Weekend coinvolgente: Festa del Mare, Sissi, Sagra di San Lorenzo e Garage Sale

Il weekend di Ravenna e provincia è ricco di spunti in questo caldo inizio di agosto. Abbondano le sagre e i concerti, ma ci sono anche show teatrali, grandi artisti, mercatini e motori rombanti. Perciò, basta con le chiacchiere e scopriamo tutti gli eventi del fine settimana.

Feste & sagre

Tante le feste e le sagre nel weekend. Da sabato torna l'appuntamento con la Festa del Mare e dello Sport che propone tante prelibatezze da mangiare, ma anche mercatini e spettacoli. Da venerdì a domenica trattori d'epoca e show emozionanti caratterizzano la “Festa de Pargher” nella zona artigianale di Fruges. Sabato a Brisighella torna Calici sotto i Tre Colli con una serata di musica e gusto fra vini pregiati e la musica della Baro Drom Orkestar. Da sabato si assiste a una sfilata di motori, spettacoli e piatti delle sfogline con la Sagra di San Lorenzo, a San Lorenzo di Lugo.

In concerto: Sissi, Martha High, Andy dei Bluevertigo e Under Fest

Tanta musica live nel fine settimana. Venerdì alla chiesa di San Francesco di Cotignola si esibiscono l'Ensemble Kammerkonzert e la Young Musicians European Orchestra, all'Arena del Sole a Lido di Classe si ascolta invece il soul di Martha High & The Italian Royal Family e all'aeroporto Baracca di Lugo c'è il concerto di Mohammad Reza Mortazavi. Sabato al Villapapeete di Milano Marittima si balla grazie al dj producer francese Klingande, mentre al Pavaglione di Lugo Andy dei Bluvertigo canta i grandi successi di David Bowie, alla Pieve di Santo Stefano di Pisignano si trascorre una serata sotto le stelle con la Tre Monti band, al San Marino Cafè di Casal Borsetti si ascolta l'hard rock di Pino Scotto, si fa un viaggio tra dance, pop e jazz con i Cous Cous a Colazione all'Hanabi di Marina di Ravenna e al Lavatoio di Massa Lombarda live all'alba con gli Afterglow. Domenica la star di "Amici" Sissi arriva in concerto in piazza Garibaldi a Cervia, poi c'è la Giò Gasdia Band live nel giardino della Rocca di Russi, Massimo Mercelli e Guido Barbieri portano sul palco la "Storia di un Gesù". In più da venerdì a domenica ci sono 3 serate di musica in Piazza Vivaldi a Lido Adriano con Under Fest.

Sul palcoscenico: Andrea Pucci e Denis Campitelli

Spazio anche a teatro e comicità. Venerdì Andrea Pucci porta il suo one-man show in piazza Garibaldi a Cervia. Domenica ci si trova a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna con lo spettacolo di Denis Campitelli. Non dimentichiamo i bambini con 3 appuntamenti di Burattini alla Riscossa da venerdì a domenica fra Casalborsetti e Punta Marina.

Mercanti in fiera

Non mancano gli amati mercatini. Da venerdì a domenica si possono trovare gioielli d’antiquariato tra le bancarelle de “L’Antico e le Palme” a Milano Marittima. Sabato e domenica, poi, i mercatini di Garage Sale arrivano 'in trasferta' su viale Roma a Cervia.

Incontri e visite

Si prosegue con visite e incontri. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono le visite di Mosaico di Notte e le occasioni di Ravenna Bella di Sera, mentre domenica ci sono gli appuntamenti estivi con le visite "Incontro a Dante" in centro storico e venerdì un tour delle Passeggiate con gusto. A Milano Marittima invece si può fare una passeggiata in centro per vivere un “Viaggio negli Abissi” tra luci e musica.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla Biblioteca Classense "Fragments", alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna un tributo alla diga foranea "Zaccagnini" negli scatti di Luigi Tazzari e in via Zirardini c'è la Cozza selvaggia di Marina come protagonista di una mostra fotografica. Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Ai Magazzini del sale di Cervia ci sono le opere di “Sogno o son desto?”, alla Sala Artemedia la mostra "Approdo" di Ilaria Bovina, mentre al Musa una mostra che valorizza l’antico mestiere dei "Maestri D’Ascia". A Bottega Matteotti di Bagnacavallo è esposta "Nel tempo" di Miii, mentre all'ex convento di Bagnacavallo si vedono le foto dell'edificio prima del restauro. A Palazzo San Giacomo di Russi c'è poi la mostra collettiva "Alla Natura".

E allora cinema!

Ancora indecisi? Guardate cosa vi propone il cinema. Non dimenticate le proposte all'aperto del Rocca Cinema a Ravenna e quelle del Cinema sotto i Tre Colli all'Arena Spada di Brisighella.