Weekend della Befana: videomapping, Ieri l'altro, Fiera dei Saldi, spettacoli e concerti

Mercatini, concerti, spettacoli e altre sorprese salutano le festività natalizie. Si chiude con il lungo weekend dell'Epifania il periodo di Natale. E prima di pensare alle novità del 2022 ci concediamo ancora un po' di feste e iniziative dal sapore natalizio: si fa un giro sulla pista di ghiaccio, arrivano Babbo Natale e la Befana, ma ci sono anche musica, spettacoli a teatro e visite guidate.

Videomapping, Befane e altre sorprese

Il gran finale delle feste parte giovedì, nel giorno dell'Epifania, e continua fino a domenica. Proprio fino a domenica proseguono i magici videomapping di Ravenna in Luce, con le spetatcolari visioni sulle facciate della Basilica di San Vitale e di San Francesco. Si continua a pattinare invece sulla pista di ghiaccio di piazza Kennedy. Giovedì si chiudono gli emozionanti spettacoli del Petit Cabaret in piazza a Cervia, mentre a Milano Marittima vanno avanti fino a domenica gli spettacoli di Mima Wonderland con dolci e divertimenti insieme alla Befana e a Babbo Natale. Venerdì ecco alla biblioteca Goia di Cervia “La befana dentro al sacco”, con letture e laboratori dedicati all'Epifania. E poi ci sono ancora tanti presepi da vedere nel Ravennate negli ultimi giorni delle festività natalizie, insieme al grande presepe meccanico di Villa Prati e alle natività creative dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo.

Mercanti in fiera

Tanti gli appuntamenti con i mercatini. Rimangono in piazza del Popolo a Ravenna fino a domenica i Capanni di Natale, mentre in piazza a Faenza tornano domenica le bancarelle di Ieri l'Altro. Giovedì chiude i battenti il mercatino di Natale dell'Enpa a Faenza. Domenica in più torna la Fiera dei Saldi nelle vie del centro storico di Lugo.

In concerto: Rossini, Instant Folk e Trio Esperanto

Spazio anche a qualche concerto. Venerdì al museo civico San Rocco di Fusignano si tiene il live degli Instant Folk. Sabato si apre il nuovo anno del Mama's club di Ravenna con la musica del Trio Esperanto, invece alla chiesa Stella Maris di Milano Marittima un cast d'eccezione interpreta la Petite messe solennelle di Rossini.

A teatro: Tartufo, Ferdinando il toro e i burattini

Tanti spettacoli a teatro, con un occhio speciale per i bambini. Giovedì si celebra la festa della Befana al Teatro Masini di Faenza con "Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone", mentre all'Almagià di Ravenna i burattini festeggiano l'Epifania con “Momo, il dio della burla”. Sabato e domenica vanno in scena al Masini di Faenza Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina con lo spettacolo "Tartufo". Sabato l'universo di Calvino giunge sul palco del Teatro Chiari di Cervia con "L’Atlante delle città", mentre domenica ripartono anche gli spettacoli dei burattini con “Il Castello di Tremalaterra”.

Visitando qua e là

Spazio ai tesori del nostro territorio. Giovedì si possono ammirare tante opere d'arte nel nuovo percorso della Pinacoteca comunale di Faenza. Sempre giovedì a Ravenna è in programma un tour dei monumenti ravennati sulle orme dei Re Magi.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, guardate quanti appuntamenti ci sono per voi. A Ravenna ci sono: Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, i manifesti delle "Visioni di Eterno" in via Zirardini, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante, "Esodo", il film di Alex Majoli dedicato a Dante nelle sale del Mar, nella biblioteca Classense di Ravenna "Il cammino dell’eroe" con Dante, Alice e altri viaggiatori, la mostra Dante e Faruffini e l'opera "Me and Him" di Alessandro Pessoli e al Pr2 "L’umano fervore" di Tina Modotti.

A Cervia: la mostra Cervia Ritrovata al Museo del Sale. A Faenza: al Mic e all'Isia le opere di "Summer School", sempre al Mic c'è anche Gioia di ber. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu e alla Bottega Matteotti c'è la personale "Pelle" di Matteo Moni. Al Palazzo Sforza di Cotignola la mostra Novena, la collettiva "Riflessioni riflesse" al museo San Rocco di Fusignano.