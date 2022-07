Weekend affollato: il Jova Beach Party, strozzapreti, Festa della birra e Moni Ovadia

Ci sono grandi concerti, sagre golose, spettacoli e visite per ogni età a Ravenna e provincia. Sarà in tutti i sensi un weekend affollato, e non solo per l'arrivo dei fan di Jovanotti, ma anche per le tante proposte del territorio. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a scoprire il programma del fine settimana.

In concerto: non solo il Jova Beach

Si tiene venerdì e sabato l'evento più atteso e discusso dell'estate ravennate: il Jova Beach Party arriva sulla spiaggia di Marina di Ravenna con due intense giornate dedicate ai fan di Jovanotti. Ma non si tratta certo dell'unico concerto: venerdì torna Sagi Rei al bagno Bandito di Cervia, mentre la rassegna “In Tempo” arriva in piazza Manfredi a Granarolo Faentino con la Sarti Big Band. Sabato Hernandez & Sampedro portano l'album "Traces" alla festa della birra di Villanova di Bagnacavallo, mentre nelle piazze di Casola Valsenio si sviluppa il Festival del Suono Buono con i Sick Tamburo e altre band. Domenica spazio alle esplorazioni musicali di Mike Cooper nell'Aia della Salina di Cervia.

Di sagra in sagra

Per fortuna non mancano gli appuntamenti golosi del fine settimana. Continua fino a domenica la Sagra dello Strozzaprete, con le bontà preparate dalle azdore a Savio di Cervia. Venerdì con "Estate in fermento", è in programma una serata fra calici di vino, food truck e musica rock alla Tenuta Masselina di Castel Bolognese. Fino a domenica inoltre è da non perdere l'appuntamento con la Festa della birra al Parco Vassura di Cotignola.

A teatro: Il duce delinquente, l'ultima replica di Paradiso e i burattini

Ci sono spettacoli teatrali per grandi e piccini nel Ravennate. Venerdì ai Giardini Pubblici di Ravenna va in scena l'ultimo replica di "Paradiso", atto finale della Chiamata Pubblica per Dante. Inoltre venerdì ci si diverte con "Il lungo viaggio del coniglio Edoardo" all'Arena Borghesi di Faenza e gli spettacoli di "Burattini alla Riscossa" attendono bambini e famiglie venerdì al Bagno Coja Beach di Casalborsetti e sabato al Parco pubblico di Punta Marina. Sabato poi si compie un viaggio tra crimini e propaganda insieme ad Aldo Cazzullo e Moni Ovadia che raccontano "Il duce delinquente" all'Arena dei Pini di Milano Marittima. Infine da domenica prende il via la rassegna "Parole vive sotto le stelle" a Castel Bolognese.

Incontri, visite ed occasioni

Non finiscono gli appuntamenti del fine settimana. Venerdì mattina si può andare in bici tra gli scavi archeologici delle Saline. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono le visite di Mosaico di Notte e le occasioni di Ravenna Bella di Sera. Domenica ci sono gli appuntamenti estivi con le visite "Incontro a Dante" in centro storico. Sabato a Brisighella si conclude con un ultimo appuntamento l'edizione de Le Notti della Chimera dedicate a Dino Campana. Sabato mattina ci si trova nei campi di grano a Cotignola per costruire la nuova Arena delle balle di paglia in vista del prossimo festival. Domenica invece si va a cena con l'autore Luca Bianchini che presenta il libro "Le mogli hanno sempre ragione" al Clan 292 di Cervia.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: le grandi opere degli artisti del fumetto “Nella contea di Coconino” a Palazzo Rasponi dalle Teste, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte e alla Biblioteca Classense "Fragments". Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Ai Magazzini del sale di Cervia si ammirano le opere del "Museo dell’Aquilone", mentre alla Bottega d'arte di Milano Marittima sono esposti i dipinti di Werther Morigi. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris", mentre alle Pescherie della Rocca ci sono le opere di Joan Miró. Al Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo le immagini metafisiche del fotografo Diego Bracci e a Bottega Matteotti è esposta "Nel tempo" di Miii. A Palazzo San Giacomo di Russi c'è poi la mostra collettiva "Alla Natura". Al museo Varoli di Cotignola c'è "Flehmen", una mostra per due giovani talenti.

E allora cinema!

Se le alternative non vi bastano, vi resta sempre il cinema. E non dimenticate le proposte all'aperto del Rocca Cinema a Ravenna.