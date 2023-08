Weekend affascinante con Fiorella Mannoia, birra e salsiccia, Festa de Pargher e labirinto horror

Il weekend di Ravenna e provincia propone appuntamenti davvero ricchi di fascino in questo inizio d'agosto. Spazio innanzitutto a grandi artisti come Fiorella Mannoia e Danilo Rea, poi la Bandeandrè e gli Heroes & Monsters. Ma ci sono anche sagre e golosità con la Festa de Pargher, Calici sotto i tre colli, Birra & Salsiccia. Il tutto condito con mercatini, mostre e spettacoli. Andiamo a scoprire tutti gli eventi in programma.

In concerto: Fiorella Mannoia, Under Fest, Bandeandrè e Heroes & Monsters

Tanti concerti da non perdere. Venerdì salgono sul palco del Paglione di Lugo i veterani del rock n’roll Heroes & Monsters e c'è l'appuntamento con la Musica d’organo alla Basilica di San Vitale a Ravenna. Sabato largo al live 'a lume di candela' con Fiorella Mannoia e Danilo Rea in piazza Garibaldi a Cervia, intanto alla chiesa di San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano si compie un viaggio in musica tra le canzoni di De André con la Bandeandré. Tra venerdì e sabato si conclude poi l'edizione 2023 dell'Under Fest al bagno Peter Pan di Marina di Ravenna. Domenica Spiagge Soul propone un doppio aperitivo in musica con Funky 4 of Us a Punta Marina e Supermarket a Porto Corsini.

Sagre e mercatini

Non mancano le occasioni golose nel fine settimana. Da venerdì a domenica ci sono trattori, esibizioni di motori e gastronomia alla Festa de Pargher di Fruges. Venerdì a Brisighella tornano i mercatini di "Borgo d’Arte". Sabato largo a vino, street food e musica con "Calici sotto i tre Colli" a Brisighella, mentre a Tagliata di Cervia c'è la serata "Birra e Salsiccia".

Party in discoteca, sfilate e zombie nel labirinto

Ancora momenti elettrizzanti nel weekend. Venerdì c'è la sfilata di "Miss Curvyssima" all'Hookipa di Marina di Ravenna. Sabato, invece, il Labirinto Effimero di Alfonsine si trasforma in un percorso del terrore con "Zombie Apocalypse". Domenica al Touchè-Santafè di Marina torna la serata "Freedom": il party bohemien con brillantini e collane.

Spettacoli e burattini

Appuntamenti divertente per grandi e piccini. Venerdì e sabato in piazza Caboto a Lido di Classe ci sono due serate di festa con lo spettacolo "Il volo delle rondini" e i Barboni di Lusso. Venerdì al Coja Beach di Casalborsetti saranno protagonisti i burattini della tradizione con lo spettacolo di Massimiliano Venturi.

Incontri e visite

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri e visite. Venerdì Pier Ferdinando Casini presenta il suo nuovo libro al Bicio Papao di Milano Marittima, alla fattoria Guiccioli di Mandriole ci sono cerimonia, cena e film per ricordare la morte di Anita Garibaldi, ritornano le Passeggiate con Gusto con un nuovo itinerario che parte dalla Torre Salustra di Ravenna e ci sono ricordi, letture e musica al Parco della Stazione di Bagnacavallo con "Humusapiens". Sabato Adriana Pannitteri racconta Raffaella Carrà in un libro all'Hotel Mare Pineta di Milano Marittima. Venerdì e sabato ci sono gli appuntamenti di Mosaico di Notte in centro a Ravenna e per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.