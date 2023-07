Weekend 'rosa' con The Kolors, fuochi d'artificio, burlesque, strozzapreti e cappelletti

Concerti, balli sfrenati, bontà da gustare e fuochi d'artificio: il weekend a Ravenna e provincia si illumina con la Notte Rosa. Sono in arrivo tre serate ricche di spettacoli, feste, mercatini e altre occasioni. Spazio ai grandi ospiti: dai The Kolors al maestro Muti, da Ron a Jimmy Sax. Andiamo a vedere tutti gli eventi in programma per il "Capodanno dell'estate".

La notte Rosa: The Kolors, Riccardo Muti e i fuochi d'artificio

Tutti i lidi e anche la città di Ravenna si preparano per il ricco programma della Notte Rosa 2023. Grandi eventi e ospiti di rilievo sono protagonisti del fine settimana. Venerdì ci sono il grande concerto “Le vie dell’amicizia” con il maestro Riccardo Muti al Pala De Andrè di Ravenna, mentre tutti i lidi della Riviera si illuminano con i fuochi d'artificio e a Cervia c'è la danza con il Gala Estrosa. Sabato a Marina di Ravenna si canta con il live dei The Kolors, al liscio è invece dedicato il Balamondo World Music Festival che fa tappa in piazza Garibaldi a Cervia con Ron e Mirko Casadei. Domenica poi ci sono il concerto all'alba dei Guerzoncellos a Lido di Dante e di sera l'omaggio a Luciano Berio al Teatro Rasi di Ravenna. Venerdì inoltre c'è un'originale serata giapponese in centro a Ravenna tra musica, tradizioni antiche e cultura nipponica.

Party e balli sfrenati tra burlesque e Jimmy Sax

Tante le feste e i party in programma nel weekend ravennate. Venerdì ci sono vibrazioni jazz sulla pista del Matilda di Marina di Ravenna con la musica di Jimmy Sax. Show piccanti e danze esotiche vi aspettano sabato a "Le Jardin" a Lido di Savio con il primo contest romagnolo di burlesque. Venerdì Nil Do Brasil è il protagonista della serata "Ballo Scalza" al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna.

Sagre, bontà e mercatini

Tante anche le bontà da gustare nel weekend. Arrivano bontà tradizionali, musica e spettacoli: da sabato torna infatti la Sagra dello Strozzaprete a Savio di Cervia. Si gusta invece "Mister cappelletto" al parco pubblico di Punta Marina sabato e domenica. Venerdì nuovo appuntamento goloso al podere Ortinsieme di Russi. Sabato al Parco Berlinguer di Russi è in programma una cena in compagnia. Venerdì partono anche le serate di "Brisighella Borgo d’Arte" con mercatini, antichità e giochi nel borgo medievale.

In concerto: il Festival del Suono Buono e Stabant Matres

Tanti ancora gli appuntamenti musicali nel fine settimana ravennate. Venerdì sera Rare? si esibisce all'Hanabi di Marina di Ravenna, mentre nel centro di Lugo vanno in scena la Electro Organic Orchestra e il collettivo She’s Analog, parte inoltre la rassegna di musica d’organo alla Basilica di San Vitale a Ravenna e la rassegna "Elementi" prosegue con la musica ipnotica di Heith a Villa Orestina di Faenza. Sabato si balla con i Cous cous a colazione all'Hanabi di Marina, e all'alba un quartetto d'archi a Conselice ci porta tra le melodie di Bach e dei Coldplay. Venerdì e sabato va in scena il Festival del Suono Buono a Casola Valsenio, invece sabato e domenica c'è musica a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna. Fino a domenica poi alla Basilica di San Vitale si assiste all'opera sacra Stabant Matres e domenica a Villa Verlicchi di Lavezzola si ascoltano i fotogrammi in musica del trio Movie.

Al Sipario: Don Chisciotte e Wam festival

Non si fermano gli spettacoli. Continua fino a sabato il festival Wam a Faenza, con danza e altri appuntamenti e un occhio alla solidarietà. Al Palazzo Malagola di Ravenna invece va in scena per tutto il weekend la nuova chiamata pubblica "Don Chisciotte ad ardere".

Incontri e visite

Le sorprese del weekend non sono ancora finite. Venerdì Graziano Lonardi presenta il suo thriller di esordio 'Il lupo sotto la pelle' alla libreria Scattisparsi di Ravenna, appuntamento poi con la rassegna "Quelle cose belle" alla Domus dei Tappeti di Pietra. Sabato all'alba appuntamento tra i campi di grano di Cotignola per costruire l'Arena delle balle di paglia, invece al Salone Estense di Lugo si parla di "M49, un orso in fuga dall'umanità". Venerdì e sabato sono tante le proposte in centro a Ravenna tra i negozi aperti, le visite guidate e gli spettacoli di "Mosaico di Notte". E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana, con la programmazione estiva del Rocca Cinema alla Rocca Brancaleone di Ravenna.