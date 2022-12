Weekend da brindisi: si festeggia il nuovo anno con Brent Jones, Nada e altri spettacoli

Un grande weekend per dare il benvenuto al 2023 in provincia di Ravenna. Molti sono gli appuntamenti fra concerti, spettacoli comici, attrazioni e presepi. Andiamo a scoprire come celebrare il Capodanno.

Nada, Brent Jones e gli altri show di Capodanno

Grandi artisti e show da non perdere sono in programma per festeggiare il Capodanno in tutto il Ravennate. In città la musica gospel regna sovrana: sabato sera c'è il concerto di Capodanno in piazza del Popolo di Brent Jones & T.P. Mobb che accompagneranno i ravennati fino allo scoccare della mezzanotte. Domenica 1 gennaio ancora musica al Teatro Alighieri con Nate Martin & Sign. Musica live protagonista anche a Lugo, dove sabato si celebra Capodanno in piazza Baracca con i concerti di Nada e Moder. Pizza gratis, panettone e Onde Radio sono invece gli ingredienti per il brindisi di Capodanno in piazza a Faenza. E sempre da Faenza, nella domenica di Capodanno, parte una passeggiata e una visita ai profughi ucraini in occasione della Giornata mondiale della Pace. Cenoni e concerti sono in programma sabato e domenica fra Cervia e Milano Marittima dove ci sono i Barboni di Lusso e lo spettacolo itinerante della Banda cittadina. Sabato a Conselice c'è invece un Capodanno da ridere: sul palco del teatro comunale arrivano infatti Duilio Pizzocchi, Davide Dalfiume e Beppe Altissimi.

Atmosfera di festa tra spettacoli, pattinaggio e videomapping

Oltre ai grandi show, sono tante le attrazioni natalizie che accompagnano il fine settimana di Capodanno. In piazza Kennedy a Ravenna è aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio Jfk on Ice, ma ci sono spettacoli e attrazioni anche nel Villaggio di Natale dell'Advs in piazza San Francesco, dove si svolge anche lo show di videomapping La luce delle Parole. Xmas Experience, maxi scivolo e tanta musica sono invece le attrazioni di Natale a Milano Marittima. Al Museo NatuRa di Sant'Alberto sabato è in programma una giornata di esperimenti e analisi di reperti. Venerdì lo spettacolo "Senza Confini d’Europa" va in scena in piazza della Libertà a Faenza. E infine ci sono tantissimi presepi da ammirare in tutta la provincia.

Mercanti in fiera

Proseguono gli appuntamenti con le bancarelle nel weekend. In piazza del Popolo a Ravenna ci sono i Capanni del Natale. A Faenza c'è il mercatino di Natale dell’Enpa. Venerdì inoltre torna il mercatino dell'artigianato a Massa Lombarda con la musica di Nearco, la danza e il vin brulè.

Vi mostro le mostre

Appassionati di mostre, sono davvero tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ancora niente programmi? Ma allora andate al cinema.