettacoli e laboratori con il Festival Comunità Educante a Faenza. Spazio anche a un appuntamento per l'ambiente: ad Alfonsine domenica arriva l'iniziativa "Plastic Free" per aiutare la natura e pulire il territorio.

Ermal Meta e altri incontri

In programma ancora tanti incontri con gli autori. Sabato spazio a Ermal Meta, il cantante indossa infatti i panni dello scrittore e arriva alla Darsena del Sale di Cervia per presentare il suo romanzo "Domani e per sempre", Federica Baroncini presenta il libro "Sale di pietra" alla sede del Tennis Club Faenza, Stefano Carrai racconta “Dante e la poesia classica” alla Biblioteca Classense. Domenica invece si tiene alla Sala D'Attorre di Ravenna il convegno "Le Donne brillano: dalla frantumazione alle opportunità" e tra le relatrici c'è anche Erica Liverani.

Appuntamenti di gusto

Ancora qualche appuntamento sfizioso. Da venerdì a domenica si possono gustare polenta fritta, cappelletti arrosticini e altre delizie nella sede del Rione Rosso che accompagna il Mei con un gustoso menù. Domenica si fa una merenda per riscoprire i sapori di saba e savor a I Colori della Frutta di Brisighella. Domenica parte inoltre il primo appuntamento con "Le domeniche al parco Teodorico" che propongono un pranzo contadino e vari laboratori per bambini.

Visitando qua e là

Non mancano le visite per scoprire il nostro territorio. Domenica continuano le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna, mentre al Mic di Faenza c'è una giornata a ingresso libero. Sabato con l'iniziativa “Invito a Palazzo” la sede storica della Bper banca in centro a Ravenna apre per una speciale visita. Sabato e domenica sono in programma merende, incontri e un emozionante "volo libero" alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima.

Spettacoli per bimbi e famiglie

Non dimentichiamoci degli spettacoli pensati per famiglie e bambini. Burattini alla Riscossa torna con due appuntamenti pomeridiani in programma sabato ai Giardini Speyer di Ravenna e domenica a Santerno. Domenica inoltre c'è lo spettacolo Re Tutto Cancella al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla Biblioteca Classense ci sono Il Paradiso degli italiani e l'opera di Giulia Dall’Olio per Ascoltare bellezza, l'omaggio ai 150 anni degli Alpini nelle vetrine dell'ex negozio Bubani, gli scatti del Circolo Fotografico Ravennate alla sala espositiva di via Berlinguer e le opere di Enrica Borghi nella personale "Modulare lo scarto" alla Foondazione Sabe per l'arte. Al Mic di Faenza continua la personale dedicata a Nino Caruso, ci sono le grandi copertine di Guido Crepax alla Galleria d'arte della Molinella e le opere di Romeo Capalti in Corso Mazzini. Alle Officine del Sale di Cervia c'è "Luci dall'Egeo" di Evgenia Kaika, mentre al Museo del Sale spazio alle immagini storiche di saline Italiane e alla Sala Rubicone l'omaggio ai salinari di Luigi Carobene. A Lugo torna sabato e domenica alla Rocca la Mostra del Fungo, mentre la biblioteca Trisi ospita “Noi amiamo il Pavaglione” e la mostra "Migranti". A Bagnacavallo ci sono i disegni di Delladio in mostra a Bottega Matteotti, mentre all'ex Convento di San Francesco c'è "La piena dell'occhio" di Enrico Minguzzi, tra Museo Civico delle Cappuccine e chiesa del Suffragio si possono ammirare le “Illuminazioni” di Baldazzi e le opere della Biennale d'incisione e alla biblioteca Taroni si ammira la natura nei libri antichi. Al museo San Rocco di Fusignano la mostra antologica di Ettore Panighi. Ci sono anche “Spine Mixtape 2” al museo Ugonia di Brisighella, la personale di Mario Guandalini al Museo della vita contadina di San Pancrazio e le macchine per scrivere Olivetti a Casa Monti di Alfonsine.

E allora cinema!

Per chi ancora è indeciso, c'è sempre il cinema e non dimenticate l'appuntamento del weekend tra film, concorsi e musica live con la nuova edizione del festival Soundscreen al Palazzo dei Congressi di Ravenna.