Weekend dell'Immacolata: si fa festa con Cevoli, Garage Sale, marching band e Babbo Natale

Il clima di festa entra sempre più nel vivo con il weekend dell'Immacolata in provincia di Ravenna. Ci sono tanti appuntamenti in città e in tutto il territorio per divertirsi e farsi coinvolgere dalle atmosfere natalizie. Eventi in piazza, sotto i magici abeti, show entusiasmanti, grandi artisti e mercatini ci tengono compagnia per tutto il fine settimana

Feste, sapori e mercatini

Il weekend ravennate è ricco di eventi. Venerdì in piazza del Popolo a Ravenna, sotto il grande abete, arriva Babbo Natale, mentre in piazza San Francesco apre il Villaggio di Natale Advs con tanti spettacoli fino a domenica. Sabato e domenica torna l'edizione natalizia di "Garage Sale" all'Almagià, invece venerdì c'è l'ultimo appuntamento del 2023 per “La Pulce d’Acqua” in Darsena. Venerdì ci sono cori e luci in piazza a Cervia per l'accensione dell'albero di Natale. Sapori deliziosi a Faenza, dove venerdì si rinnova l'appuntamento con la Sagra del Torrone. Venerdì a Lugo ecco un corteo di 'Babbi Natale' per la "Xmas Run". Domenica ci sono mercatini, concorso di biscotti, salsiccia e vin brulè a San Zaccaria, mentre da venerdì ci sono regali per i più piccoli e Pompieropoli a Porto Fuori. Da venerdì a domenica a Russi si accende l'albero di Natale e arrivano i mercatini e fino a domenica solidarietà, musica e favole arrivano a Bagnacavallo e dintorni.

E' Natale: tutte le attrazioni nel Ravennate

Sono davvero tante le attrazioni che accompagnano il periodo natalizio a Ravenna e nelle altre città della provincia. Ci sono Jfk on Ice e le altre piste di ghiaccio, i mercatini, i villaggi natalizi e altre sorprese: qui trovate un elenco dettagliato delle iniziative.

In concerto: Inoki, Power marching band e live natalizi

Largo alla musica. Venerdì al Teatro Goldoni di Bagnacavallo c'è un concerto prenatalizio. Sabato, si ascoltano canzoni romagnole e natalizie in centro a Ravenna con la Power Marching Band, invece i Leatherette presentano dal vivo al Bronson di Madonna dell'albero il nuovo album "Small Talk", Inoki celebra i 50 anni dell’hip hop con il tour "Leggende da bar" al Cisim di Lido Adriano, poi ci sono cori e orchestra per il Concerto di Natale alla parrocchia di Lido Adriano.

Al sipario: Paolo Cevoli e Stupida

Non mancano gli spettacoli teatrali. Venerdì c'è "Stupida Show" al teatro Walter Chiari di Cervia, mentre sabato nello stesso teatro arriva la comicità di Paolo Cevoli con lo show “Andavo ai 100 all’ora”. Domenica gli aiutanti di Babbo Natale vanno in scena al Goldoni di Bagnacavallo. Sabato partono gli spettacoli natalizi di "Burattini alla Riscossa" alla Casa del Popolo di Torri di Mezzano. Domenica di nuovo al Chiari di Cervia con La Corelli che porta sul palcoscenico il balletto "Schiaccianoci".

Incontri, visite e solidarietà

Le sorprese del weekend non sono ancora finite. Da venerdì a domenica spazio alla solidarietà con le stelle di Natale dell'Ail che arrivano in tante piazze del Ravennate per raccogliere fondi a favore della ricerca. Sabato porte aperte alla sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna. Domenica ecco un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.