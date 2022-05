Weekend armonioso con Pat Metheny, Giardini d'autore, Bimbimbici e Polis Festival

Artisti internazionali, show entusiasmanti e grandi appuntamenti nel cuore del verde e delle città: il weekend di Ravenna e provincia propone tutto questo. Ci sono Noa, Pat Metheny, i Giardini d'autore e anche il festival Polis Teatro. Ma sono solo alcune delle sorprese che ci riserva il nostro territorio nel fine settimana.

Giardini d'autore, Festa dell'Europa e vetture a pedali

Ci sono tante occasioni per divertirsi nel weekend ravennate. Cominciamo dal luna park in piazza Garibaldi a Lugo che continua con le sue giostre e attrazioni fino a lunedì. Si celebra anche la Festa dell'Europa: venerdì e sabato a Ravenna ci sono una mostra e una simulazione di seduta del parlamento europeo, invece a Bagnacavallo ci sono incontri ed eventi in piazza da sabato a lunedì. Cervia Città Giardino presenta una grande anteprima di maggio, fra sabato e domenica a Milano Marittima, con i 'Giardini d'Autore'. Sabato tornano le vetture a pedali nel circuito del parco Pertini di Cotignola. Domenica torna anche Bimbimbici a Ravenna: parte dai Giardini Speyer la pedalata per famiglie in giro per la città. E sempre domenica Bimbimbici torna anche a Russi.

In concerto: Noa, Pat Metheny e Bandeandrè

Il livello musicale è molto alto nel fine settimana, grazie alla presenza di grandi artisti internazionali. Venerdì Noa festeggia i suoi 30 anni di carriera al Teatro Masini di Faenza, mentre si fa un viaggio nella musica di Fabrizio De Andrè con la Bandeandrè al Mama's Club di Ravenna, il trio 75 Dollar Bill è protagonista al Bronson di Madonna dell’Albero, la musica di Mozart è al centro del concerto di beneficenza a favore della popolazione ucraina che si tiene nella Chiesa della Collegiata di Lugo. Sabato sale sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna il grande Pat Metheny, mentre allo studio di registrazione Crinale di Brisighella c'è un minifestival con Vince Vallicelli, Giacomo Toni e tanti altri artisti. Domenica al Mama's Club c'è invece il concerto di Alessandro Scala & Fabrizio Bosso.

A teatro con il festival Polis e le drag queen

Gli amanti del teatro possono sorridere: continuano per tutto il weekend gli spettacoli del Festival Polis Teatro che vi terranno compagnia fino a domenica fra Teatro Rasi, Socjale di Piangipane e Almagià. Ma non finisce qui, venerdì a Casa Spadoni di Faenza arriva lo show delle Drag Queen. Domenica all'auditorium Corelli di Fusignano c'è poi lo spettacolo per ragazzi "Piccolo e il buio" e al Parco dei Mulini di Lugo va in scena lo spettacolo "Ciccioni".

Mercanti in fiera

Bancarelle (e non solo) vi attendono domenica nello spazio di piazza Ugo La Malfa e nell'area del centro commerciale Gallery di Ravenna dove si festeggiano i primi 10 anni di "Ravenna Centro Storico". Inoltre ci sono tante occasioni anche al mercatino de La Pulce d'acqua alla Darsena di Ravenna.

Visite, incontri ed escursioni

Non finiscono gli appuntamenti del fine settimana. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna, mentre per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna e tra venerdì e sabato ci sono tante sorprese al Museo Nazionale di Ravenna. Venerdì spazio a creatività, arte, spettacolo e cultura con il "LugOut" al parco del Tondo di Lugo, invece alla Sala D'Attorre di Ravenna Maria Pertile e Giovanna Scarca presentano "Cristina Campo. La disciplina della gioia". Sabato alla Libreria Scattisparsi di Ravenna Ilaria Cerioli presenta il libro “Il viaggio di Ausonia”, mentre a Russi si va alla ricerca dell'antico castrum, sempre a Russi c'è un nuovo appuntamento con le letture animate in biblioteca, si trascorre un pomeriggio tra laboratori, giochi e libri al Podere Pantaleone di Bagnacavallo e alla Bottega Bertaccini di Faenza ci sono i poeti Nevio Spadoni e Fabio Pagani. Sabato a Faenza partono anche due settimane dedicate a Emergency in ricordo di Gino Strada, invece a San Pietro in Trento si svolge l'evento “Ciao sono la musica” con letture e laboratori per bambini. Domenica è in programma una giornata di attività all'aria aperta per conoscere il parco Pertini di Cotignola.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna l'opera Siderale di Massimo Pulini e "Benvenuti all’Anic" di Raniero Bittante, 'Oceandipity' di Luca Barberini che con i suoi mosaici parla di mare e cambiamenti climatici, visite guidate e laboratori didattici tra le collezioni del Mar, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, la personale "Another Ghost Landascape" di Giorgia Severi a MonoGAO21 e al Magazzeno Art Gallery.

Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Alla Galleria della Molinella di Faenza il paesaggio rurale romagnolo prende vita con le foto di Guerra, Nonni e Visani. Le opere di Luca Rotondi sono in mostra al Museo Ugonia di Brisighella. Al Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo i “Frammenti” di Fernando Orrico, mentre a Bottega Matteotti ci sono i "volti" del giovane artista Pietro Galeati. La personale di Armanda Randi è alla sala "Punto InComune" di Russi.

E allora cinema!

Se tutto questo non vi basta, potete sempre andare al cinema.