Weekend dell'Epifania: tuffi in mare, Befane in Vespa, lotteria, spettacoli e Sagra del Buongustaio

La visita della Befana ispira il weekend di Ravenna e provincia con tanti eventi per chiudere in bellezza il periodo delle feste. Per l'Epifania ci sono tante iniziative e attrazioni nelle piazze, e non solo. Spazio al Tuffo della Befana e all'estrazione della lotteria. Ci sono poi l'edizione invernale della Sagra del Buongustaio, l'appuntamento al cinema con Fabio De Luigi e altre sorprese da scoprire.

Dal tuffo della Befana alla Sagra del Buongustaio

Un'Epifania ricca di sorprese nel fine settimana ravennate. Venerdì e sabato in centro a Ravenna, e nelle frazioni, ci sono bolle di sapone, Befane in Vespa, l'attesa estrazione della lotteria e molto altro, mentre si fa festa in spiaggia a Tagliata di Cervia con il Tuffo della Befana, food truck e mercatini. Da venerdì a domenica si possono trovare tante bontà e anche la befana all'edizione invernale della Sagra del Buongustaio a Reda di Faenza. Venerdì ci si diverte nella biblioteca Classense di Ravenna con la "Tombola letteraria", invece a Casola Valsenio arrivano doni, musica e buffet con la "Befana dell'Avis". Sabato si festeggia l'Epifania anche al parco pubblico di Punta Marina con vin brulé, cappelletti e i doni della Befana. Venerdì e sabato ci sono giochi, musica e bolle di sapone per l'arrivo della Befana anche a Bagnacavallo e nelle sue frazioni, sabato invece la Befana porta dolci e regali a Lugo e dintorni.

Musica e spettacoli: da Tricarico ad Andrea Di Marco

Tante iniziative anche sui palcoscenici della provincia. Sabato al comunale di Russi si celebra l'Epifania con le "Streghe", mentre alla Sala del Carmine di Massa Lombarda arriva uno show tutto da ridere con il comico Andrea Di Marco. Domenica partono le favole al teatro Masini con lo spettacolo 'Balloon Adventures' e alla Casa del Teatro di Faenza arriva "Mia nonna era una sirena". Largo anche alla musica: venerdì Tricarico sale sul palco del Teatro Socjale di Piangipane con il tour “Faccio di Tutto”, sabato c'è il live di Crema e Cacao al Cisim di Lido Adriano e domenica c'è il concerto di Claudio Toschi e Gabriele Bertozzi Baraccani in piazza Ferniani a Faenza.

Visite, fiaccolate e incontri

Spazio ad altre occasioni. Venerdì al Musa di Cervia si tiene una visita guidata con i salinari per scoprire la storia "dell'oro bianco". Ci sono gli ultimi appuntamenti per vistare la mostra di Burri al Mar di Ravenna. Domenica infine a Russi parte la fiaccolata per la pace.

Tutte le attrazioni natalizie nel Ravennate

Arriva l'Epifania e tutte le feste si porta via. Ma anche alla fine del periodo festivo ci sono tante attrazioni a Ravenna e nelle altre città della provincia. Ci sono Jfk on Ice e le altre piste di ghiaccio, i mercatini, i villaggi natalizi e altre sorprese: qui trovate un elenco dettagliato delle iniziative.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana. E venerdì c'è anche un grande appuntamento al Cinedream di Faenza dove arriva Fabio De Luigi che presenta il suo film "50 km all'ora".