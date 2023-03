Weekend spensierato: Bell'Italia, wine trekking, sakè, Garage Sale e Tartufesta

Appuntamenti golosi, natura e sorprese: è davvero un weekend spensierato quello che giunge nel Ravennate. Se in centro arrivano le bontà di Bell'Italia, altri eventi gastronomici ci attendono in provincia. Spazio alle degustazioni, tra vino e sakè, ma anche al divertimento con i Teodorico Green Days e la Caccia alle Uova, senza dimenticare musica e spettacoli.

Sagre, bontà e mercatini: arriva Bell'Italia

Il fine settimana si annuncia gustoso e ricco di divertimento. Fino a domenica le piazze ravennati si riempiono di bontà con gli stand di Bell'Italia e Bella Romagna in centro. Sabato scatta invece la “Caccia alle Uova” nel Quartiere Alberti. Sabato e domenica a Ravenna si impara l'arte del Sakè con vari appuntamenti in città, mentre sabato si va fra dolci colline e sorsi di vino con il Wine Trekking a Oriolo dei Fichi. Ancora golosità: sabato e domenica ci sono mercatini e piatti gustosi alla "Tartufesta" di Bagnacavallo. Torna domenica anche il Garage Sale per raccogliere fondi a favore di Palazzo Muky Matteucci a Faenza. Da sabato partono dieci giorni di spettacolo al Pavaglione di Lugo con il Circo Paniko, mentre venerdì si chiude in Darsena a Ravenna il festival Tempus Fugit e a Traversara continua fino a domenica la “Primavera in Fiore”.

Un tuffo nella natura: Teodorico Green Days e Festa della Rondine

Bontà e allegria si vivono anche nel cuore della natura. Domenica tornano i "Teodorico Green Days" al Parco Teodorico di Ravenna con giochi di una volta, picnic e prodotti a km zero. Sabato invece c'è la "Festa della rondine", una giornata dedicata alla biodiversità fra laboratori e visite al circolo ippico La Piallassa.

In concerto: Peppe Servillo e la Young Musicians European Orchestra

Si fa il pieno di musica nel Ravennate. Venerdì la stagione del Teatro Socjale di Piangipane si chiude con il 30esimo compleanno dei Goodfellas. Sabato ci sono 150 artisti sul palco per il Concerto di Pasqua con Paolo Olmi che guida la Young Musicians European Orchestra al Teatro Alighieri di Ravenna, mentre si compie un viaggio nella musica di Renato Carosone con Peppe Servillo e il Solis String Quartet al Teatro Masini di Faenza.

A teatro: l'Oreste e "Le Rose di Jurgen"

Non mancano gli spettacoli teatrali. Da venerdì a domenica Claudio Casadio ritorna sul palco con "L'Oreste" al Teatro Rossini di Lugo. Domenica va in scena "Le Rose di Jurgen" al Teatro Binario di Cotignola.

Incontri, libri e divertimenti

Ancora tante proposte per il weekend. Venerdì spunta Angelo Branduardi con il suo libro autobiografico alla Darsena del Sale di Cervia, intanto al Rione Nero di Faenza Davide Bandini presenta "L'impresa di Faenza". Sabato c'è un nuovo laboratorio di "Ravennantica for kids" al Museo Classis. Sabato e domenica doppio appuntamento alla scoperta delle case degli illustri con tour e trekking guidati a Lugo. Domenica arriva un nuovo appuntamento con Incontro a Dante in centro a Ravenna, poi ci sono visite, laboratori e merenda al Mulino Scodellino di Castel Bolognese, e alla Rocca Brancaleone di Ravenna ci sono una gara di quidditch e una conferenza per genitori ed educatori.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Avete ancora voglia di divertirvi? Guardate cosa c'è al cinema.