Un ghiotto weekend: Festa del Cappelletto, sagra del passatello, Ammutinamenti e frutti dimenticati

Dalle prelibatezze delle sagre agli incontri culturali, dai concerti rock agli spettacoli medievali: il weekend di Ravenna e provincia offre ancora una volta una grande varietà di eventi per divertirsi e ritrovare il buonumore. Andiamo a scoprire tutto ciò che ci propone il fine settimana.

Di sagra in sagra

Il weekend si apre all'insegna della golosità. Fino a domenica largo alla Festa del Cappelletto con un gustoso tour tra i ristoranti ravennati per andare alla scoperta del re della cucina romagnola. Ma gli appuntamenti ghiotti sono davvero tanti. Da venerdì a domenica negli spazi rigenerati dell'ex Mercato Coperto di Bagnacavallo ci sono food truck, dolci, musica e altre sorprese, mentre negli stessi giorni si possono gustare le specialità tipiche della Festa di San Pancrazio. Per tutto il weekend si apprezza il sapore della tradizione alla Sagra del Passatello a Savio di Ravenna. Sabato e domenica primo appuntamento con le degustazioni e i mercatini della trentesima Festa dei Frutti Dimenticati a Casola Valsenio. Infine ci sono tante bontà da gustare, da asporto, alla Sagra della Polenta che si tiene domenica a San Cassiano di Brisighella.

Divertimenti medievali: la Contesa Estense e altre sorprese

Il fine settimana ci permette anche di fare un curioso salto indietro nel tempo per apprezzare storie, tradizioni e divertimenti del Medioevo. Fino a domenica continuano gli eventi che accompagnano la Contesa Estense a Lugo, con la prova finale del Tiro alla Fune incrociato con la Caveja. Sabato e domenica aspettatevi antiche leggende, visite e un Tg feudale alla Festa del Castello in programma alla Rocca di Bagnara di Romagna. Sabato e domenica la Rocca di Riolo Terme vi propone un emozionante viaggio nel tempo fra un delitto al castello e una visita guidata.

In concerto: Petra Magoni, Warning Trio e Rumba da Bodas

Passiamo al sottofondo musicale del fine settimana. Venerdì Petra Magoni e Ferruccio Spinetti portano il progetto "Musica Nuda" alla Sala Del Carmine di Massa Lombarda. Sabato a tutto rock con il Warning Trio sul palco del Tre Emme Cafè di Godo. Domenica invece torna la musica live al Mama's Club di Ravenna con la miscela di ska, funk e swing dei Rumba da Bodas, si fa spazio al barocco con la Cappella musicale e The Italian Accordion Bros alla Basilica di San Francesco, mentre al Palazzo dei Congressi arriva il talentuoso Trio Chagall.

A teatro: Ammutinamenti e Mille anno o giù di lì

L'autunno teatrale continua a proporre appuntamenti. Fino a domenica Ravenna diventa un palco aperto per le prove d’autore e i giovani talenti della danza del festival Ammutinamenti. Domenica invece al Teatro Socjale di Piangipane va in scena l'ultima replica dello spettacolo "Mille anni o giù di lì".

Visite ed escursioni

Non mancano tour guidati e altri appuntamenti per scoprire il territorio. Tante visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna sabato e domenica con gli appuntamenti di Incontro a Dante. Sabato si parte dal Parco Primo Maggio di Fosso Ghiaia per un itinerario in pineta sulle tracce del lupo. In occasione della Domenica di Carta, l'Archivio di Stato di Ravenna porta tutti gli interessati alla scoperta delle fonti di Dante e della sua fortuna in città. Sabato e domenica pomeriggio inoltre parte un tour guidato per farsi raccontare tutte le curiosità della mostra Un'epopea Pop al Mar di Ravenna.

Tanti incontri: da Universalmente a Flavio Caroli

Non mancano gli incontri interessanti sul nostro territorio. Venerdì tornano gli appuntamenti letterari alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna con l'esperto d'arte Flavio Caroli, mentre al parco Pertini di Cotignola Margherita Asta parla di mafia ripercorrendo la strage di Pizzolungo. Venerdì e sabato inoltre continuano gli appuntamenti culturali del festival d'attualità Universalmente online e alla Casa Matha di Ravenna. Spazio anche alla solidarietà sabato e domenica due appuntamenti a Ravenna e a Russi con i volontari di Emergency che giungono in piazza raccontando i loro progetti umanitari.

Vi mostro le mostre

Cari amici delle mostre, vediamo cosa c'è per voi. Arriva alla Sala Rubicone di Cervia la mostra fotografica Viaggio in Mongolia di Mirco Buscherini e in più ai Magazzini del sale ci sono le opere degli artisti del 20esimo Festival delle Arti. Stanno invece per andarsene: il Giardino nel mare di Kina Bogdanova dal centro culturale Il Granaio di Fusignano e Path of pins di Nadja Ellinger dal PR2 di Ravenna.

Inoltre a Ravenna ci sono: In su ‘l lito di Chiassi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, alla Classense la mostra itinerante Dante nelle figure, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante e Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna. A Faenza l'omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli dell'Isia. Al Museo San Rocco di Fusignano c'è la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente.